Interview «Entweder bist du im Tor der der König oder der Bettler», sagt der St.Galler Meistergoalie Jörg Stiel. Einst ein Grünweisser, arbeitet Jörg Stiel heute für die Grasshoppers. Der 53-Jährige sagt, er wolle nicht mehr über Vergangenes reden. Und schwärmt dennoch. Der 53-Jährige spricht auch über Maradona, Schweizer Goalies und den FC St.Gallen, zu dem er weniger Bezug hat als zu Gladbach. Christian Brägger und Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Jörd Stiel hat fast 300 Pflichtspiele für den FCSG absolviert. Nach all der Zeit hat der Fussball den 53-Jährigen immer noch. Ralph Ribi

Jörg Stiel in GC-Kluft – für das Ostschweiz Fanherz ist das etwas gewöhnungsbedürftig.

Jörg Stiel: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin schliesslich kein Ostschweizer, sondern ein Aargauer.

Aber Sie sind eine Legende des FC St.Gallen.

Ich dachte, Legenden seien tot. (lacht)

Jörg Stiel und die Grasshoppers, wie ist es dazu gekommen?

Es ist relativ simpel. Und eigentlich eine schöne Geschichte. Sie beruht auf dem Verhältnis zu Giorgio Contini, den ich seit ungefähr 25 Jahren und unserer gemeinsamen Zeit in St. Gallen kenne. Ich sagte Giorgio, wenn er irgendwann den Verein wechsle und einen Goalietrainer suche, würde ich gerne mit ihm zusammenarbeiten. Als er im Sommer seinen Staff zusammenstellte, fragte er mich: «Bist du dabei?» Ich war damals beim liechtensteinischen Verband angestellt, aber GC war mir wichtiger. Hier war alles neu, auch das Team. Und mit André Moreira ein neuer Goalie. Ich dachte mir: Bei GC kann ich etwas bewegen.

Wie gross war die Umstellung vom – sagen wir – Amateurbereich im liechtensteinischen Verband zum Profibetrieb in Zürich?

Ich arbeitete fünf Jahre lang im FC Basel, wo bei den Nachwuchsmannschaften im Grunde schon ein Profibetrieb herrscht. Danach 1,5 Jahre in Neuenburg bei Xamax. Beim liechtensteinischen Verband sind die Spieler Amateure, jedoch nicht der Trainer oder die Organisation. Aber ich hatte ja schon dazwischen Erfahrungen mit der U20 der Schweiz gemacht. Die Arbeit bei GC ist anders als mit einem Nationalteam. Ich stehe nun täglich auf dem Platz. Das schätze ich. Bei einer Nationalmannschaft kann ich das nicht machen.

Jörg Stiel im Jahr 2015 als Goalietrainer im Nachwuchs des FC Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Was gibt Ihnen die tägliche Arbeit?

Man kann viel tiefer gehen, viel mehr entwickeln. Und wenn ich von Entwicklung spreche, meine ich zum einen die Entwicklung der Goalies, die Entwicklung einer Idee, einer Struktur, wie sie zu spielen haben. Ich meine zum anderen auch meine Entwicklung. Denn jeder Torwart ist individuell, jeder Charakter ist anders. Mateo Matic, unser Ersatzgoalie, wurde in der Schweiz ausgebildet, Moreira dagegen in Portugal. Sie kommen aus völlig verschiedenen Welten. Dabei ist die eine Schule nicht besser als die andere.

Wofür steht Ihre Goalie-Schule?

Mir ist wichtig, die Individualität zu bewahren. Sie kann man nur bewahren, wenn man jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz steht. Dazu gehört mehr als den Ball einfach aufs Tor zu schiessen. Das Technische und Taktische etwa und natürlich das Physische. Aber auch viele Gespräche, persönliche Aspekte. Das Mentale, auch Emotionen. Gerade die Emotionen finde ich extrem wichtig. Gibt es etwas, das den Jungen belastet? Wenn man täglich auf dem Platz ist, kann man in die Tiefe gehen, weil Vertrauen entsteht. Und Vertrauen entsteht durch Wiederholung. Genauso wie Automatismen. Das ist spannend. Je älter ich werde, desto spannender finde ich die Menschen.

Haben Sie demnach früher Menschen beiläufiger wahrgenommen?

Nein. Aber ich glaube, das passiert automatisch, wenn man älter wird. Dass man gewisse Dinge anders betrachtet, mit mehr Bewusstsein womöglich. Das heisst nicht, dass man früher nicht empathisch gewesen wäre, sondern einfach anders empathisch. Sobald einen etwas beschäftigt, nimmt man weniger wahr, was rundherum passiert. Ich glaube, es gehört zur Entwicklung eines Menschen, sich irgendwann weniger mit sich, dafür mehr mit anderen zu beschäftigen. Aus dieser Middle-Aged-Phase bin ich inzwischen raus. Weise würde ich mich zwar nicht nennen, aber ich sehe gewisse Dinge heute anders. Weil ich mittlerweile auch besser zuhören kann.

Ist ein Torwarttrainer auch ein Mentaltrainer?

Ja, das glaube ich. Man muss verstehen können, was mit einem Goalie passiert, der in einem Stadion mit 80000 Zuschauern einen Fehler macht. Das ist eine Diskussion, die ich während meiner Zeit in Basel immer wieder geführt habe. Einige sagten mir: «Du bist nicht automatisch ein besserer Trainer, weil du Profi gewesen bist.» Ich sagte ihnen: «Das stimmt, aber es wird immer Situationen geben, die ich besser nachempfinden kann. Weil ich sie selber erlebt habe.» Natürlich braucht es mehr, wenn man ein guter Trainer sein will. Aber man muss die Botschaften vermitteln können. Ein Lehrer, der hochintelligent ist, aber von niemandem verstanden wird, bringt nichts.

Was geht in einem Torhüter vor, der vor 80 000 Zuschauern einen Fehler macht?

Er denkt an den nächsten Ball und hofft, dass er ihn hält. Sonst ist er schnell in der Negativspirale. Man muss deshalb sehr gefestigt sein. Ein Goalie ist nicht wie ein Plastikteilchen, das man am Computer erstellt und dann unzählige Male produzieren kann. Denn ein Goalie verändert sich ständig. Es geht also darum, zwar einen Weg vorzuzeigen, aber auch jederzeit flexibel zu sein.

Wie äussert sich diese Flexibilität?

Zum Beispiel heute Morgen, beim Training: Moreira und Matic hatten Lust, herumzublödeln. Natürlich, dann blödelt doch! Unbedingt! Moreira hat einmal gesagt, wenn er auf dem Fussballplatz stehe, sei es ein Gefühl, als spiele er wie als kleiner Junge mit seinen Freunden auf der Strasse Fussball. Ich finde das schön. Und ich werde ihm das nicht wegnehmen, weil ich ihm damit eine Stärke wegnehmen würde. Denn dieses Gefühl lässt ihn unbeschwert und risikoreich Fussball spielen.

Es gibt im Fussball die Diskussion, dass heute die Typen fehlen würden. Dass die Spieler gezüchtet seien, gleichförmig.

Langweilig, oder?

Sie galten als rebellischer Spieler. Wollen Sie das nun bei Ihren Torhütern auch sehen?

Ausserordentliche Menschen erbringen ausserordentliche Leistungen. Ganz einfach. Deshalb sage ich: Wenn ich Moreira etwas von diesem Ausserordentlichen wegnehme, tue ich ihm keinen Gefallen.

Ausserordentlich war, als Sie an der EM 2004 den Ball mit dem Kopf stoppten. Was würden Sie sagen, wenn Ihr Goalie das heute machen würde?

Wissen Sie, was Köbi Kuhn, unser damaliger Nationaltrainer, anschliessend sagte? «Mach das nie wieder!» Ich habe ihm dann nicht geantwortet. Aber gut, sprechen Sie das an. Es geht auch um Kreativität. Es gibt Situationen als Torhüter, die man nicht vorbereiten kann. Dann geht es um Kreativität, Instinkt. Und man muss das Risiko abschätzen können. Das konnte ich bei der Situation gegen Kroatien.

Ein Bild, das um die Fussballwelt ging: Jörg Stiel stoppt den Ball bei der EM 2004 mit dem Kopf vor der Torlinie. Bild: Murad Sezer/AP

Sie hätten ausrutschen können.

Das wäre nicht wirklich gut gewesen. Aber so nah liegt es beieinander, auch im Leben. Einige fanden mich den Grössten wegen dieses Kopfballs. Wenn ich ausgerutscht wäre, hätten sie gefunden, ich sei der grösste Idiot. Willkommen im Leben eines Goalies. Aber genau das ist das Spannende. Wen interessieren Leute, die weder auf- noch abfallen? Wen interessiert das Mittelmass? Entweder ist man König oder Bettler. Man muss einfach schauen, dass man häufiger König ist, dann hat man eine anständige Karriere. Man kann dennoch nicht verhindern, dass man ab und zu der Bettler ist. Damit muss man umgehen können. Nehmen wir nochmals die Szene gegen Kroatien 2004. Sie entsteht, weil ich kreuzfalsch gestanden bin. Wobei ich aus heutiger Sicht gar nicht so falsch gestanden bin.

Wie lernt man, mit Rückschlägen umzugehen?

Wie überall im Leben. Man muss diese Situationen erfahren. Damit man, wenn es wieder passiert, anders darauf reagieren kann, besser. Wer in einer Beziehung ist und jedes Mal denselben Fehler macht, wird wahrscheinlich immer wieder ausgewechselt oder muss sein Verhalten, sein Muster verändern. Dasselbe beim Goaliespiel, auch dort gibt es Muster. Beispiel: Die übergreifende Hand. Heisst: Wer nach links springt, um eine Parade zu machen, greift dann mit der rechten Hand nach dem Ball, weil diese höher ist. Die meisten Torhüter benutzen, wenn sie nach rechts springen, ebenfalls die rechte Hand, weil sie Rechtshänder sind. Dabei müssten sie ihr Muster ändern – und zweihändig werden.

Lassen Sie bei der Arbeit auch statistische Zahlen sprechen?

Max Eberl, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, hat mir gesagt: «Nutze dann und wann Zahlen, dann musst du viel weniger erklären.» Statistiken sind gut, um jemanden von etwas zu überzeugen. Zahlen können etwas bringen, wenn es hinter ihnen eine Geschichte gibt, wie diese zum Beispiel: Wir haben Anfang der Saison wenig Tore geschossen, aber auch wenig Tore kassiert. Nun schiessen und kassieren wir mehr Tore. Das heisst?

Dass die Mannschaft offensiver und risikofreudiger spielt?

Genau. Wenn ich unsere 23 Gegentore genauer ansehe, stelle ich wahrscheinlich fest: vielleicht an fünf Treffern ist Moreira beteiligt, aber an einem wirklich Schuld.

Beim Slapstick-Eigentor, das GC in Lugano kassiert hat?

Nein, das hat gar nichts mit Moreira zu tun. Lugano hat bei diesem Tor den Ball kein einziges Mal berührt. Das muss man auch einmal hinkriegen.

Wie nehmen Sie den St.Galler Goalie Lawrence Ati Zigi wahr?

Grundsätzlich bin ich genug beschäftigt mit meinen Torhütern.

Aber?

Kein Aber. Es braucht nicht immer ein Aber. (lacht)

Ist es für einen Goalie von durchschnittlichen Super-League-Teams wie St.Gallen oder GC heute noch möglich, in die Bundesliga zu wechseln und Stammspieler zu sein? So war es ja bei Ihnen.

