Interview «Die Sehnsucht nach Heimspielen ist enorm»: Wie Fredi Kurth, unser Experte von der Gegentribüne, das Coronajahr des FC St.Gallen erlebt hat Topleistungen am Laufmeter, aber keine Fans im Stadion: Der FC St.Gallen hat ein Jahr hinter sich, wie er es in seiner Geschichte noch nie erlebt hat. Unser «Gegentribüne»-Autor Fredi Kurth zieht im Interview Bilanz. Er verrät, was er den Espen in der Rückrunde zutraut – und ob er glaubt, dass Peter Zeidler tatsächlich bis 2025 in der Ostschweiz coachen wird. Daniel Walt 30.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch er musste meist draussen bleiben: Fredi Kurth, seit Sommer 2008 Autor unserer Kolumne «Gegentribüne». Bild: Tobias Garcia

Wie oft haben Sie im zu Ende gehenden Fussballjahr Platz auf der Gegentribüne nehmen dürfen?

Fünf Mal. In den drei Heimspielen vor Ausbruch der Coronakrise war ich immer im Stadion. Danach wurde ich als Saisonkartenbesitzer einmal für das Freundschaftsspiel gegen Freiburg ausgelost. Und Anfang Oktober war ich am einzigen Spiel dabei, in dem wieder alle Saisonabo-Inhaber ins Stadion durften.

Sie verfolgen den FC St.Gallen seit vielen Jahrzehnten. Gewöhnt man sich irgendwann daran, nicht mehr ins Stadion zu dürfen und die Partien der Lieblingsmannschaft bloss noch am TV zu verfolgen?

Nur schwer. Zwar gab es in den 90er-Jahren einmal eine Phase, in der ich nicht mehr an alle Heimspiele ging. Das war aber selbst gewählt. Die Saisons verliefen damals immer in etwa gleich: Der FCSG schaffte zwar den Einzug in die Finalrunde, spielte dort aber meist ohne grosse Ambitionen einfach mit. Dann kamen der Meistertitel und der Umzug ins neue Stadion – und die Begeisterung aus den Zeiten von Trainer Willy Sommer oder Stürmer Ivan Zamorano war wieder da. Seit dem ersten Match in der neuen Arena war ich immer mit dabei. Mittlerweile ist meine Sehnsucht nach Heimspielen enorm – es wäre wirklich mal wieder an der Zeit ...

Zur Person Bild: Tobias Garcia Fredi Kurth Der 69-jährige Fredi Kurth ist seit vielen Jahrzehnten leidenschaftlicher Anhänger des FC St.Gallen: Das Fieber packte ihn 1960, als der Verein noch in der 1. Liga, Gruppe Süd-Ost, spielte. Als Redaktor arbeitete Kurth für das St.Galler Tagblatt – für die Ressorts Sport, Ostschweiz, Leben und Stadt. Von 1976 bis 1985 war Fredi Kurth zudem in einem Teilpensum Sekretär des FC St.Gallen. Die Kolumne «Gegentribüne» verfasst er seit dem Umzug der Espen ins neue Stadion im Sommer 2008. (dwa)

Es gibt FCSG-Fans, die von einer schleichenden Entfremdung zum Klub berichten. Die Bindung zum Verein sei schwächer geworden, die Leidenschaft weniger gross als vor der Pandemie, als man alle zwei Wochen im Stadion mitfiebern durfte. Können Sie das nachvollziehen?

Ja. Die Nähe zum Spielfeld, all die Emotionen, die Geräuschkulisse – das ist schon etwas anderes, als wenn man die Partien nur am TV verfolgen kann. Die Distanz ist auch bei mir grösser geworden. Das dünkt mich aber ganz normal, wenn man die Spiele und den Klub nur noch via Medien mitbekommt.

Wird die ursprüngliche Leidenschaft überhaupt wieder zum Leben erwachen, wenn die Coronakrise überwunden ist?

Auf jeden Fall. Es gibt einen grossen Nachholbedarf – zumindest bei mir.

Fussball ohne Fans und Stimmung im Stadion ist nichts. Unterschreiben Sie diese Aussage?

Das ist mir etwas zu hart gesagt. Wenn ein Match spannend ist, vergisst man am TV-Gerät ab und zu, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Und es gibt ja auch noch die unteren Ligen, in denen ebenfalls nur wenige Fans mit dabei sind – das ist auch Fussball. Auf den Spitzensport bezogen hingegen kann man das schon so sehen.

