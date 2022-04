Der FCSG im Cupfinal: Kolumnist Urs Spielmann im Interview

Interview «In der Pause ein Bier geholt, weil ich nervös war»: Das sagt FCSG-Experte Urs Spielmann zur Cupfinal-Qualifikation der Espen Der FC St.Gallen spielt gegen Lugano um die Cup-Trophäe. Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch, analysiert den Auftritt von Zeidlers Mannen in Yverdon und zieht Schlüsse fürs Endspiel im Wankdorf. Zudem sagt er, was er davon hält, dass der FC St.Gallen gerade einmal 12’500 Finaltickets für seine Fans erhält. Daniel Walt Jetzt kommentieren 22.04.2022, 13.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Belinda Schmid (St.Gallen, 24. Januar 2022)

Urs Spielmann, der FC St.Gallen steht im Cupfinal – zum zweiten Mal innert Jahresfrist. Das ist für einen Verein, der sich in früheren Jahren regelmässig gegen Unterklassige blamiert hat, fast schon eine Sensation...

An zwei Cupfinals innert eines Jahres hätte ich in der Tat auch nicht unbedingt geglaubt. Gehofft darauf habe ich aber schon. Denn man wusste, dass dieses Ziel nach der Niederlage im Geisterspiel vor einem Jahr sowohl für Präsident Matthias Hüppi als auch Trainer Peter Zeidler sehr wichtig war. Was dem FC St.Gallen natürlich entgegengekommen ist, war das Losglück, zumal es einzig gegen unterklassige Gegner ging.

Wie bewerten Sie den Auftritt der Espen im Halbfinal gegen Yverdon?

Es gibt zwei Aspekte. Zum einen hat mir gefallen, dass der FC St.Gallen den Gegner nicht unterschätzt hat: Man war konzentriert am Werk und zeigte zwar keinen Spektakelfussball, hat die Pflichtaufgabe aber abgeklärt erledigt. Zum anderen haben insbesondere die ersten 20 Minuten meiner Meinung nach aber auch aufgezeigt, wo ein mögliches Problem im Cupfinal liegen könnte: Die St.Galler wussten, worum es in diesem Spiel geht – man spürte entsprechend, dass sie etwas zu verlieren hatten. Das hatte zur Folge, dass sie nervöser als in der Meisterschaft zu Werke gingen, wo man Fehler oder Gegentore immer wieder ausbügeln kann. Der Gedanke daran, dass in einem entscheidenden Cupspiel möglichst kein Fehler passieren darf, kann lähmen und zu etwas gar viel Sicherheitsdenken im eigenen Spiel führen.

Trotzdem: Die Hürde Yverdon wurde letztlich souverän übersprungen. Zeichnet es den FC St.Gallen, Ausgabe 2021/22, aus, dass er Pflichtaufgaben eben nicht auf die leichte Schulter nimmt und sich dann entsprechend auch nicht wie in früheren Jahren blamiert?

Absolut. In praktisch jedem Spiel des FC St.Gallen spürt man, dass der Einsatzwille, die Konzentration und die Motivation da sind. Auch bei Niederlagen, die es natürlich immer geben kann, sind bei dieser Mannschaft nie Nonchalance oder Überheblichkeit im Spiel.

Wie haben Sie den Halbfinal verfolgt?

Daheim am TV mit der ganzen Familie.

Und wurde noch auf den Sieg angestossen?

Ich habe mir bereits in der Pause ein Bier geholt, weil ich nervös war. Nicht nur die St.Galler Spieler waren etwas nervös, auch der Kolumnist...

Urs Spielmann Urs Spielmann ist seit der Rückrunde FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Er ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Gab es Momente, wo Sie Zweifel hatten, ob der FCSG den Sprung in den Cupfinal schafft?

Zweifel eigentlich nicht. Aber ich hatte Respekt vor einem möglichen Führungstreffer von Yverdon, beispielsweise durch eine Standardsituation. Es zeichnet die Teams von Trainer Uli Forte aus, dass sie sehr kompakt stehen und einen Vorsprung verteidigen können. Bei St.Gallen wäre die Nervosität nach einem Rückstand weiter gestiegen, die Aufgabe wäre doppelt so schwierig geworden.

Er coachte St.Gallen zum zweiten Mal in Folge in den Cupfinal: Peter Zeidler. Bild: Keystone (Yverdon, 21. April 2022)

Noch spannender verlief der zweite Halbfinal zwischen Lugano und Luzern. Bei einem Triumph der Innerschweizer hätte der FC St.Gallen in Bern gar nicht anzutreten brauchen – einverstanden?

Im wörtlichen Sinne nein: Antreten hätte der FCSG selbstverständlich müssen – nein: dürfen, denn einen Cupfinal zu absolvieren ist immer eine Ehre. Aber ich gebe zu, auch ich war erleichtert, als klar war, dass der Finalgegner Lugano und nicht Luzern ist. Das heisst natürlich nicht, dass es nun einfacher für die Espen wird oder dass Lugano über weniger Klasse als Luzern verfügt. Doch die Niederlage im letzten Cupfinal sowie das 2:3 in der Meisterschaft vor einer Woche hätten möglicherweise Nachwirkungen für einen neuen Cupfinal gegen die Innerschweizer gehabt. Natürlich, sämtliche Verantwortlichen hätten es abgestritten, aber: Nachdem sich Luzern zweimal vor allem mental gegen den FCSG durchgesetzt hat, hätte man das wohl nur sehr schwer aus den Köpfen der Espen gebracht. Das wäre ein zusätzlicher hemmender Faktor gewesen – und einer, der Luzern natürlich beflügelt hätte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie beurteilen Sie die Ausgangslage vor dem Final gegen Lugano?

Das Spiel ist völlig offen, die Chancen stehen 50:50. Und trotzdem: Einige Punkte stimmen mich optimistisch: Zum einen verfügt der FC St.Gallen über mehr Qualität, auch auf der Bank, als noch vor einem Jahr. Zum anderen könnte ihm die bittere Erfahrung der Cupfinal-Niederlage vor einem Jahr nun zugutekommen. Ein zusätzlicher Faktor könnte sein, dass die Geisterspiele zum Glück der Vergangenheit angehören. Ich gehe davon aus, dass die Ostschweiz dem Ruf von Präsident Matthias Hüppi folgen, nach Bern pilgern und die Überhand im Stadion haben wird.

Der zwölfte, wenn nicht der dreizehnte Mann: Die St.Galler Fans feiern ihre Lieblinge nach dem Halbfinalsieg in Yverdon. Bild: Freshfocus (Yverdon, 21. April 2022)

Wobei dem FC St.Gallen gerade einmal 12’500 Tickets zur Verfügung stehen...

Das ist natürlich sehr schade. Für ein solches Fussballfest wäre es wichtig, dass alle Fans der beiden Teams Tickets erhalten, die den Match live sehen wollen. Aber vielleicht verkauft der FC Lugano ja nicht sein gesamtes Kontingent, sodass noch weitere Tickets in den freien Verkauf kommen.

Sie selbst werden in Bern dabei sein, wenn der FCSG am 15. Mai um die Cup-Trophäe spielt?

Natürlich – Ehrensache! Als Besitzer einer Saisonkarte habe ich das grosse Glück, mir diesbezüglich keine Sorgen machen zu müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen