Interview «... da dachte ich: Das ist unser Mann» – FCSG-Goalietrainer Razzetti sagt, was Publikumsliebling Zigi ausmacht und weshalb er ihn nicht bremsen will Seit bald drei Jahren trainiert Stefano Razzetti St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi. Der 51-jährige Italiener spricht vor dem Auswärtsspiel vom Samstag in Basel über Spektakel, Schwächen und unnötige Regeln. Interview: Patricia Loher

Der 25-jährige Ghanaer Lawrence Ati Zigi hat kürzlich einen neuen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Bild: Christian Merz/Keystone

Als es darum ging, einen Nachfolger für Dejan Stojanovic zu verpflichten, haben Sie nach dem Videostudium von Lawrence Ati Zigi gesagt: «Der und sonst keiner.» Was hat Sie so beeindruckt?

Stefano Razzetti: Wir waren im Winter 2020 in Spanien im Trainingslager und haben drei, vier Namen interessanter Goalies erhalten. Ich sah mir dann eine Nacht lang alle Torhüter auf Video an und dachte: «Zigi ist unser Mann.» Er spielte hoch und war gut im Eins gegen Eins. Mein Gedanke war, dass Zigi mit seinem Spielstil gut in unsere Mannschaft passen würde. Die anderen Goalies waren ebenfalls top, aber spielten weniger mit als Zigi. Das Glück war auch, dass Peter Zeidler Zigi schon kannte.

Können Sie sich erklären, weshalb die Leute in der Ostschweiz Zigi sofort in ihr Herz geschlossen haben?

Das hat sicher viel mit seiner überragenden Ausstrahlung zu tun. Die Freude am Fussball ist ihm immer anzusehen. Und als Goalie ist er top: schnell und spektakulär.

Der ehemaligen St.Gallen- und Lugano-Goalie und heutige Torhütertrainer Stefano Razzetti (rechts) mit Lawrence Ati Zigi. Bild: Michel Canonica

Für Sie als Torhütertrainer manchmal zu spektakulär?

Wenn etwas gut ist, darf es auch schön sein. Es muss nicht einfach effizient sein. Und das passt zu Zigi. Er hat immer wieder starke Aktionen, stilistisch sind sie perfekt. Natürlich habe ich auch schon gesagt: Das hätte er jetzt auch machen können, ohne so zu springen. Aber Zigi macht das gerne und deshalb bremsen wir ihn nicht.

Können Sie verstehen, weshalb Zigi an der WM in Katar wahrscheinlich nicht dabei sein wird?

Ich kenne die Gründe nicht, weshalb Zigi zuletzt nicht mehr für das ghanaische Nationalteam aufgeboten wurde. Es wäre sicher für ihn persönlich sehr schade, wenn er in Katar nicht dabei sein könnte. Für uns als Verein ist es manchmal besser, wenn die Spieler nicht in den Länderspielpausen reisen und hierbleiben, wegen der Belastung der langen Reisen, der verpassten Mannschaftstrainings und eventuellen Verletzungen. Aber die Erfahrung, an einer WM teilnehmen zu können, würden wir ihm alle gönnen. Zigi sagt jedoch nicht viel zu diesem Thema, er ist sehr zurückhaltend. Man muss ihn fragen. Aber er ist keiner, der jammert.

Afrikakenner Otto Pfister hat einmal gesagt, dass afrikanische Fussballer nie ausflippten, weil sie mental stark seien. Bestätigt Zigi Pfisters Aussage?

Klar. Wenn Zigi Fehler unterlaufen, braucht er zwar ein bisschen Zeit. Aber danach fokussiert er sich gleich wieder. Er verdaut Fehler sehr schnell und lässt sich nicht verunsichern. Das alles beweist, wie stark er mental ist.

Wenn Zigi im Spiel einen Fehler begangen hat: Wie gehen Sie da vor?

Wenn wir sonntags spielen, analysieren wir jeweils am Dienstag oder Mittwoch. Aber der Torhüter weiss sehr gut selber, wenn ihm ein Fehler unterlaufen ist und was er anders hätte machen können. Trotzdem schauen wir uns die Situation in der Videoanalyse an und ich bringe meine Sichtweise ein. Vielleicht habe ich etwas gesehen, das dem Goalie im Spiel gar nicht so bewusst war. Von der Ersatzbank aus beurteilt man eine Szene allerdings oft anders als der Torhüter, der beteiligt war. Manchmal versperrt mir auch ein Spieler die Sicht. Trotzdem denkt man ab und zu: Weshalb hast du diesen Ball nicht gehalten? Es ist wichtig, dass ich mir das Spiel auch auf Video nochmals ansehe, damit ich einen anderen Blick bekomme, bevor ich kritisiere und analysiere. Sicher ist sicher.

Und was sagen Sie dem Goalie jeweils in der Pause?

Wenig. Da möchte ich ihn in Ruhe lassen. Vor dem Spiel schauen wir uns jeweils nur noch Freistösse und Penaltys der Gegner an. Einfache Sachen. Nicht mehr.