Heisst das im Umkehrschluss, dass der Stellenwert der Anhänger in den letzten Monaten gestiegen ist – weil man nun schmerzlich spürt, was ohne sie fehlt?

Ja. Man wird es wieder mehr zu schätzen wissen, wenn Fans da sind und für Stimmung sorgen. Wobei zu sagen ist, dass die aktuelle St.Galler Klubführung die Zuschauer immer sehr geschätzt hat. Und das völlig zu Recht, zumal der Verein auf die laufende Spielzeit hin mehr Saisonabos denn je abgesetzt hat. Auch deswegen ist der FC St.Gallen im Vergleich mit anderen Klubs besser durch die Coronakrise gekommen. Man darf gespannt sein, wie die Führung diese unglaubliche Treue ästimieren wird, jetzt, wo die Saisonabonnenten erneut sehr wenig Live-Fussball für ihr Geld bekommen.

Besonders tragisch aus Sicht des FC St.Gallen ist es, dass Corona just in einer Saison zuschlug, die seit 20 Jahren die beste für die Espen war. Die Ostschweizer spielten fast bis zuletzt um den Titel mit. Hand aufs Herz: Hätten Sie mit so etwas gerechnet, als der FCSG im Herbst 2019 in Winterthur nach einem mässigen Saisonstart auch noch aus dem Cup ausschied?

Nein, das war nicht absehbar. Ich hatte eher mit einer langsamen Steigerung gerechnet, die sich nicht schon in der zweiten, sondern vermutlich erst in der dritten Saison unter Trainer Peter Zeidler zeigen würde. Nach dem Auswärtssieg in Sion kurze Zeit nach dem Cup-Aus erlaubte ich mir aus reinem Spass dann aber doch eine Wette: Ich setzte 40 Franken auf den Meistertitel des FC St.Gallen. 5000 Franken hätte ich schliesslich gewonnen, wenn es so gekommen wäre ...

Die Frage ist müssig – trotzdem: Wäre der FC St.Gallen ohne die Coronakrise Meister geworden?

So direkt kann man das natürlich nicht behaupten. Aber die Chancen wären weitaus grösser gewesen.

Weshalb?

Nach dem Start in die Rückrunde und dem begeisternden 3:3 gegen YB waren die St.Galler auf der Überholspur. In der Folge kam die grosse Coronapause, vier Monate gab es keinen einzigen Ernstkampf mehr. Dadurch ging der Schwung natürlich etwas verloren. Zudem war der FC St.Gallen gegenüber YB in Sachen Ruhetage stark benachteiligt. In einer gewöhnlichen Saison macht das nicht so viel aus, aber mit der grossen Belastung durch den eng getakteten Spielplan spielte das definitiv eine Rolle. Des Weiteren hat YB ein viel breiteres Kader und konnte die Belastungen besser abfedern.

Bild: Tobias Garcia

Verpasster Meistertitel hin oder her: Welche Faktoren waren für die Erfolgsmannschaft der Saison 2019/20 verantwortlich?

Alle massgebenden Elemente, die für raschen Erfolg notwendig sind, waren da:

Die Mannschaft wurde zu einer Einheit, es gab eine Stammformation

Neuzugang Ermedin Demirovic war ein wichtiger Faktor für den Aufschwung – er war mit Cedric Itten für die Torproduktion entscheidend

Es gab harmonierende Duos, zum Beispiel Hefti/Görtler oder Quintillà/Ruiz

Die jungen Spieler gingen mit Begeisterung und Zuversicht auf den Platz. Sie glaubten irgendwann gar nicht mehr, dass man ein Spiel auch verlieren kann

Im Sommer mussten die St.Galler mit Hefti, Itten und Demirovic den Captain sowie das treffsichere Sturmduo ziehen lassen. Trotzdem spielen die Espen auch jetzt wieder munter vorne mit. Was trauen Sie der Mannschaft diese Saison zu?

Die Pandemie macht die Meisterschaft nach wie vor unberechenbar. Ich sehe aber durchaus eine Chance, dass der FC St.Gallen im kommenden Frühling wieder ähnlich Schwung aufnimmt wie in der vergangenen Saison. Was dem Team fehlt, ist eigentlich nur, dass die Reihen noch etwas besser ineinandergreifen, der Spielfluss in der Offensive besser wird und die Stürmer mehr Tore schiessen. Von daher wäre es natürlich wichtig, wenn die Fans im Frühling wieder ins Stadion gehen dürften – das würde der Mannschaft auf jeden Fall helfen.