Ja. Die Deutschen wissen mittlerweile, dass wir die besseren Goalies haben als sie. Sonst hätte Dortmund, die zweitstärkste Kraft im Land, nicht drei Schweizer Torhüter im Kader. Aber unser Rückstand zu den Spitzenligen und Spitzenteams wird immer grösser. Wegen den Fernsehgelder, wegen den Sponsoreneinnahmen. Und da gibt es auch noch eine Pandemie. Zudem muss man wissen: Als ich zu Gladbach wechselte, wollten die ja eigentlich einen linken Aussenverteidiger verpflichten. Also beobachteten sie ein Europacup-Spiel von uns. Schliesslich sahen sie einen Stürmer, einen Verteidiger und einen Torhüter.

Sehen Sie sich als Wegbereiter für Schweizer Goalies in Deutschland?

Vor mir war schon Andreas Hilfiker in Deutschland. Und Pascal Zuberbühler.

Zuberbühler wäre bei der Szene mit dem Kopfball gegen Kroatien vielleicht ausgerutscht?

Zubi wäre gar nicht erst dort gestanden. Er wäre weiter hinten gestanden.

Wie sieht der Goalie der Zukunft aus?

Ich glaube, dass ich den Weg, den ich als Torwart gemacht habe, heute vielleicht nicht mehr machen könnte. Wegen der Grösse, ich bin nur 178 Zentimeter gross. Ich finde nicht, dass die Körpergrösse derart entscheidend ist, doch die Torhüter sind heute im Durchschnitt grösser. Wenn mir aber einer auffällt, der kleiner ist und technisch etwas draufhat, also mit den Händen und mit den Füssen, dann sehe ich ihn mir an.

GC ist spannend, sagt Jorg Stiel. Ralph Ribi

Also auch Zigi?

Zigi ist mit seiner Sprungkraft, mit seiner spektakulären Art sehr spannend für den FC St.Gallen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Kind kommt auf die Welt, 49 Zentimeter gross. «Schon ein bisschen klein», sagen die Leute dann. Es kommt noch ein Kind auf die Welt, dieses Mal 52 Zentimeter gross. Also sagen sie: «Wow, ein ziemlicher Brocken!» Will man mir wirklich sagen, darauf kommt es an? Auf diese paar Zentimeter Länge? Ich rede sowieso eigentlich nur von Länge, Grösse ist schliesslich etwas anderes. Ich kenne viele lange Menschen, die nie gross geworden sind.

Das neue GC mit den chinesischen Investoren ist vielen noch fremd. Sie kennen den Klub nun von innen. Wie erleben Sie ihn?

Es ist spannend. Weil der Klub sehr international aufgestellt ist. Unser Präsident, Sky Sun, ist Chinese. Seyi Olofinjana ist Sportchef. Er war nigerianischer Nationalspieler. Wir haben eine Partnerschaft mit den Wolverhampton Wanderers, von denen wir einige internationale Spieler haben. Auf dem Platz sprechen wir Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch. Mir gefällt das. Eigentlich sind wir doch ein wunderbares Beispiel für die Welt, wie sie heute ist. Multikulti. Und alle haben miteinander dasselbe Ziel. Giorgio bringt alle diese Einflüsse, alle diese Sprachen zusammen, weil er auch als Mensch über hohe Sozialkompetenz verfügt. Man muss die Sprachen gut beherrschen, damit man auch Gefühle mitteilen kann. Giorgio kann das. Da sind wir wieder beim Lehrer, den niemand versteht. Ich geniesse es jedenfalls, einen Teil davon zu sein.

Wie ist die Arbeitsaufteilung mit Contini?

Wichtig in einem funktionierenden Kollektiv ist, dass jeder weiss, was seine Aufgabe ist. Und was nicht. Ich bin verantwortlich für die Goalies. Das ist mein Aufgabengebiet. Giorgio sagt dafür bei den Goalies: «Ich kann nicht mitreden, ich war nie Torwart.» Dann sage ich: «Du hast Recht.» Aber natürlich teile ich ihm mit, wenn mir irgendetwas innerhalb der Mannschaft auffällt.

