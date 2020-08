Rund drei Millionen Franken für den FCSG – der Abgang von Cedric Itten ist für den Vizemeister sportlich ein Rückschlag, finanziell aber ein Segen Mit den Abgängen von Cedric Itten und Ermedin Demirovic verliert St.Gallen auf einen Schlag 33 Saisontore. Sportchef Alain Sutter ist gefordert. Ein Rück- und Ausblick. Christian Brägger und Patricia Loher 05.08.2020, 05.00 Uhr

Ermedin Demirovic (links) und Cedric Itten nach dem letzten Heimspiel im Dress des FC St.Gallen gegen Xamax. Rechts: Jérémy Guillemenot. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (31. Juli 2020)

Die Verantwortlichen wollten Bilanz ziehen, nochmals zurückblicken auf die vergangene Saison, die so gut war.

Doch dann bestimmte der in die nahe Zukunft gerichtete Blick die Agenda des FC St.Gallen – auch, weil Cedric Itten nach zweieinhalb Jahren zu den Glasgow Rangers wechselt: Sportlich ist das ein herber Verlust, ein Rückschlag gar, dafür finanziell ein Segen.

Itten und Demirovic, die definitiven Abgänge

Ermedin Demirovics Weggang zu Freiburg, längst war er bekannt. Für den FC St.Gallen springt keine Beteiligung heraus, der Stürmer gehörte Alavés. Es wäre in diesem Geschäft aber nicht unüblich gewesen, sich bei einem Leihspieler einen prozentualen Anteil an einem möglichen Verkauf zu sichern, zumal die Ostschweizer es waren, die Demirovic aufbauten.

Dafür wird bei Cedric Itten, der am Dienstagmorgen nach Glasgow flog für medizinische Checks bei den Rangers, die Ablösesumme in geschätzter Höhe von drei Millionen Franken dem FC St.Gallen ganz zufliessen – es sei denn, der frühere Besitzerklub Basel erhält einen Erlösanteil.

Am Abend melden die Rangers den Vollzug: Der Schweizer Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag für vier Jahre, für ihn heisst der Coach nun Steven Gerrard statt Peter Zeidler; vielleicht dient der neue Arbeitgeber ja als Sprungbrett in die Premier League.

Die Abgänge – Costanzo hört auf

Moreno Costanzo beendet die Fussballkarriere.

Benjamin Manser

Definitiv nicht mehr für den FC St.Gallen auflaufen wird Axel Bakayoko, dessen Leihvertrag ausgelaufen ist. Wie ebenfalls Moreno Costanzo – das Eigengewächs mit sieben A-Länderspielen für die Schweiz erhält keinen Vertrag mehr und hört im Alter von 32 Jahren auf. Und Milan Vilotic versucht, anderswo einen neuen Kontrakt zu erhalten.

Goalie Jonathan Klinsmann verlässt St.Gallen nach nur einem Jahr.

Benjamin Manser

Überdies muss sich St.Gallen eine neue Nummer zwei im Tor suchen, weil Jonathan Klinsmann das bis 2021 befristete Arbeitsverhältnis nach einem Jahr aufgelöst hat. Das hat der deutsche Goalie tun dürfen, weil es eine Klausel gab bei zuwenig absolvierten Spielen.

Auch einen neuen Co-Trainer muss Peter Zeidler suchen, da Ioannis Amanatidis trotz Angebot das Weite suchte. Der Grieche fühlte sich zu wenig wertgeschätzt, und Matthias Hüppi sagte, man wolle in St.Gallen eben auch, dass ein Co-Trainer sich um den Nachwuchs kümmere; zwar war dies vom Präsidenten nicht so gemeint, doch ein kleiner Seitenhieb war dies schon.

Die Rückfahrt nach dem 1:3 und der Dank der Stadt

Die Party der jungen St.Galler war ausgelassen, vorerst in der Kabine in Bern, dann auch im Bus auf der Rückfahrt in die Heimat. Die Spieler liessen ihre Anhänger via Instagram an den Festivitäten teilhaben. Auf ihren T-Shirts stand: «Espen on Tour Europa». Zurück in der Stadt trafen sie sich zu später Stunde in einem Restaurant, wo man einander nochmals hochleben liess nach dieser so aussergewöhnlich starken Saison.

Der FC St.Gallen hat im vergangenen Jahr beste Werbung gemacht. Und nun richten auch die Stadt St.Gallen sowie die Standortförderung den Fokus auf den Erfolg des Klubs. Seit Dienstag ist das Wasser im Broderbrunnen grüngefärbt, zudem wurden mancherorts Fahnen aufgehängt: «Wir gratulieren», steht da geschrieben, «Willkommen in der Fussballstadt» und «Sankt Ballen».

Beflaggung der Marktgasse in St.Gallen. Patricia Loher

Noch vor wenigen Wochen hatte St.Gallens Präsident Matthias Hüppi gesagt, dass er vor allem die ideelle Unterstützung der Stadt vermisse. «Die Aktionen sind ein schönes Zeichen der Freude über unseren zweiten Platz», so Hüppi. Der Vizemeistertitel sei wirklich «eine riesen Geschichte».

Der Sportchef und das Budget – kommt nun Kamberi?

Alain Sutter bedankte sich artig bei allen Beteiligten, die diese starke Saison 2019/20 möglich machten. Der Sportchef richtete den Fokus vor allem auf die Spieler und kam damit weg von der Diskussion, wer von der Führungscrew welchen Anteil am Erfolg hat. Er sagte: «Was die Spieler geleistet haben, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir wollen uns auch künftig von keinem Gegner etwas gefallen lassen, sind aber stets respektvoll und fair.»

