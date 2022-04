Interview FCSG-Torhüter Lawrence Ati Zigi vor dem Heimspiel gegen Basel: «Peter Zeidler ist für mich da, wenn ich Probleme habe» St.Gallens Lawrence Ati Zigi gehört zu den besten Goalies der Schweiz. Der Ghanaer spricht im grossen Interview vor dem Heimspiel gegen Basel über die WM, tanzende Kollegen und seinen Traum. Und er verrät, was den FC St.Gallen derzeit so stark macht. Interview: Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Lawrence Ati Zigi verfügt über einen Vertrag bis 2023. Donato Caspari (St.Gallen, 6. April 2022)

Mittwoch, sechster Stock im Kybunpark. Lawrence Ati Zigi erscheint zum Gespräch. Er ist noch kurz aufgehalten worden – ein paar Kinder, die in einer der Logen Geburtstag feiern, wünschten sich Fotos mit dem Goalie des FC St.Gallen. Es ist für sie die Krönung eines perfekten Tages. Und der 25-jährige Ghanaer wenig später bestens gelaunter Interviewpartner in gutem Deutsch.

Nach der WM-Qualifikation mit Ghana legten Sie ein Tänzchen hin und liessen via Instagram alle an Ihrer Freude teilhaben. Ist das der wahre Zigi?

Lawrence Ati Zigi: Ja, so bin ich. Wir Ghanaer tanzen immer nach dem Spiel. Zuerst auf dem Platz, dann in der Kabine. Wir brauchen und trinken zum Feiern nie Alkohol, sondern singen und tanzen zu Musik. Jeder macht mit bei uns, jeder kann’s.

Vermissen Sie diese Kultur im FC St.Gallen?

In der Schweiz ist es schon anders. Das gemeinsame Singen und Tanzen vermisse ich hier schon etwas, auch wenn ich versucht habe, Lukas Görtler beides beizubringen.

Was bedeutet die WM-Qualifikation für Sie?

Das ist ein grosser Moment für mich und für mein Land. Die ganze Welt wird zusammenkommen. Es ist mein grosses Ziel, in Katar dabei zu sein. Ich hoffe, das klappt. Ich muss gesund bleiben.

Wir staunen, dass Sie bei Ghana nicht die Nummer eins sind.

Das gehört zum Sport dazu. Jeder will spielen, ich muss die Entscheidungen unseres Trainers Otto Addo respektieren und schauen, dass es anders wird. Ich glaube aber schon, dass er weiss, dass ich gut bin. Meine Chance kommt.

Sie betreiben für die Nationalmannschaft einen grossen Aufwand, spielen aber fast nie. Was löst das aus?

Natürlich ist das schwierig. Und ich will das auch ändern, muss noch mehr investieren. Und mit dem Trainer reden. Aber es dauert ja noch ein bisschen bis zur WM.

Dank seines spektakulären Spielstils und starker Leistungen hat sich Torhüter Lawrence Ati Zigi in die Herzen des St.Galler Publikums gespielt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Müssen Sie den FC St.Gallen verlassen, um bei Ghana die Nummer eins zu sein?

Das glaube ich nicht. Wenn ich den Klub wechseln würde, wäre es auch nicht sicher, dass sich mein Status in der Nationalmannschaft verändert.

Im Januar hat Ghana beim Afrika-Cup versagt. Warum?

Der Afrika-Cup ist ein starkes Turnier, das Physische ist extrem wichtig, die Spieler sind stark und sehr aggressiv. Es gibt viele Afrikaner, die gross gewachsen sind sowie schnell und viel laufen können. Wir aber waren keine Einheit. Wir haben zwar viel probiert, aber es gibt immer wieder Turniere, die nicht gut laufen. Immerhin wussten wir danach, was wir in der Barrage gegen Nigeria besser machen mussten.

Nehmen Sie uns mit an den Afrika-Cup. Wie ist die Atmosphäre?

Es geht heiss zu und her. Viele Kulturen kommen zusammen, es ist ein riesiges Fest. Die Fans singen die ganze Zeit, Vuvuzelas ertönen, es geht ziemlich ab. Es ist wichtig, dass möglichst viele Leute die Spiele schauen kommen, um uns zu unterstützen. Bei uns wechseln vor oder nach Turnieren auch schneller die Trainer, warum auch immer.