Sie und Contini sind zusammen im Jahr 2000 mit St.Gallen Meister geworden. Ist es dieses Ereignis, dass beide verbindet?

Stiel als Captain der St.Galler Meistermannschaft im Juni 2000. Bild: Michel Canonica

Nein. Wir kennen uns schon lange und haben schon viel Zeit miteinander verbracht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Einmal war ich in den Ferien in Sardinien. Contini war per Zufall im selben Hotel. Also haben wir eine Woche Ferien zusammen verbracht. Es war lustig. Er hat mich mal auch in Deutschland besucht, als ich noch in Gladbach gespielt habe. Vielleicht ist es aber doch auch ein wenig das Wissen, dass wir zusammen etwas erlebt haben, das nicht alltäglich ist.

Ein ehemaliger Schweizer Funktionär hat erzählt, er habe keine Freunde im Fussball gefunden. Haben Sie Freunde im Fussball?

Meine besten Freunde kommen aus dem Fussball. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: Ich war nie Funktionär, sondern Spieler. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es gab einmal ein Mandat, aber das war unüberlegt. Damals, als ich Verwaltungsrat im FC St.Gallen wurde. Ich habe dann schnell gemerkt, dass mir das nicht zusagt.

Sie haben einmal gesagt, die ehrlichste Form des Fussballs sei es, auf dem Platz zu stehen.

Man lernt viele Menschen kennen, die viel erzählen, alles interpretieren und erklären wollen im Fussball. Wenn ich aber einen Ball aufs Tor schiesse und der Torwart hält den Ball nicht, kann man schon Erklärungen suchen. Doch diese zählen nicht. Was zählt ist etwas anderes.

Dass der Torwart den Ball nicht gehalten hat.

Dass der Torwart den Ball nicht gehalten hat. So einfach ist es.

Sie beschäftigen sich heute weniger mit sich selbst, was Ihnen die Möglichkeit gibt, anderen besser zuzuhören. Das war ja nicht immer so. Was ist passiert, dass es nun eben so ist? Ist es nur das Alter?

Das Alter, hört sich gut an, nicht? Nein, ernsthaft, es ist relativ einfach: Es gibt Phasen im Leben, die sind etwas komplizierter. Oder anders: Man betrachtet sie als kompliziert, obwohl sie es gar nicht sind. Das hat mit dem Charakter zu tun und mit der Vergangenheit. Irgendwann muss man lernen, einen Umgang damit zu finden. Man hat eine Wahl.

Wie beim Torhüter, der vor 80000 Zuschauern einen Fehler macht?

Man kann sich in diesem Fall die verbleibenden 37 oder 54 oder was auch immer Spielminuten mit dem Fehler befassen. Ich kann aber garantieren, dass dann noch weitere Fehler folgen werden. Also: schnell rauskommen. Dann kommt es gut.

Ist der Fussball so nah am Leben?

Der Fussball ist auch das Leben.

Die Freunde kommen aus dem Fussball, und der Fussball ist Ihr Leben. Und dennoch hätte Sie der Fussball fast verloren.

Ich habe einfach andere Dinge ausprobiert. Aber wo hat mich der Fussball verloren?

Sie haben Ihr Glück nach der aktiven Karriere nicht im Fussball gesucht. Eigentlich ist es doch wahnsinnig, dass Sie mit Ihrem Know-how erst auf Umwegen in den Fussball zurückgefunden haben. Chefcoach wollten Sie zum Beispiel nie sein.

