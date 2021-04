Interview Der frühere FCSG-Captain Philippe Montandon über die angespannte Lage seines Ex-Klubs: «Es sind keine Endspiele» Am Mittwoch gastiert der FC St.Gallen in Lugano, am Samstag treffen die Ostschweizer auf Vaduz. Ihr Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt bloss zwei Punkte. St.Gallens früherer Captain Philippe Montandon spricht über Abstiegskampf, Verschnaufpausen und die Qualitäten von Trainer Peter Zeidler. Interview: Patricia Loher 21.04.2021, 05.00 Uhr

Punkte müssen her: Trainer Peter Zeidler und sein Team in Bern. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 11. April 2021)

Philippe Montandon hat Erfahrung: Er weiss, wie es sich anfühlt, sportlich in einer heiklen Lage zu sein. Gleich in der ersten Saison mit dem FC St.Gallen 2004/05 war die Mannschaft in Abstiegsgefahr, rettete sich schliesslich aber doch noch souverän.

Zudem kennt er auch die Herausforderungen englischer Wochen. Der 38-Jährige war Captain jener St.Galler Mannschaft, die sich im Sommer 2013 gegen Spartak Moskau für die Gruppenphase der Europa League qualifizierte. Auch damals war der Spielrhythmus bis zum Winter hoch.

Der Innenverteidiger musste die Karriere 2015 aus gesundheitlichen Gründen beenden. Heute arbeitet Montandon für die Firma Thoma Immobilien und ist Blue-Fussball-Experte. Am Samstag hat er im Studio St.Gallens 0:0 gegen Luzern analysiert.

Philippe Montandon PD

Wie konnte der FC St.Gallen nach einer resultatmässig ansehnlichen ersten Saisonhälfte noch in diese heikle Lage geraten?

Philippe Montandon: Das ist vor allem eine Frage der Effizienz. Offensiv sowie defensiv. Die Tore fehlen, es kommt nun voll zum Tragen, dass St.Gallen im Sommer offensive Qualität verloren hat. Defensiv unterlaufen zudem immer wieder Fehler, was im vergangenen Jahr weniger passiert ist. Ich bin eigentlich kein Freund von Statistiken: Aber St.Gallen hat 15 Gegentore nach Standards kassiert. Es sind diese Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Nur: St.Gallens Spielstil ist noch immer sehr erfrischend. Trainer und Team sind sich immer treu geblieben. Das gefällt mir.

Gegen Luzern hat Trainer Peter Zeidler die Taktik jedoch angepasst. Man dominierte zwar, griff aber nicht mit vollem Risiko an. Sehen Sie das auch so?

Die Mannschaft hat nicht bedingungslos gepresst, wohl auch deshalb, weil ihr die Kraft fehlte. In diesem Spielsystem muss jeder mitziehen können. Wenn da und dort einer einen Schritt zu spät kommt, kann eine Mannschaft dem Gegner ins offene Messer laufen. Ich denke, Zeidler hat diese Feinabstimmung gemacht, man hat sich ein Spürchen zurückgenommen. Sein Spielstil bleibt jedoch klar. Und es ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn genau erkennbar ist, wie eine Mannschaft auftreten will. Bei St.Gallen ist das der Fall.

Hätte man den Cup zu Gunsten der Meisterschaft sausen lassen müssen?

Nein, auf gar keinen Fall. St.Gallen hat gegen die Young Boys und die Grasshoppers gewonnen, was auch für die Meisterschaft helfen kann. Und ein Cupfinal wäre für alle eine tolle Sache. Der Trainer und seine Mitarbeiter sind nun gefragt, die Balance zu finden: Wen lassen wir spielen? Wer benötigt einmal eine Pause? Das gesamte Kader wird gebraucht.

Es gibt in diesem Team aber einige Spieler, die nur schwer zu ersetzen sind.

St. Gallens Miro Muheim (links) Christian Merz/Keystone

Das wurde offensichtlich, als Miro Muheim nach der Winterpause mit einer Schulterverletzung ausfiel. Aber der FC St.Gallen muss das akzeptieren. Es gibt in der Schweiz mit den Young Boys nur eine Mannschaft, die für so eine Situation genug breit aufgestellt ist. Die Berner hatten in der vergangenen Saison viele Verletzte und kaum einer hat es gemerkt. Kein anderes Schweizer Team hätte diese Ausfälle so kompensieren können wie die Young Boys.

Lukas Görtler hat vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung deutliche Worte gefunden: Der hohe Spielrhythmus sei weder gut noch gesund. Sind diese vielen Partien grenzwertig?

St.Gallens Lukas Görtler Martin Meienberger/Freshfocus

Ich finde es gut, dass Lukas Görtler so klar Stellung bezogen hat. Einer wie er wird gehört. Diese vielen Spiele sind in der Tat nicht zu unterschätzen, irgendwann reagiert der Körper. Über eine gewisse Zeit kann er das aushalten. Wichtig sind Pausen, im Trainingsalltag wird sich zeigen, wer geschont werden muss und wer bei Kräften ist.

Was hilft in dieser anforderungsreichen Zeit?

Wir erlebten einen ähnlich hohen Spielrhythmus, als wir uns 2013 für die Europa League qualifizierten. Hinzu kamen auch noch die vielen Reisen. Wir liefen auf dem Zahnfleisch. Wichtig ist, den Körper zu pflegen, zu regenerieren. Und mental frisch zu bleiben. Mit der Psyche kann sehr viel gesteuert werden in so einer Phase. Und vor allem Siege helfen.

Deshalb finde ich auch die Aussagen von Peter Zeidler richtig. Auf Fragen wie: «Müsst ihr jetzt aufpassen?» antwortet er immer positiv: «Wir können drei Punkte holen, wenn wir das nicht schaffen, machen wir es nächste Woche.» Das sind die richtigen Zeichen des Trainers an die Mannschaft. Es sind keine Endspiele.

Spielerisch ist St.Gallen die beste der in den Kampf gegen die Barrage verwickelten Mannschaften, richtig?

St.Gallen bringt einiges mit, vor allem bezüglich Mentalität. Die Mannschaft wirkt gefestigt, keiner scheint weiche Knie zu bekommen. Aber natürlich braucht der FC St.Gallen nochmals eine Effortleistung. Die Mannschaft weiss: Eigentlich gehört sie in der Tabelle nicht auf diesen Platz, aber die Fakten sprechen eben eine andere Sprache.

Philippe Montandon (Mitte) bei seiner Verabschiedung im Februar 2015 mit dem damaligen Präsidenten Dölf Früh. Benjamin Manser

Wie sehr fehlt der Mannschaft das Publikum?

Obwohl es derzeit allen Teams so geht: St.Gallen leidet besonders unter den fehlenden Zuschauern. Wenn wie in einem Spiel gegen Luzern die Kräfte schwinden, können dir 14'000 im Rücken enorm helfen. Es stimmt nicht, dass die Spieler die Stimmung im Stadion nicht wahrnehmen. Es geht ja auch um die Rückmeldungen aus dem Publikum, wenn dir ein guter Pass gelingt. Ein volles Stadion, gerade in St.Gallen, macht etwas mit einer Mannschaft. Ich bin jedenfalls froh, muss ich diese spezielle Zeit nicht mehr als Spieler miterleben.