Was fehlt einem afrikanischen Team, um an einer WM erstmals den Halbfinal zu erreichen?

Ich kann mir eigentlich nicht erklären, weshalb das noch nicht passiert ist. Wir Ghanaer und Kameruner standen ja schon einmal im Viertelfinal. Vermutlich liegt es an der Erfahrung. Es gibt viele afrikanische Spieler, die in Europa in den grossen Klubs engagiert sind.

In Afrika ist es nicht so populär, Goalie zu sein.

Doch, doch, es gibt viele gute Torhüter bei uns. Aber wir haben nicht die besten Chancen, um in Europa zu spielen, alleine schon des Visums wegen.

Lawrence Ati Zigi während des Interviews im Kybunpark. Donato Caspari

Vor sieben Jahren kamen Sie nach Österreich zu Liefering. War der Kontinent-Wechsel ein grosser Schock?

Ich kam 2015 allein nach Europa. Zwei Spieler aus Ghana waren schon da, Raphael Dwamena und David Atanga. Es war trotzdem schwierig, das Wetter, das Essen, die Sprache. Zuerst war ich im Sommer zwei Wochen da, fix dann im Winter. Ich musste zwei oder sogar drei Trainingsanzüge anziehen, hatte ständig kalte Füsse, konnte die Hände nicht bewegen. Ich habe dann dem Trainer gesagt, ich wolle wieder heim, könne nicht mehr. Er antwortete mir dann, dass ich mich an die Temperaturen gewöhnen werde.

Und, wurde es besser?

Ja (lacht). Ich laufe jetzt immer zehn Minuten vor dem Training alleine ein, damit ich warm werde. Manchmal mache ich während des Spiels ein paar Übungen. Und der Schnee ist mittlerweile ebenfalls okay.

Trainer Peter Zeidler sei wie ein Vater für Sie, so haben Sie es einmal formuliert. Können Sie das beschreiben?

Unsere Beziehung geht über den Fussball hinaus. Peter kennt mich gut, meine Mentalität, wie ich arbeite. Er ist für mich da, wenn ich Probleme habe. Dann kann ich zu ihm ins Büro gehen und mit ihm die Dinge bereden. Wenn zum Beispiel mit der Familie etwas ist. Ein Vater lehrt einem Sohn gewisse Dinge. Und mein Vater ist früh gestorben – irgendwie ist Peter nun in diese Rolle geschlüpft. Er war meine erste Ansprechperson, als ich nach Europa kam.

Sind Sie der Ernährer, der Boss Ihrer Familie in Ghana?

Die Chefs der Familie sind Oma und Opa. Aber es ist schon so: Wenn meine Angehörigen etwas brauchen, versuche ich, ihnen zu helfen. Aber uns geht es in der Heimat nicht schlecht. Meine Angehörigen gehen alle zur Arbeit.

2023 läuft Ihr Vertrag in St.Gallen aus. Welche Gedanken machen Sie sich über Ihre Zukunft?

Ich denke nicht gross darüber nach. Ich habe noch Zeit. Natürlich ist es mein Ziel, irgendwann in einer der fünf Topligen engagiert zu sein. Aber das wollen ja alle. Ein Traum für mich wäre es, in England zu spielen. Dort für Manchester United, das ist mein Lieblingsklub.

Zeidler ist mit Ralf Rangnick, dem Trainer von Manchester United, befreundet. Vitamin B für Sie?

Wer weiss, vielleicht passiert ja etwas in diese Richtung (lacht).

Sie werden von Philipp Degen beraten. Könnte der FC Basel ein Thema sein?

Da muss man unterscheiden. Hier mein Berater, da der Boss des FC Basel. Für mich zählt jetzt einzig der FC St.Gallen.

Man hört, dass Sie in der Kabine ein Spassvogel sind.

Ja, aber ich bin nicht der Einzige bei uns, der lustig ist in der Kabine. Ich tanze oder nehme die Mitspieler in der englischen Sprache hoch. Und manchmal rede ich ghanaisch mit Görtler oder Sutti (Patrick Sutter – die Red.), dann lachen alle. Sutti hat diese Art – man muss ihn einfach hochnehmen. Und Lukas tut so, als ob er Ghanaisch verstehen würde. Er will ja immer überall mitreden, und sagt dann: «Alles klar, ich hab’s verstanden.»