Das kann ich auch nicht. Bis ich die Uefa-Pro-Lizenz hätte, wäre ich 68 Jahre alt. Und ich war ja fünf Jahre im FC Basel. Aber ich weiss, was Sie meinen. Man steht jedes Wochenende vor 30000 bis 80000 Zuschauern als Fussballer. Wie viele Menschen können das auf dem Rasen erleben? Dieser Wert ist riesig. Vielleicht wollte ich Abstand, vielleicht hatte ich die Illusion, dass ich etwas anderes versuchen muss. Ich kehrte danach zurück, weil es für mich nichts anderes gibt. Das war ein weiser Entscheid, ich bin im Fussball am besten. Und ich mache es einfach wahnsinnig gern. Dann sind wir wieder beim Spass. Und: Ich kann mit Menschen arbeiten. Es war also ein Versuch, den ich letztlich abbrach und dann bei der Jugend des FC Basel mit einer 40-Prozent-Anstellung zurückkehrte. Aber es kamen ja mit meiner Firma, die mit Torwarthandschuhen handelt, sowie als Berater von Reusch schon auch andere Dinge zusammen.

Sie sagten im Vorfeld des Gesprächs, Sie würden nicht über die Vergangenheit reden wollen. Weshalb eigentlich?

Weil alles dazu gesagt ist. Ich finde es langweilig, wenn ich immer wieder von meinem Leben nach dem Fussball erzählen muss.

Die erlebten Höhen und Tiefen, während wie nach der Karriere. Wäre es nicht gerade deshalb wichtig, dass Sie diese Erfahrungen an die Jungen weitergeben?

Vielleicht, ja. Aber Sie sind ja kein Ratgeber, sondern eine Zeitung. Schauen Sie, man kann über gewisse Themen ganz spezifisch reden. Aber wenn ich immer wieder über den Meistertitel mit dem FC St.Gallen reden muss, dann muss ich selbst sagen: Es reicht langsam. Wenn du älter wirst, muss du aufpassen, dass du nicht nur noch aus der Vergangenheit erzählst. Nicht, dass ich ein Problem hätte mit meinem Alter – ich fühle mich sehr wohl mit meinen 53 Jahren. Aber: Bleib hier in der Gegenwart, sie kannst du ändern. Was war, allerdings nicht. Wir können es archivieren, weil es zu uns gehört. Aber das wars dann auch.

Ist es so einfach?

Ja. Ich habe vor kurzem mit Salzi (Rainer Maria Salzgeber, Anm. der Red.) geredet. Dann kam das Gespräch auf Diego Armando Maradona. Und er sagte zu seinem Sohn, schau, dieser Mann hat gegen Diego gespielt. Ich sagte dann: «Salzi, jetzt mal langsam.» Natürlich habe ich gegen Maradona gespielt. Natürlich war dieser Moment wahnsinnig damals mit Wettingen gegen Napoli. Aber deswegen kannte ich ja Maradona nicht, und der einzige, der sich daran erinnerte, war ich. Und sicher nicht Maradona. Natürlich kann man diese Dinge immer mal wieder hervorkramen, aber nicht den ganzen Tag lang. Ich finde das total langweilig.

Tauschten Sie als Goalie auch die Leibchen?

Ja, mit David James. Aber er wollte meines, damit das klar gesagt ist. Er kam nach einem Spiel gegen England auf mich zu. Er war ein Riese.

Aber gut war James nicht?

Das sage ich nicht. Aber er war ein englischer Goalie: Haben Sie seit Peter Shilton schon einmal einen guten englischen Goalie gesehen? James wollte auch meine Goaliehandschuhe. Und dann fragte ich: «Und meine Hosen willst du auch?» Die wollte er dann nicht. In der Bundesliga tauschte ich das Leibchen auch mit Oliver Kahn, und dann vor allem mit den Schweizern, mit Marco Streller, mit Bruno Berner. Eine Geschichte hätte ich noch, obwohl ich wirklich nicht über die Vergangenheit reden möchte.

David James wollte von Jörg Stiel das Goaliedress. Ralph Ribi

Welche?

Wir spielten gegen Irland, gingen danach in den Ausgang. Shay Given war auch dort, er kam auf mich zu und sagte mir: «Hey Du, wir sollten noch die Leibchen tauschen.» Ich sagte ihm: «Jaja». Und dachte mir dann, das sei nur Gerede. Doch Given hinterlegte wirklich für mich sein Leibchen an der Rezeption. Ich hatte meines nicht mehr, aber ich organisierte für Given ein Leibchen über seinen damaligen Klub Newcastle.

