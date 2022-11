Der FC St. Gallen ist das zweitbeste Super-LeagueTeam des Jahres

Jahresbilanz St.Gallen ist das zweitbeste Super-League-Team des Jahres 2022 – hat aber Nachholbedarf in zweierlei Hinsicht Schon vor dem Spiel am Samstag in Sitten kann St.Gallen Jahresbilanz ziehen. In vielem ist das Zeidler-Team top. Doch ist es zu lieb und ungenau? Die Statistik deutet darauf hin. Trainer Peter Zeidler äussert sich zu den Zahlen und Beobachtungen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Die Young Boys (hier mit Fabian Lustenberger gegen Emmanuel Latte Lath) haben den FC St. Gallen in der Jahrestabelle erst kürzlich überholt. Deutlich überlegen sind die Berner aber in Sachen «geschickter Fouls». Bild: Claudio De Capitani/freshfocus

Was auch immer Samstagabend in Sitten noch passiert rund um den FC St.Gallen, eines ist sicher: Das Team von Peter Zeidler wird das Fussballjahr 2022 als zweitbeste Mannschaft der Super League beenden. In der Jahrestabelle stehen die Ostschweizer zwar fünf Punkte hinter den Young Boys, aber eben auch deren fünf vor dem Jahresdritten FC Basel.

Der Wermutstropfen: Trotz der Auszeichnung «Zweitbester des Jahres» stehen die St.Galler mit leeren Händen da, weil die starke Rückrunde im Frühling – mit elf Spielen in Folge ohne Niederlage – lediglich einen schwachen Herbst 2021 ausmerzte und auf Platz fünf führte. Und weil der Cupfinal verloren ging.

Dennoch zeigt die Jahresbilanz, dass die St.Galler sich im engen Ligarennen «Best of the Rest» hinter YB definitiv eine der besten Positionen erarbeitet haben. Letztlich war es alleine die Schwächephase im September und Oktober, die eine noch weit bessere Punktebilanz verhinderte (siehe Grafik).

Viele Ballverluste sind eine Folge des Pressings - aber nicht nur

Um bei Zahlen zu bleiben: Die St.Galler Spielidee – unter Zeidler seit jeher eine des Pressings und des schnellen, vertikalen Spiels – schlägt sich auch in anderen Statistiken nieder. In mehreren Disziplinen, die im Fussball mittlerweile erhoben werden, haben die St.Galler in dieser Hinrunde die Nase vorn.

Die Ostschweizer sind Super-League-Leader bei der Anzahl Tacklings und Zweikämpfe (Hurra! Darauf legen St.Galler Fans besonders viel Wert). Aber auch bei der Anzahl Balleroberungen und «Eintritte in den gegnerischen Strafraum». Dinge also, die zu einem auf Pressing getrimmten Team passen. Weniger gut ist, das St.Gallen auch bei Ballverlusten die Führung innehat, wie es der Datenanbieter «InStat» ausweist.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen. Bild: Alessandro Crinari/KEY

Der Trainer hat zwei Erklärungen dafür: Einerseits halte er die Spieler dazu an, mit Risiko zu spielen. «Das wollen auch unsere Zuschauer sehen. Klar, wer nur Querpässe spielt, hat weniger Ballverluste.» Andererseits gebe es tatsächlich ein Genauigkeitsproblem.

«Darauf legen wir einen Schwerpunkt im Training: unter Druck und mit wenig Raum genau zu bleiben.»

Hier gebe es Verbesserungspotenzial – «für die einen mehr, für die anderen weniger».

Besser foulen lernen bei den Young Boys

Zahlen «überführen» den FC St.Gallen auch als fairste Mannschaft der Liga nach Servette. Nur 162 Fouls begingen die Ostschweizer in den bisher 15 Spielen der Hinrunde. YB seinerseits führt diese Statistik mit 199 Fouls an. Auffallend ist: Trotz vielen Fouls holten sich die Berner nur 33 gelbe Karten, und damit knapp weniger als St.Gallen. Was zur Frage führt: Foult YB geschickter? Oder die St.Galler zu ungeschickt?

Zeidler erinnert an einen Merksatz für Teams wie das seine:

«Fouls brechen das Pressing.»

Anders formuliert: Sobald ein Team foult, kann es sich den Ball im Pressing nicht mehr zurückholen. Die Spieler des FC St.Gallen seien aufgefordert, wenige Fouls zu begehen. Was geschickte taktische Fouls angehe, könne sich seine Mannschaft vielleicht aber tatsächlich noch entwickeln. Und ja:

«Geschickte kleine Fouls prägen das Spiel der Berner seit Jahren – ohne ihnen zu nahe treten zu wollen».

«Offen, ob es im Winter Veränderungen gibt»

Weiterentwickeln soll sich der FC St.Gallen auch in den kommenden zwei spielfreien Monaten. Noch bis am Donnerstag ist Training angesagt, nach einer dreiwöchigen Pause beginnt der Betrieb dann am 12. Dezember wieder. Zu tun haben wird auch die sportliche Leitung.

Kaderdiskussionen werden zwar kaum so hitzig geführt wie im vergangenen Winter, als die Ostschweizer als Krisenklub in die Pause gingen. Interne Gespräche zu Kaderfragen seien aber terminiert, sagt Zeidler:

«Ob es Veränderungen geben wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Kann aber schon sein.»

Zumal die Winterpause aufgrund der WM diesmal länger dauern wird als in anderen Jahren.

