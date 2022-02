Barnetta: Das erwartet Xherdan Shaqiri in der MLS

Interview «Glaube nicht, dass die Nati um ihn herumkommt»: FCSG-Legende Tranquillo Barnetta über Shaqiris Wechsel in die USA Bastian Schweinsteiger und David Beckham liessen ihre Profikarrieren in den USA ausklingen. Droht Nati-Star Xherdan Shaqiri in der Major League Soccer ebenfalls aufs sportliche Abstellgleis zu geraten? Ex-Espe Tranquillo Barnetta – er spielte ebenfalls in den USA – schätzt im Interview den Wechsel von Shaqiri in die MLS ein. Und er sagt, was der Transfer für Shaqiris Position in der Nati bedeuten könnte. Eva Wenaweser Jetzt kommentieren 11.02.2022, 13.33 Uhr

«Jeder Spieler liefert bessere Leistungen, wenn man bedingungslos auf ihn setzt»: Tranquillo Barnetta schätzt den Wechsel von Xherdan Shaqiri in die Major League Soccer ein.

Bild: Michel Canonica (30. Oktober 2020)

Wer den FC St.Gallen liebt, kennt automatisch auch Tranquillo Barnetta. Bei den Espen begann Barnetta 2002 seine Profikarriere als Fussballer. Nach rund zehn Jahren in der Bundesliga und einem anschliessenden Wechsel in die Major League Soccer (MLS) kehrte er mit 31 Jahren nochmals zurück zu den Ostschweizern und wurde zur Klublegende. In seiner Karriere nahm er mit der Schweizer Nationalmannschaft an fünf Endrunden teil. 2019 verkündete der Ostschweizer Publikumsliebling nach 17 Jahren seinen Rücktritt. Seither ist der 36-jährige «Quillo» vor allem Hausmann und kümmert sich um seine beiden Kinder.

Einer, dem der Wechsel in die MLS nun bevorsteht, ist Xherdan Shaqiri. Nach nur einem halben Jahr bei Olympique Lyon wechselt der 30-Jährige zu Chicago Fire. Im Interview schätzt Tranquillo Barnetta diesen Wechsel und die möglichen Folgen für den Nati-Star ein und blickt gleichzeitig auf seine eigene fussballerische Zeit in Amerika zurück.

Der Wechsel ist Tatsache: Xherdan Shaqiri zieht es zu Chicago Fire in die MLS – was erwartet ihn dort?

Tranquillo Barnetta: Riesige Euphorie! Shaqiri hat schon viele grosse Turniere gespielt – mit der Schweizer Nationalmannschaft und mit seinen bisherigen Klubs. Daher wird der Hype um seine Person sehr gross sein. Die Amerikaner sind ausgesprochen fanatisch und schauen zu den hohen Ligen im europäischen Fussball auf.

War der Hype um Sie damals auch so gross?

Ja, die Aufregung um meinen Wechsel war relativ gross, aber ich stelle mich nicht auf eine Stufe mit Shaqiri – ich könnte mir vorstellen, dass die Vorfreude auf ihn gewaltig ist. (lacht) Das Schöne in Amerika ist aber, dass auch andere Sportarten prominent sind und man daher neben dem Fussball ein relativ normales Leben führen kann. Darauf kann er sich freuen, weil das hierzulande mit seinem Bekanntheitsgrad wohl eher nicht möglich ist.

Inwiefern haben Sie in den USA einen Fussball-Kulturschock-Moment erlebt?

Wenn es ein Schock war, dann ein positiver. Der Druck in der MLS ist ein ganz anderer wie in Europa, weil man nicht absteigen kann. Es gibt somit nur den positiven Druck, immer das Beste zu geben und in die Playoffs zu kommen. Wenn es nicht klappt, versucht man es einfach im nächsten Jahr wieder. Dabei geht es nicht um die Existenz von Vereinen und Spielern. In meinen 15 Monaten habe ich nie erlebt, dass man von den Fans ausgepfiffen wird. Das war ich mir nicht gewohnt, weil ich bis dahin immer an der Leistung gemessen worden war. Klar wollen die Fans, dass man gewinnt, aber wenn man verliert, dann wird niemand ausgepfiffen oder niedergemacht.

Was war Ihr prägendstes Erlebnis in den 15 Monaten in der MLS?

Es ist kein einzelnes Erlebnis, sondern eher ein Gefühl. Die Amerikaner können den Fussballsport wahnsinnig gut feiern. Praktisch nach jedem Spiel gibt es ein Feuerwerk. Davon abgesehen ist diese Freude, die alle ins Stadion bringen, enorm. Als Spieler kann man das nur aufsaugen.

Glauben Sie, dass Shaqiri davon profitieren kann?

So, wie ich ihn einschätze, schon. Wenn er sich wohlfühlt, bringt er seine besten Leistungen – das zeigt er in der Schweizer Nationalmannschaft immer wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass er durch diese durchweg positive Art der Unterstützung das alte Kindheitsgefühl und den Spass am Fussball wieder erlangt und brillieren kann.

