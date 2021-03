Interview FCSG-Präsident Matthias Hüppi zu Jordi Quintillàs Abgang: «Wir wurden ja fast belächelt, als wir ihn verpflichteten» FC-St.Gallen-Präsident Matthias Hüppi bedauert den negativen Entscheid seines Mittelfeldstrategen, aber es gibt es auch gute Nachrichten: Die Auflagen für die A-Fonds-Perdu-Beiträge dürften gelockert werden. Christian Brägger 13.03.2021, 05.00 Uhr

Nun ist es fix, Jordi Quintillà will nicht länger beim FC St.Gallen bleiben. In Schockstarre?

Matthias Hüppi: Wir verfallen nie in Schockstarre. Damit es gesagt ist: Jordi ist ein Glücksfall für den FC St.Gallen, und der FC St.Gallen ist ein Glücksfall für Jordi. Er machte eine einzigartige Entwicklung bei uns, was mich für alle Beteiligten freut. Das trauten Jordi viele nicht zu. Wir wurden ja fast belächelt, als Alain Sutter ihn verpflichtete. Jordi wer? Wo spielte denn der? In Puerto Rico? Er schlug voll ein, wuchs allen ans Herz und entwickelte sich bei uns zu einem der besten Spieler der Liga. Ich bin sicher, dass wir auf seiner Position eine valable Lösung finden. Ich rede jetzt bewusst nicht von einem Ersatz.

Wie hat der St.Galler Captain seinen Entscheid mitgeteilt?

Er sass mit uns Anfang der Woche zusammen und teilte es uns mit. Wir vereinbarten dann, dass wir Jordis Entscheid an der heutigen Medienkonferenz mitteilen, sofern die Frage über seinen Verbleib öffentlich gestellt wird. Sonst hätten wir das nach dem Spiel gegen YB kommuniziert. Ich weiss allerdings nicht, wohin er wechselt.

Sein Weggang generiert keine Ablösesumme.

Das ist so, aber hätten wir Jordi vor einem Jahr abgeben sollen? Sicher nicht. Er ist eine Schlüsselfigur. Selbstverständlich haben wir alles dafür unternommen, dass er bleibt. Aber irgendwann ist die finanzielle Grenze erreicht. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder nimmt er dieses letzte Angebot an oder eben nicht. Er wird jedenfalls bis zur letzten Sekunde für uns alles geben, ist eine Persönlichkeit.

Vor längerer Zeit gab es wohl ein offizielles Angebot?

Ja. Es kam meines Wissens aus Paderborn, bei der gebotenen Ablösesumme kam ein Transfer für uns aber nicht in Frage. Wir verscherbeln doch unsere Spieler nicht. Jordi war für uns so zentral, dass wir aus strategischen Gründen entschieden, ihn zu behalten, sofern der Preis nicht stimmt. Mit dem Risiko, dass es nun halt keine Ablöse gibt. Nochmals: Niemand kannte diesen Spieler, und niemand wusste, dass es dermassen gut funktionieren wird.

Die Zitrone im FC St.Gallen scheint ausgepresst. Haben Sie Angst, dass weitere Etablierte weiterziehen?

Die Zitrone ist nicht ausgepresst. Wir haben einfach unsere klar definierten Rahmenbedingungen, die wir einhalten. Und wenn ein ablösefreier Spieler ein stimmiges Angebot bekommt, das ihm noch einen höheren Lohn ermöglicht, dann kann es eben passieren, dass dieser weggeht. Jordi zeigten wir zudem Möglichkeiten auf, was er parallel zum Fussball in St.Gallen machen könnte, Weiterbildungen an der HSG zum Beispiel. Wir müssen seinen Entscheid nüchtern akzeptieren.

Bei Silvan Hefti reagierte man noch emotionaler.

Silvans Vertrag lief noch weiter. Aber wenn der Preis stimmt und der Spieler wechselwillig ist, dann dürfen wir trotz aller Fussballromantik nicht blauäugig sein. Ich hege gewiss keinen Groll gegenüber Silvan.

Was wird nun Victor Ruiz machen?

Selbstverständlich bleibt er.

Wie geht es eigentlich weiter mit den A-fonds-perdu-Beiträgen?

Hinter den Kulissen haben wir viel und transparent mit einigen Parlamentariern gesprochen, damit die Bedingungen für die Beiträge neu verhandelt werden. Die bisherigen Bedingungen kamen «mittelständischen» Klubs wie dem FC St.Gallen nicht entgegen. Einige dieser Bedingungen waren nicht verhandelbar. Also musste man bei den Positionen ansetzen, die es waren. Der Ständerat nahm alle Lohnkürzungsbedingungen raus, der Nationalrat stimmte nun einem Kompromissvorschlag zu: Wer fünfzig Prozent und nicht wie ursprünglich zwei Drittel der Einnahmeausfälle pro Partie beantragt, muss künftig keine Spielerverträge abändern, darf die Spielerlöhne also belassen. Die anderen Bedingungen für die Zuschüsse bleiben: Fünf Jahre lang ist das Lohnbudget auf dem Niveau der Saison 2019/20 eingefroren, es darf keine Dividende ausgeschüttet werden, das Geld in den Nachwuchs und in den Frauenfussball muss weiterfliessen.

Das bedeutet für den FC St.Gallen?

Pro Spiel wären es bei uns rund 200'000 Franken, rückwirkend auf den 1. Oktober. Aber wir müssen, wenn der Ständerat diesem Kompromissvorschlag zustimmt, wovon auszugehen ist, die Gelder aus dem Stabilisierungsfonds zurückzahlen, also 400'000 Franken. Wir werden nun neu beurteilen, ob wir den Antrag stellen.

Mögliche FCSG-Formation gegen YB: Zigi; Stillhart, Stergiou, Fazliji, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Guillemenot; Adamu, Duah.