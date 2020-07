Der FC St. Gallen hat die Coronapause am besten überstanden - doch die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr Jeder kann jeden besiegen. Die alte Fussballfloskel trifft auf die Super League derzeit besonders zu. Die grosse Ausgeglichenheit innerhalb der Liga hat nicht zuletzt mit der Coronapause zu tun. Ralf Streule 04.07.2020, 05.00 Uhr

Am vergangenen Mittwoch auf Augenhöhe: Leader St.Gallen mit Jérémy Guillemenot und das letztplatzierte Xamax mit Xavier Kouassi. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Die Young Boys besiegen Zürich. Zürich gewinnt gegen Lugano. Lugano schlägt Basel. Basel schlägt Xamax. Xamax gewinnt gegen Thun. Und ja: Thun besiegt die Young Boys. Die Super League scheint sich seit der langen Coronapause resultatmässig im Kreis zu drehen. Die Liga ist so hart umkämpft wie lange nicht mehr. Hätte es einen weiteren Beweis dafür gebraucht, wurde er am vergangenen Mittwoch erbracht. Leader St.Gallen war in Neuenburg, beim Tabellenletzten, ein glücklicher Sieger. Eigentlich wäre ein Xamax-Erfolg der logischere Ausgang der Partie gewesen.

St. Gallen-Trainer Peter Zeidler. Urs Lindt / freshfocus

«Jeder kann jeden besiegen in der Super League.» St.Gallens Trainer Peter Zeidler vermeidet Fussballfloskeln für gewöhnlich, derzeit treffe dies nun halt wirklich zu, sagt er an der Pressekonferenz vor dem Spiel vom Sonntag gegen Sion.

Nur Sion hat den Wiederstart verschlafen

Stimmt der Eindruck aus den vergangenen vier Runden, ist die Liga seit der Coronapause tatsächlich noch näher zusammengerückt. Die Abstiegskandidaten Xamax und Thun haben in gewissen Spielen «ein Feuerwerk gezündet», wie es Zeidler formuliert. An der Spitze hingegen sind die Young Boys und Basel verwundbarer als noch zuvor, und auch St.Gallen ist vor einem Patzer wie dem 0:4 gegen den FC Zürich nicht gefeit.

Liegt die Ausgeglichenheit nach der Zwangspause daran, dass alle Teams gewissermassen emotional wieder bei null beginnen konnten oder mussten – und so etwas wie ein «Lauf» einer Mannschaft sich erst wieder entwickeln muss? Zeidler will sich mit solchen Thesen nicht aufhalten. Und ohnehin stehen nicht solche Überlegungen, sondern das nächste Spiel im Fokus, und da ist der FC Sion im Kybunpark zu Besuch. Ausgerechnet jenes Team also, das ausschert und als einziges erst einen Punkt gewinnen konnte. Ein leichtes Spiel werde es dennoch nicht, ist Zeidler überzeugt. Die Sittener haben zuletzt einen guten Eindruck gegen Luzern hinterlassen und scheinen sich nach einem späten Trainingsstart ebenfalls langsam zu fangen.

Rolf Fringer: «Die Kleinen bündeln ihre Kräfte»

Teleclub-Experte Rolf Fringer. Alexandra Wey / KEYSTONE

Rolf Fringer, der die Liga als ehemaliger Trainer und TV-Experte seit langem eng verfolgt, nimmt die Annäherung der Teams ebenfalls wahr. Er sieht den Grund im Aufbäumen der «Kleinen» wie Thun und Xamax, die so etwas wie einen Neuanfang lancieren konnten. «Sie bündeln die Kräfte, haben sich im Fall von Xamax verstärkt. Auf der anderen Seite scheint YB sein Spiel nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen noch zu suchen.» Für ihn hat St.Gallen die überzeugendste Rückkehr gezeigt. Tatsächlich stehen die St.Galler in der virtuellen Postcorona-Tabelle mit neun Punkten aus vier Partien an der Spitze. Und sind damit in dieser Saison erstmals mit Punktevorsprung Leader vor den Young Boys.

Die Super League ist aber nicht erst nach Corona zusammengerückt, wie Zahlen belegen. 32 Punkte trennen den Leader St.Gallen vom Letzten Xamax nach drei Vierteln der Meisterschaft. Das ist weit weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den vorangegangenen Saisons, wie unsere Grafik zeigt. Was auch damit zu tun hat, dass sich in den vergangenen Jahren stets so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft zwischen Basel, später den Young Boys und dem Rest gebildet hatte.

Der Leader nach 27 Runden wird nur selten noch gestürzt

Die Grafik zeigt auch: Nach drei Vierteln der Meisterschaft hatte der jeweilige Leader in der Regel weit mehr Punkte als St.Gallen derzeit. Wer nach 27 Runden vorne lag, wurde übrigens seit 2004 fast immer Meister – mit Ausnahmen 2006, als Zürich Basel abfing und 2010, als Basel den Young Boys den Titel wegschnappte. Ein gutes Omen für St. Gallen also? In einer so engen Liga will es wenig heissen.