Bei aller Freude über die Entwicklung: Wenn man dem FCSG Ausgabe 2020/21 zuschaut, ist das Gefühl ein anderes als vor einem Jahr. Das Team versprüht (noch) nicht diese Offensivpower, dieses Selbstverständnis, diese Unwiderstehlichkeit. Es ragt auch niemand so heraus wie letzte Saison beispielsweise das Sturmduo Itten/Demirovic. Einverstanden?

Ja. Gewisse Spieler erreichen nicht mehr die Form der vergangenen Saison. Quintillà beispielsweise fehlen die Freistosstore und Ruiz hat nicht mehr den grossen Einfluss aufs Spiel, eventuell auch wegen physischer Probleme. Handkehrum muss man beispielsweise einen Boris Babic positiv herausheben. Er hat sich unwahrscheinlich entfalten können.

Ergänzt Der Video Assistant Referee ... ... hat sich insgesamt bewährt. Auch wenn der FC St.Gallen nach dessen Einführung zunächst diverse Male benachteiligt worden ist. Jordi Quintillàs Weggang ... ... steht noch nicht sicher fest. Klar, er ist ein hervorragender Fussballer. Aber er hat mit 27 auch schon ein gewisses Alter, sodass das ganz grosse Angebot möglicherweise nicht mehr kommen wird. Leonidas Stergious Weg ... ... wird sicherlich zu einer internationalen Laufbahn führen. Er hat jetzt schon die Routine eines 25-Jährigen sowie die Qualitäten, um auch offensiv noch besser zu werden. Das einzige Fragezeichen: Mit 1,80 Metern gehört er nicht zu den grössten Verteidigern. (dwa)

Sind die St.Galler im kommenden Frühling nur schon ähnlich erfolgreich wie vergangene Saison, dürften Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter unweigerlich wieder ins Visier anderer Klubs geraten. Glauben Sie, dass beide trotz ihrer Verträge bis 2025 in St.Gallen bleiben?

Bei Alain Sutter kann es natürlich zu Angeboten kommen. Ich habe aber das Gefühl, dass er weiss, was er hier in St.Gallen hat.

Und bei Peter Zeidler? Der gute Mann geht doch zu Fuss nach Deutschland, wenn ein Verein aus der oberen Tabellenhälfte anklopft.

Ich denke, bei ihm käme es auf das konkrete Angebot an. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er den Absprung wagen würde.

Dann sind die langen Verträge bis 2025 vor allem als Fussball-Romantik zu werten, als symbolischer Akt – aber auch als Mittel, um im Fall eines Abgangs eine höhere Ablösesumme zu erhalten?

Ich sehe das vor allem als symbolischen Akt, ja. Man wollte allen, gerade in der Coronakrise, signalisieren: Wir halten zusammen.

Eine Entdeckung des zu Ende gehenden Fussballjahres war Goalie Lawrence Ati Zigi. Rückblickend muss man festhalten: Dejan Stojanovics Weggang war ein Glücksfall für den FCSG.

Das ist sehr provokativ formuliert. Stojanovic war ein guter Torhüter. Aber klar, Zigi hat eine enorme physische Präsenz, er passt mit seiner Wucht zum risikoreichen Spiel des FC St.Gallen. Er ist noch etwas besser als Stojanovic, das ist so.

Hat Zigi das Potenzial, zu einem Kultgoalie à la Jörg Stiel zu werden?

Ja. Stiel war im Übrigen ein ganz ähnlicher Torhüter wie Zigi. Nicht von der Postur her, aber was das Herauslaufen betrifft.

St.Gallens Spektakel-Goalie Lawrence Ati Zigi. Bild: Benjamin Manser

Noch ist nicht absehbar, wann die Fans wieder ins Stadion dürfen. Rechnen Sie damit, dass Sie in der laufenden Saison wieder auf die Gegentribüne dürfen?

Ja, ich denke schon. Im Verlauf des Frühlings sollte das hoffentlich wieder möglich sein, wenn die Fallzahlen dank der Impfung und der wärmeren Temperaturen wieder zurückgehen werden.

Und heute in einem Jahr wird dieses seltsame, so erfolgreiche Coronajahr des FC St.Gallen nur noch eine schaurig-schöne Erinnerung sein?

Ja, das denke ich.