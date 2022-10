FCSG: Das andere Interview mit Captain Lukas Görtler

Interview FCSG-Captain Görtler im Interview über einen Bürobesuch bei Uli Hoeness und wie sich der Klub für die Umwelt einsetzt St.Gallens Captain Lukas Görtler hat in Deutschland ein viel beachtetes Interview gegeben. Er spricht über einen Bürobesuch beim damaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeness, den ungewöhnlichen Karriereweg vom Büro in den Spitzensport und er sagt: «Seit Zeidler in St.Gallen ist, spielen wir jedes Jahr den attraktivsten und coolsten Fussball.» Patricia Loher 12.10.2022, 17.00 Uhr

Lukas Görtler spielt seit drei Jahren in St.Gallen. Zuvor war er unter anderem in Utrecht, Kaiserslautern und bei Bayern München II engagiert. Bild: Christian Merz/Keystone

St.Gallens Captain wird auf den Sport-Plattformen spox.com und goal.com als einer der «spannendsten deutschen Fussballprofis» bezeichnet. Görtler kam vor drei Jahren aus dem holländischen Utrecht in die Schweiz und hat sich seither beim FC St.Gallen zu einer Leaderfigur entwickelt. Der Deutsche im Interview über:

Uli Hoeness Bild: Wolfgang Stuetzle/Freshfocus

«Als ich beim FC Bayern war, sass Uli Hoeness noch im Gefängnis und durfte dann in der Nachwuchsabteilung als Freigänger arbeiten. Ich hatte einen Termin bei ihm, weil ich ein Angebot aus Kaiserslautern vorliegen hatte und gerne wechseln wollte. Ich kam in sein Büro und durfte mich schon mal setzen, er musste aber noch ein Telefonat zu Ende führen.»

Dabei sei es um einen ehemaligen Bayern-Spieler aus der zweiten Mannschaft gegangen, der Schulden hatte, für den sich aber niemand mehr interessiert habe, so Görtler:

«Ausser Uli Hoeness.»

Hoeness habe mit dem Banker telefoniert und aus seiner privaten Tasche die Schulden beglichen. «Wenn du da auf dem Stuhl sitzt und das mit anhörst, macht das schon etwas mit dir. Er hat das nicht gemacht, um irgendwie gut dazustehen. Er hat es gemacht, weil er einfach helfen wollte. Das hat mich sehr inspiriert.»

«Er hat mir in einem langen Monolog sehr deutlich gesagt, dass die Bayern meinen Wechselwunsch nicht erfüllen können. Das war hart für mich. Ich war am Boden zerstört.» Es sei seine Chance gewesen, Profi zu werden. Für ihn sei das nicht selbstverständlich gewesen. «Ich hatte zu der Zeit gerade mein erstes Spiel für die Profis gemacht und ich habe das alles nur geschafft, weil ich es durch viel Einsatz erzwungen habe.» Und weiter:

«Mir ist nie etwas zugeflogen.»

Dann sei die Gelegenheit gekommen, endlich nicht mehr in der vierten Liga zu spielen und «dann sollte es aber nicht sein», so der Fussballer

«Ich konnte das so nicht akzeptieren. Also habe ich allen Mut zusammengenommen, bin wieder hingefahren, diesmal ohne Berater, und habe nochmal bei Uli Hoeness an der Tür geklopft, ob er nochmal ein paar Minuten für mich hat.» Görtler sagt, er habe dem damaligen Bayern-Präsidenten dann seine ganze Geschichte erzählt, «wie ich vor zwölf Monaten noch im Büro gearbeitet habe und dass ich mir jetzt meinen grossen Traum erfüllen könnte.» Und weiter:

«Es hat ihm wohl imponiert, wie ich dafür gekämpft und mein eigenes Glück in die Hand genommen habe. Er hat mir versprochen, dass er mich gehen lässt, wenn sie einen Nachfolger finden und er mich dann anrufen würde.»

«Ich habe zweieinhalb Jahre lang eine Ausbildung zum Informatik-Kaufmann gemacht und dann eineinhalb Jahre als kaufmännischer Projektleiter gearbeitet», sagt Görtler. Es ging um die Einführung von IPads in die Fertigung. Zu der Zeit sei es sehr unsicher gewesen, wie es für ihn weitergehen würde:

«Natürlich wollte ich Profi werden, aber wenn du mit 19, 20 Jahren nur in der Regionalliga aktiv bist, dreimal pro Woche trainierst und am Wochenende feiern gehst, ist das jetzt nicht zwingend der Weg zur Profikarriere.»

Zum Glück habe er aber seine Chance bekommen, sagt Görtler.

«Erik ten Hag ist für mich einer der besten Trainer der Welt, definitiv der Beste, den ich je erlebt habe», so St.Gallens Captain. Er habe einen Plan, einen sehr konkreten Plan, den er seiner Mannschaft perfekt vermittele.

Manchester United Trainer Erik ten Hag (rechts) und Evertons Manager Frank Lampard. Bild: Adam Vaughan/EPA

«Er ist sehr akribisch und perfektionistisch, da ähnelt er auch Pep Guardiola, und taktisch einfach für mich unerreicht. Er kann dir zu jeder Zeit genau erklären, wie du dich in welchen Situationen verhalten musst, wo du hin laufen musst, welchen Raum du besetzen musst.»

