FCSG-Coach Zeidler über FC Basel, Vogel, Dreierkette und Görtler

Interview «Die Basler sollen reden»: FCSG-Trainer Zeidler stichelt gegen den Grossclub zurück – und erklärt die Dreierkette Peter Zeidler schickte den FC St.Gallen erstmals in der Dreierkette aufs Feld und möchte damit nicht prahlen. Nicht nur das gab Anlass zu Diskussionen. Auch wird der Chefcoach dereinst vielleicht über die Cup-Niederlage gegen Basel lachen. Zudem soll Captain Görtler gegen Winterthur zurückkehren. Interview: Christian Brägger Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Zeidler: «Das 1:1 in Basel war nichts Aussergewöhnliches.» Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Seit mehr als viereinhalb Jahren ist Peter Zeidler der Trainer des FC St.Gallen. Am vergangenen Sonntag liess er die Ostschweizer nun erstmals in einem Pflichtspiel mit der Dreierkette beginnen. Und überraschte mit der Massnahme Gegner Basel wie den eigenen Anhang. Wir erreichen den 60-Jährigen telefonisch nach dem Vormittagstraining. Zeidler ist im Kybunpark unterwegs – und etwas ausser Atem wegen Heuschnupfens.

Sie gelten seit Jahren als Verfechter der Viererabwehr. Erfinden Sie sich mit der Dreierkette nun neu?

Peter Zeidler: Oha, ei, ei, ei. Ich möchte eigentlich gar nicht gross darüber sprechen (lacht).

Weshalb?

Manche Trainer feiern sich und reden darüber, wenn sie nach Umstellungen Spezielles erreichen. Das 1:1 in Basel war nichts Aussergewöhnliches. Dass wir eine andere Grundordnung hatten, war gewiss für Taktiknerds spannend. Aber neu erfinden? Es gab einfach zwei Gründe, die dafür sprachen.

Welche waren das konkret?

Wir wussten haargenau, wie der FC Basel spielen wird, weil er seit dem Cup-Viertelfinalsieg gegen uns auf diese Grundordnung setzt: jeweils drei zentrale Verteidiger wie Mittelfeldspieler, je ein Akteur auf der Seite, zwei Spitzen. Wir wollten die Kontrolle, indem wir genauso spielten – das nennt man das Deckel-Topf-Prinzip. Hinten waren wir also drei gegen zwei, auf der Seite eins gegen eins, im Mittelfeld drei gegen drei, vorne zwei gegen drei. Wir hatten taktisch so weder Vor- noch Nachteile. Es geht nur darum, wer es besser macht: Unsere Stürmer verhinderten den Aufbau des Gegners gewiss besser als andersrum.

Und der zweite Grund?

Lukas Görtler soll zurückkehren Carsten Harz/Freshfocus

Jérémy Guillemenot und Lukas Görtler fehlten, und ich konnte ja nicht mit fünf Innenverteidigern spielen. Doch Albert Vallci wie Basil Stillhart sind in Form – wie bekomme ich beide Spieler ins Team, was bis dahin nie der Fall war? So wurde die Dreierkette für mich zur sichereren Lösung gegen Basel. Wir spielen ja nicht Manndeckung und hatten im Mittelfeldzentrum trotz des Ausfalls von Görtler, der übrigens aufs Wochenende zurückkommt, zwei gute Achter mit Christian Witzig und Gré­gory Karlen. Vallci hätte uns im Cup wohl auch gutgetan und ich wollte ihn mit seiner Ausstrahlung und Persönlichkeit gegen Basel einfach bringen. So hat sich alles ergeben. Aber ich will das nicht zu hoch hängen. Und ich will nicht damit prahlen, bewiesen zu haben, dass ich auch andere Taktiken beherrsche.

Warum nicht? Es war ja ein geschickter Schachzug.

Schon, aber keiner, um sich abfeiern zu lassen. Diesbezüglich hätte die Aktion mit dem Zettel im Spiel gegen die Grasshoppers eher gepasst. Wir benötigten gegen Basel keinen Hallo-Wach-Effekt, weil davor irgendetwas in die falsche Richtung lief. Wir waren vor dem Wochenende auf dem richtigen Weg und können jeden besiegen.

Im Cup forderten die Basler Sie als Trainer aber schon heraus, indem diese sagten, man habe St.Gallen taktisch übertölpelt. Nun zahlten Sie es demselben Gegner heim.

Die Basler sollen reden. Sie sagten jetzt ja schon wieder, sie hätten gewusst, wie wir spielen. Damals im Cup kamen sie neu mit der sehr gut praktizierten Dreierkette. Aber ich glaube nicht, dass wir das Cupspiel taktisch verloren haben. Wir unterlagen wegen individueller Fehler, weil der Gegner im Kopf schneller schaltete. Vielleicht, wenn wir dann in der Europa League spielen, kann ich über jene blöde Niederlage lachen. Aber jetzt motiviert sie uns nur noch mehr. Die taktische Grundordnung ist das eine, aber entscheidend sind die Prinzipien. In Basel waren wir zumindest in der zweiten Halbzeit stärker.

Das sah FCB-Trainer Heiko Vogel anders.

Zeidler wird wohl kein Freund mehr von FCB-Trainer Heiko Vogel. Marc Schumacher / freshfocus

Ich habe am Sonntag mit einem Augenzwinkern zu Heiko Vogel gesagt, ich überlasse es ihm, wie damals nach dem Cup, ob das Resultat verdient sei. Ich habe ihn dann ein wenig korrigiert, nachdem er gesagt hatte, wir könnten mehr mit diesem Punkt leben. Ich habe ihm gesagt, erstens hoffe ich, wir würden morgen noch alle leben. Und zweitens, dass wir beide gleich gut oder gleich schlecht mit dem 1:1 leben würden. Wir sind doch nicht die kleinen Ostschweizer. Zudem: Wir haben in Basel oft glücklich gewonnen. Aber am Sonntag hätten wir gar nicht so viel Glück gebraucht. Schade.

Und Jordi Quintillà war endlich wieder einmal gut.

Wenn du dich gegen die Wand nach hinten lehnst, dann fällt sie weniger schnell um, wenn sie dicker ist mit drei Innenverteidigern. Vielleicht hat sich Jordi deshalb sicherer gefühlt.

Gibt es grundsätzlich Vor- und Nachteile der Dreierkette?

Es ist eine Frage des Rechnens. Entweder deckst du die ganze Breite des Platzes mit drei oder mit vier Verteidigern ab. Man hat irgendwo auf dem Rasen einen Spieler mehr und irgendwo einen weniger. Die Dreierkette ist zuerst einmal defensiver und kann mehr Sicherheit geben, aber vielleicht fehlt der Spieler irgendwo anders, zum Beispiel ganz vorne. Arsène Wenger hat einmal gesagt: «Die bestmögliche Mannschaft ist jene mit den meisten Stürmern, die gleichzeitig auch verteidigen.» Bei uns sind das nicht Verteidigende, sondern Balleroberer. Letztlich kommt es immer auf die Aussenläufer an, bei der Dreier- wie der Viererkette. Marschieren sie pausenlos nach vorne, ist man brutal offensiv.