Lawrence Ati Zigi vor wenigen Monaten während eines Interviews. Bild: Donato Caspari

Kann eine Freundschaft entstehen?

Ich versuche immer, mit meinen Torhütern nicht nur professionell zu arbeiten. Wichtig dabei ist, dass trotzdem eine gewisse Distanz gewahrt wird. Tiefe Freundschaften entstehen da eher nicht. Aber im Moment läuft es perfekt: Ich habe in meiner Zeit als Goalietrainer noch nie erlebt, dass drei Torhüter so gut zusammenarbeiten wie Lawrence Ati Zigi, Lukas Watkowiak und Bela Dumrath. Das ist nicht selbstverständlich.

Ist die Arbeit mit Watkowiak und Dumrath anders als mit Zigi?

Die Arbeit mit Zigi und Watkowiak unterscheidet sich nicht. Dumrath hingegen ist jung, er muss noch viel lernen, sodass ich bei ihm mehr korrigieren muss als bei den anderen zwei. Dumrath hatte noch nie einen richtigen Torhütertrainer. Er braucht viele Informationen, ist aber sehr talentiert.

Was ist Ihnen wichtig bei Ihren Torhütern?

Wichtig ist, dass sie Ruhe und Präsenz ausstrahlen. Sie müssen ihre Vorderleute gut coachen, klar kommunizieren – nicht zu viel, nicht zu wenig. Sie sollen nicht ohne Sinn das ganze Spiel hindurch reden. Zigi hat das im Griff und ist auf dem Platz ein Leader, vor allem dank seiner guten Leistungen.

Zweimal hatte es in den vergangenen Jahren in Spielen gegen die Young Boys Folgen, dass Zigi bei einem Penalty, den er parierte, zu weit vor der Linie stand. Wie wurde dieser Makel behoben?

Es ist für einen Torhüter schwierig, bei einem Elfmeter exakt auf der Linie zu bleiben. Wir verständigten uns dann darauf, dass Zigi bei Penaltys ein bisschen weiter hinten steht. Aber: Ich verstehe nicht, weshalb man den Torhütern mit solchen Regeln das Leben zusätzlich erschwert. Bei einem Penalty haben sie grundsätzlich ja fast keine Chance, ihn zu parieren. Also sollte man keine solchen Regeln aufstellen. Natürlich geht es nicht, dass der Goalie fünf Meter zu weit vorne steht. Aber damals ging es nur um Zentimeter.

Wie thematisieren Sie Elfmeter mit Zigi sonst noch?

Ich sage ihm stets, dass er nicht jene Penaltys halten muss, die platziert in die Ecke kommen, sondern diejenigen Elfmeter, die schlecht getreten sind. Bei den gut geschossenen Penaltys hast du als Torhüter keine Zeit und keine Abwehrmöglichkeit. Zigi muss bei Elfmetern ruhig und so lange stehen bleiben, bis der Spieler schiesst. Er darf dem Schützen keine Vorteile geben. Als Torhüter hast du bei einem Penalty nichts zu verlieren.

Hat Zigi Schwächen?

Er ist top ausgebildet und hat fast keine Schwächen. Was er verbessern kann, sind die weiten Bälle. Er spielt sehr gut mit, aber die langen Bälle könnten durchaus besser ankommen. Auch die Abstösse dürften manchmal noch etwas weiter gehen, Zigi kann noch an seiner Technik arbeiten. Aber das ist das einzige, das im Vergleich mit den grossen Torhütern besser werden kann.

Stefano Razzetti im Jahr 2007 im Dress des FC St.Gallen. Peter Klaunzer/Keystone

Sie waren einst selber Torhüter, unter anderem in Lugano und St.Gallen. Wie hat sich diese Position verändert ?

Zu meiner Zeit war der Spielaufbau kein Thema. Wir mussten abstossen und fertig. Nun müssen die Torhüter mitspielen, gut sein mit beiden Füssen. Sie werden wegen des Pressingspiels oft unter Druck gesetzt. Früher war unser einziges Problem, den Ball zu halten. Auch im Training hat sich einiges verändert: Wir machen weniger Übungseinheiten nur mit den Goalies. Sie absolvieren nun vermehrt die Mannschaftstrainings und spielen mit. So ist es besser, weil sie mehr ins Team integriert sind und ihr Spielverständnis gefördert wird. Manchmal denke ich, dass die Torhüter heute besser sind mit den Füssen als mit den Händen.

Während des Spiels wirken Sie wie ein ruhender Pol. Täuscht der Eindruck?

Nein, da bin ich sehr ruhig. Rundherum geht es ja manchmal genug hoch zu und her (lacht). Einzig beim 3:3 gegen die Young Boys im Februar 2020 wurde ich auch sehr emotional. Nicht wegen des Entscheids, ganz am Schluss den Penalty wiederholen zu lassen, sondern wegen all der vielen Dinge, die an jenem Nachmittag sonst noch passiert sind. Es war verrückt.