Seine Analysen seien bestechend gut. Und er bringe einem Spieler ein unglaubliches Mass an Vertrauen und Wertschätzung entgegen. «Es war schade, dass ich ihn in Utrecht nicht so lange als Coach hatte, ich hätte liebend gerne mal länger unter ihm gespielt.»

«Ich habe ihm erst vor Kurzem geschrieben, als das Transferfenster noch offen war. Nach dem Motto:

‹Ich habe gehört, Pogba geht vielleicht weg, melde dich, wenn du einen Achter brauchst, ich stehe parat.›

Der Coach habe dann scherzhaft geantwortet, dass er ein paar Scouts schicke. Als ten Hag United-Trainer wurde, hat St.Gallens Captain ihm gratuliert und geschrieben, dass er stolz sei, zweimal unter ihm trainiert zu haben.

«Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich gespannt bin, ob er sich meldet, er hat so viel Stress bei Manchester United und so wichtig bin ich ja nun wirklich nicht.» Es habe dann nur 20 Minuten gedauert, bis er eine lange Nachricht auf dem Handy gehabt habe, in welcher ihn der Trainer gefragt habe, wie die Hochzeit war und «dass er hofft, weiterhin in Kontakt zu bleiben, weil ich für ihn ein besonderer Mensch bin».

Peter Zeidler (rechts) mit YB-Trainer Raphael Wicky. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

«Er ist weniger der Typ ten Hag, der alle Einzelszenen im Spiel seziert und alles auseinander nimmt. Für ihn geht es mehr um die grundlegende Einsatzbereitschaft, um das ganz hohe Gegenpressing - ich habe nie unter Jürgen Klopp gespielt, aber es geht mehr in diese Richtung Fussball.»

Das Team stehe immer hoch, gebe immer Gas, greife immer an. Wenn man sehen möchte, was Peter Zeidler für eine herausragende Qualität habe, müsse man sich nur St.Gallens Spiele anschauen:

«Seit er in St.Gallen ist, spielen wir jedes Jahr den attraktivsten und coolsten Fussball. Und das mit einer Mannschaft, die vom Budget eher weiter unten angesiedelt ist.»

Zeidler sei ein Trainer, der mit seiner Idee vom Fussball die Fans begeistere und die Stadien fülle. «Das macht er perfekt. Man sieht es auch wieder in dieser Saison, wir haben zehn Spiele gemacht, ohne einziges Unentschieden. Entweder dominieren und gewinnen wir, oder es geht mal schief, aber es ist auf jeden Fall ein Spektakel.»

Zeidler habe seinen Plan, seinen Stil, davon rücke er auch nicht ab, «wenn wir mal ein paar Spiele verlieren. Wir haben Plan A und Plan A. Er besitzt die totale Überzeugung, das ist eine grosse Stärke.»

St.Gallens Lukas Görtler (links) im Auswärtsspiel gegen die Young Boys mit Innenverteidiger Albert Vallci. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

«Ich habe der Vereinsführung in St.Gallen gesagt, dass ich unglaublich glücklich hier bin. Ich hatte als Fussballer noch nie ein so hohes Standing wie hier.» (...) Er müsse sicher nichts Verrücktes machen, um seine Karriere irgendwie zu pushen. St.Gallen habe die Latte sehr hoch gelegt, da müsse schon etwas sehr Besonderes kommen:

«Aber die ehrliche Antwort ist auch, dass ich mich als Fussballer unglaublich entwickelt habe und dass ich natürlich ehrgeizig bin.»

Wenn eines Tages ein Angebot komme, das ihn sportlich und finanziell nochmal auf eine andere Ebene hieven würde, dann höre er sich das sicher an. «Und dass für mich als Deutscher die Bundesliga reizvoll wäre, ist auch kein Geheimnis. Aber ich bin nicht auf der Suche.»

Als Görtler nach St. Gallen gekommen ist, hat er sich dafür eingesetzt, dass Plastikflaschen aus dem Klub verbannt werden.

«Ich habe ausgerechnet, dass wir pro Jahr rund 15'000 PET-Flaschen verbrauchen – das ist doch verrückt.»

Da sei es doch viel sinnvoller, wenn jeder Spieler eine eigene Alu-Flasche bekomme und man einen Wasserspender installiere. «Deshalb bin ich zum Präsidenten nach oben ins Büro gegangen und habe das vorgeschlagen. Seitdem sind die Plastikflaschen bei uns Geschichte.»

Görtler hat vor sechs Jahren damit angefangen, weniger Fleisch zu essen und mit der Zeit generell auf tierische Lebensmittel verzichtet. «Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir gar nichts fehlt. Im Gegenteil. Ich habe mich nicht mehr so müde gefühlt, ich war sogar energetischer.» Das heisse aber nicht, dass er davor total kaputt war und ohne Fleisch laufe er nur noch Marathons, so sei es natürlich nicht.

«Aber es hat mir gutgetan. Ich bin aber niemand, der mit dem moralischen Zeigefinger auf andere Menschen zeigt. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich reise zum Beispiel sehr gerne.»

Das ganze Interview finden Sie unter https://www.spox.com/