Sportchef Alain Sutter wird gefordert sein. Gian Ehrenzeller/Keystone

Sutter wird nun so richtig gefordert sein, mit den Abgängen von Itten und Demirovic verliert St.Gallen auf einen Schlag 33 Saisontore sowie 15 Assists und damit schweizweit die grösste Wucht und Harmonie eines Sturmduos.

Florian Kamberi könnte ein Ersatz sein, er wird derzeit hoch gehandelt und steht bei Hibernian Edinburgh unter Vertrag. Ob der 25-jährige Schweizer mit albanischen Wurzeln die Lücke schliessen könnte? Sutter sagte:

«Wir wollen weiterhin richtig gute Spieler haben, sind inzwischen auch attraktiv für grössere Vereine.»

Immerhin kann der Sportchef weiterhin mit 7,6 Millionen Franken für die erste Mannschaft budgetieren, das hat ihm der Verwaltungsrat zugesichert. Und vermutlich helfen nun auch die Millionen, die Ittens Transfer in die Kassen spült.

Peter Zeidler hat seine zweite Saison als Trainer des FC St.Gallen auf dem zweiten Rang abgeschlossen. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Trainer braucht Ferien

Peter Zeidler wirkte am Dienstag nicht mehr so frisch wie auch schon. Gross zurückblicken auf die Saison mochte er jedenfalls nicht mehr, er hat sie abgehakt. Dafür spricht, dass Zeidler die jüngste Niederlage gegen die Young Boys bereits als Vorbereitungsspiel für die neue Saison interpretierte. Weil es letztlich bei jenem 1:3 um nichts mehr ging.

Der Trainer weiss selbstredend, dass ihm Demirovic/Itten fehlen werden, und er macht keinen Hehl daraus, dass er grundsätzlich seine Mannschaft beisammenhalten will, was er auch als Aufforderung an den Sportchef versteht.

Denn Zeidler hat grossen Respekt vor der Aufgabe, die auch durch die Mutationen im Kader auf St.Gallen zukommen, womöglich hat er ebenfalls ein wenig Angst davor, dass dieser Vizemeistertitel künftig der Massstab sein wird. Er sagte:

«Natürlich wollen wir weiterhin guten und erfolgreichen Fussball zeigen. Wir werden wieder angreifen, im positiven Sinn.»

Ganz nebenbei träumt Zeidler von einem Spiel in der Europa-League-Qualifikation gegen die AC Milan. Und damit von Zlatan Ibrahimovic.

Der sportliche Ausblick und drei Testspiele

Die Spieler haben nun Ferien, am 17.August starten sie in die Vorbereitung für die neue Saison, mit medizinischen Tests, unter anderen jene für Corona. Trainiert wird ab dem 19.August wieder. Die Saison beginnt am Wochenende des 11 Septembers.

Die Spanier werden die freie Zeit in der Heimat verbringen. Kommt das Land in der Zwischenzeit wegen Corona auf die Risikoliste, müssen sie sofort in den Flieger steigen und innert 24 Stunden wieder in der Schweiz sein.

Bereits abgemacht sind drei Testspiele. St.Gallen gastiert am 22.August in Lustenau, empfängt am 29.August Demirovics neuen Verein Freiburg, ehe es am 5. September auswärts gegen Heidenheim antritt – bei den knapp nicht in die 1.Bundesliga aufgestiegenen Deutschen soll es eine Saisoneröffnung geben mit bis zu 4000 Zuschauern. 4000 Zuschauer – das wäre doch schon einmal ein positives Zeichen in Zeiten von Corona.

Silvan Hefti, Captain des FC St.Gallen Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Captain und die Aussichten

Eine starke Saison hat Silvan Hefti hinter sich. Ob der 22-Jährige dem Klub erhalten bleibt, ist ungewiss. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. Der Captain hat bereits 155 Super-League-Spiele für seinen Stammverein absolviert. Die Voraussetzungen sind gegeben, dass er so wie Itten den nächsten Schritt machen könnte.

Der Aussenverteidiger mochte sich an der Saisonabschluss-Medienkonferenz allerdings nicht gross äussern zu diesem Thema. Auf die Frage, ob er schon von interessierten Vereinen gehört habe, sagte Hefti:

«Hoffentlich habe ich Interesse geweckt. Das ist besser als umgekehrt.»

Natürlich steht auch für Hefti fest, dass es eine besondere Saison war: «Es hat alles gut gepasst, nicht nur während der neunzig Minuten auf dem Platz. Die Leidenschaft und der Enthusiasmus waren auch in der Kabine und im Training immer spürbar.»

Die ungewisse Zukunft wegen Corona

Noch ist ungewiss, ob in der nächsten Saison wieder mehr als 1000 Zuschauer zugelassen werden. Wie ein Damoklesschwert hängt über den Klubs, dass das Grossveranstaltungsverbot möglicherweise bis im nächsten März verlängert wird.

Ein grosser Teil der Schweizer Profivereine im Fussball und Eishockey dürften diese Massnahme nicht überleben. «Wir hoffen, bald wieder zwischen 7000 und 9000 Zuschauer zulassen zu können», sagte Präsident Hüppi.

Man arbeite an einem Schutzkonzept, das nicht allein die Maskenpflicht, den Verzicht auf Stehplätze sowie Gästefans beinhalte. Vielmehr will man auch präsentieren, wie die Zuschauer gestaffelt eingelassen werden könnten. Oder ob ein zusätzliches Parkplatzangebot möglich ist, um überfüllte Busse zu vermeiden.

«Natürlich muss es zu verantworten sein», so Hüppi. «Aber wir haben den Platz, die Schutzmassnahmen einzuhalten.»