In St.Gallen sind Sie eine Kultfigur. Schon seit dem ersten Spiel. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Hmm. Nicht wirklich. Die Fans sind so wichtig für uns, sie sind für uns da. Mir geben sie Energie und Kraft. In der Stadt werde ich oft erkannt, meine Haare sind halt mein Merkmal. Dann gibt es Fotos, vielleicht auch eine Unterschrift.

Ihre Frisur wirkt aufwendig.

Ja. Es sind künstliche Haare, die an meine kurzen Haare eingeflochten sind. Alle zwei bis drei Wochen muss ich sie wechseln.

Wie erklären Sie sich den Höhenflug des FC St.Gallen?

Wenn du im Abstiegskampf bist, ist jedes Spiel eher ein Müssen. Aber Erfolg hat immer auch mit der Stimmung im Team zu tun, dass man eine Einheit ist. Und mit dem Wollen. Wir sind in der Rückrunde konzentrierter und fokussierter auf unser Spiel, geben immer alles, kämpfen total. Die Spieler sind heute mehr bei der Sache.

Spüren Sie als Goalie, dass heute kein Ball reingeht?

Lawrence Ati Zigi über seine erste Zeit in Europa: «Es war kalt. Ich wollte wieder heim.» Donato Caspari

Ja. Ich überzeuge mich selbst davon. Vor jedem Spiel sage ich mir, dass ich kein Tor bekomme. Das ist meine Mentalität, und dafür tue ich im Spiel dann alles. Natürlich ärgert es mich dann, wenn ich den Ball hinter meiner Torlinie holen muss. Das ärgert mich sogar unglaublich. Aber ich fange mich schnell wieder.

Sie wirken tatsächlich nie geknickt. Mussten Sie das lernen?

Es hat sehr viel mit der Spielpraxis zu tun. Wenn du stets auf dem Platz stehst, hast du Selbstvertrauen und lernst immer wieder dazu. Ich konnte so meine Mentalität verbessern, nun bin ich bis zum Schluss voll präsent.

Und Sie heben vor jedem Spiel die Arme in die Höhe und reden. Was sagen Sie da?

Ich bete. Ich rede mit Gott, danke ihm, dass ich heute die Möglichkeit habe, Fussball zu spielen. Ich sage ihm, er solle mir Kraft geben und helfen, gut zu spielen und die Bälle zu halten. Ich habe dieses Ritual schon lange. Ich bin sehr gläubig und wäre hier gerne in einer Community, aber weil ich an den Wochenenden spiele, ist das ein bisschen schwierig.

Lawrence Ati Zigi pariert einen Abschluss von Servettes Miroslav Stevanovic. Claudio Thoma/Freshfocus

Im Cup sind Sie nicht der Goalie Nummer eins. Sie würden im Final also nicht spielen.

Es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft, deshalb ist es für mich kein Problem. Watti (Lukas Watkowiak, die Red.) ist ein sehr guter Goalie, wir sind gemeinsam gut. Er unterstützt mich immer, und wenn er spielt, will und muss ich für ihn da sein, ich nehme das nicht persönlich.

Sie werden den Trainer nicht fragen, ob Sie den Final spielen dürfen?

Nein. Der Trainer entscheidet, aber es wäre gut, wenn Watti spielt. Er hat es bisher gut gemacht. Es wäre so oder so ein Traum, wenn wir den Cuptitel holen. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin, wir nehmen Spiel für Spiel.

Wer gewinnt am Sonntag?

Im Fussball kann viel passieren. Wir müssen gegen Basel einfach bei uns bleiben – und dann schauen wir mal.

Zur Person Lawrence Ati Zigi spielt seit Januar 2020 für St.Gallen. Der 25-jährige Goalie wurde dank seines spektakulären Spielstils und starker Leistungen schnell zum Publikumsliebling. Auf Peter Zeidlers Empfehlung holte Red Bull den Ghanaer 2015 nach Österreich, wo Zigi unter Zeidler für den Partnerklub Liefering spielte. Der 1,88 m grosse Zigi folgte Zeidler nach Salzburg und Sochaux – und vor zwei Jahren nach St.Gallen. (pl)