Wie nehmen Sie den FC St.Gallen heute wahr?

Die Menschen von damals sind nicht mehr dort. Natürlich habe ich mit Matthias Hüppi mal Fernsehen gemacht, mit Alain Sutter vielleicht irgendwo in der Nati gespielt. Aber die Verbundenheit mit Gladbach ist grösser.

Es geht um die Menschen.

Ja. Bei Gladbach hat es noch immer viele Menschen, die einen Platz in meinem Leben haben. Natürlich bringt man mich bei St.Gallen immer wieder ins Spiel wegen des Meistertitels. Aber für mich geht es am Samstag nur um die drei Punkte, die wir holen müssen. Die Ostschweizer spielen einen erfrischenden Fussball. Aber auch einen gefährlichen.

Gefährlich, weil?

Weil er dem Gegner viel Raum bietet. Ich glaube, wir haben in der Vorrunde beim 5:2 gezeigt, dass wir das adaptieren können. Wir werden gewinnen.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien dem Buddhismus zugeneigt. Sind Sie Buddhist?

Habe ich das einmal gesagt? Ich bin römisch-katholisch, und auch so erzogen worden. Aber wir können vom Buddhismus viel lernen. Er ist viel offener, das Liberale finde ich ganz spannend. Aber ich möchte mich gar nicht auf das Glaubensparkett hinausbegeben, ich bin weder ein Priester noch ein Katechet, sondern Goalietrainer. Es geht im Buddhismus um den Menschen, das ist mir wichtig. Und es geht nicht um die Hautfarbe oder eine Impfung, das interessiert mich nämlich wenig. Und wenn der Mensch gut ist, ist er so oder so gut. Und ist er ein schlechter Mensch, ist er ein schlechter Mensch, respektive die Absicht ist schlecht. Es gibt nämlich keine schlechten Menschen.

Sie haben einmal auch gesagt, Sie hätten viel «Scheiss» mitgenommen aus dem Fussball.

Max Eberl hat einmal gesagt: «Letzten Endes machen die Menschen Fussball.» Und wenn es Dinge gibt im Fussball, die nicht koscher und komisch sind, dann ist es so: Wir Menschen machen Fussball. Also versuche ich, auf meine Art einen menschlichen Fussball zu machen. Wenn ich das mit dem «Scheiss» gesagt habe, dann stehe ich dazu. Aber man kann die Meinung ja auch ändern. Der Fussball ist für mich nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern die schönste Hauptsache. Und mit Goalies zu arbeiten ist einfach nur cool.

Goalies sind aber schon speziell.

Es ist relativ einfach. Als ich im Tor stand, dachte ich mir immer: «Meine Mitspieler da vorne sind alle komisch.» Es ist im Leben ja vieles eine Frage der Perspektive. Und ich versuche keine verklärte Perspektive zu haben. Ich hatte ein Talent, das ich zum Job machen konnte. Das tönt nach Floskel, aber es aus heutiger Sicht einfach so: Ich schätze mein Leben, weil ich im Fussball sein darf.

Bewegtes Fussballerleben

Die Karriere führte Jörg Stiel nach Mexiko, in die Bundesliga zu Gladbach, und zweimal zum FC St.Gallen. Hier feierte der Goalie im Jahr 2000 seinen grössten Erfolg und wurde Meister. 21 Länderspiele bestritt der Aargauer, darunter die EM 2004 in Portugal. Stiel gilt als pointierter Redner, der sagt, was er denkt, auch über die nicht ganz einfache Zeit nach dem Rücktritt. Nach Stationen in Basel oder Liechtenstein ist der 53-Jährige nun Goalietrainer bei GC. Stiel ist zum zweiten Mal verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. (cbr)