Xherdan Shaqiri verlässt Olympique Lyon nach einem halben Jahr und wechselt in die Major League Soccer zu Chicago Fire. Bild: Georgios Kefalas /Keystone / Han / EPA

Sie haben es angesprochen: In der Nati ist er ein sicherer Wert und ein kreativer Spieler. In den grossen Klubs wie etwa Bayern München und Liverpool wollten sie ihn zwar, aber er konnte sich nie so richtig als Stammspieler etablieren. Hängt das mit dem verlorenen Spass am Fussball zusammen?

Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, da ich die Situation nur von aussen beurteilen kann. Ich kann nur so viel sagen: Jeder Spieler liefert bessere Leistungen und kann sich besser entfalten, wenn man bedingungslos auf ihn setzt. In der Nati ist sich Shaqiri bewusst, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten ist und er aufblühen kann. Das zu spüren, hat ihm vielleicht in den anderen Vereinen gefehlt. Ich würde mir aber nicht anmassen zu sagen, dass er in den bisherigen Klubs seine Leistung nicht gebracht hat, denn sein Potenzial hat er immer wieder gezeigt.

Das Verhältnis von Shaqiri zu Lyon-Trainer Peter Bosz galt als belastet. Inwiefern spielt ein solcher Aspekt bei einem Transfer eine Rolle?

Es gibt Vereine, da sitzt man auf der Bank, und man fühlt sich trotzdem wohl, weil man weiss, dass man ein Teil des Ganzen ist und die Chance zum Spielen wieder bekommt. Aber wenn man ein schlechtes Verhältnis – gerade etwa zum Trainer – hat, ist es klar, dass man nach einer anderen Lösung sucht.

Dann ist der Wechsel zu Chicago Fire die richtige Entscheidung für Xherdan Shaqiri?

Auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen: Für mich war es damals die absolut richtige Entscheidung, und ich habe es nie bereut, da ich sehr viel profitieren konnte. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt Shaqiri auch wahnsinnig guttun wird, er sich dort wohlfühlt und gute Leistungen bringen kann. Oftmals ist es bei Wechseln aber so, dass man erst im Nachhinein merkt, ob es denn wirklich die richtige Entscheidung gewesen ist.

Was bedeutet der Wechsel in die MLS für seine Position in der Nati?

Mit seinen Qualitäten glaube ich nicht, dass man in der Nati um ihn herumkommt. Auch wenn die MLS bekanntlich nicht zu den besten Ligen gehört, sind sie im physischen Bereich weit vorne. Daher denke ich nicht, dass er zu grosse Einbussen erleiden wird.

Dann denken Sie nicht, dass Shaqiri mit dem Wechsel in die USA seinen Platz in der Nati gefährdet?

Meiner Meinung nach wird ein Name wie Xherdan Shaqiri immer präsent bleiben. Einer, der nicht gesetzt ist und in die MLS wechselt, verschwindet vielleicht vom Radar – da würde ich ihn aber keinesfalls dazuzählen. Wie der Natitrainer so einen Wechsel findet, kann ich allerdings nicht beurteilen.

Tranquillo Barnetta beendete 2019 seine Profikarriere als Fussballer nach 17 Jahren bei dem Klub, wo alles angefangen hatte. Bild: Michel Canonica (30. Oktober 2020)

Trotzdem: Hat Shaqiri in Ihren Augen mit diesem Transfer sein Talent vergeudet?

Ich würde nie sagen, dass einer sein Talent vergeudet. Es gehört so viel mehr dazu als Talent. Mein Wechsel wurde damals ebenfalls hinterfragt, und rückblickend kann ich sagen: Für mich habe ich alles richtig gemacht. Wie es bei Shaqiri kommt, wird sich zeigen. Aber er hat der Schweiz oft genug bewiesen, dass er Talent hat. Meiner Meinung nach muss er niemandem mehr etwas beweisen.

In der MLS spielen immer mal wieder Topstars, aber oft jeweils zum Ende ihrer grossen Karriere – so war es etwa bei David Beckham und Bastian Schweinsteiger. Sie selbst sind danach zurück zum FCSG. Glauben Sie, dass auch Shaqiri den Weg zurück in die Super League finden wird?

Das weiss ich nicht. Aber ich glaube, dass es auch die anderen gibt: solche, die im besten Fussballalter in die MLS wechseln und noch grösser zurückkommen. Es könnte aber gut sein, dass Shaqiri auf alles zurückblickt, was er in Topligen und Topmannschaften geleistet hat, jetzt bei Chicago Fire aufblühen will und danach den Weg zurück in die Schweiz findet.

Was wollen Sie ihm auf seinem Weg mitgeben?

Er soll es geniessen. In der USA Fussball zu spielen, ist eine ganz neue Erfahrung, und er kann in eine Rolle schlüpfen, dank der die MLS und der Klub von ihm profitieren können. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Spass am Fussball – dann ist er nämlich am besten!

Der Ostschweizer Publikumsliebling «Quillo» wird von den Fans nach seinem letzten Spiel im Kybunpark gebührend verabschiedet. Bild: Urs Bucher

