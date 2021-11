Ex-FCSG-VR Martin Schönenberger über Krisen, Kleber und Klubliebe

Interview 20 Jahre war er Präsident der grössten FCSG-Gönnervereinigung, heute sagt Martin Schönenberger: «Ich habe keine Angst um den FC St.Gallen» Einst musste der FC St.Gallen Kleber verkaufen, heute weiss Martin Schönenberger den Verein in guten Händen. Der langjährige Dienstagsclub-Präsident und ehemalige FCSG-Verwaltungsrat über Krisen, Höhenflüge und sein Baby: die bevorstehende Ostschweizer Fussballgala. Christian Brägger Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Leben für den FC St.Gallen: Martin Schönenberger. Bild: Andri Vöhringer

Am Sonntag verlor der FC St.Gallen gegen Lausanne mit 0:1. Was macht eine solche Niederlage mit Ihnen?

Martin Schönenberger: Als langjähriger Fan weiss ich, dass es mit St.Gallen mal rauf und mal runter geht. Der Zeitpunkt ist einfach schade. Es wäre ein guter Moment gewesen, das Volk mitzunehmen. 16'000 Fans waren im Stadion, in der Woche davor war die hervorragende GV. Es fehlte nun das i-Tüpfelchen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb der FC St.Gallen gegen die «Guten» oft gut spielt und gegen die «Schlechten» oft Mühe hat?

Das liegt wohl am Spielsystem. Basel und die Young Boys agieren offensiv, das liegt uns. Lausanne steht eher defensiv, dazu kam noch das Eigentor. Leider schafften wir es nach dem Rückstand nicht, zwingende Chancen zu kreieren. Aber das kommt schon wieder. Und unsere Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie wunderschönen Fussball spielen kann.

Machen gute Leistungen den Ex- Präsidenten des Dienstagsclub stolzer? Weil man als Donatorenvereinigung dazu beigetragen hat?

Man ist generell stolz, wenn der Verein ein positives Resultat holt. Aber das ist auch so, wenn ich kein Amt bekleide. Ich bin ganz nebenbei ja auch ein grosser Fan des FC St.Gallen. Und: Ich habe immer an meinen Verein geglaubt.

Wie wurden Sie Präsident des Dienstagsclubs?

Der damalige Klubpräsident Thomas Müller schlug mich vor. Es gab im Dienstagsclub einen Wechsel, und weil ich gerne etwas anpacke, sagte ich zu. Es war meine Aufgabe, dass wir ein gesellschaftlich funktionierendes Innenleben hatten. Im Idealfall entsteht ein Netzwerk, in dem die Leute motiviert sind. Mit dem Ziel, die Mitgliederzahlen zu erhöhen und vor allem: So viel Geld wie möglich dem FCSG zu geben.

Von wie viel Geld reden wir?

Als ich übernahm, war der Dienstagsclub etwa 20 Jahre alt und wir hatten 150 Mitglieder. Und als ich vor kurzem aufhörte, waren es 255 Mitglieder, wovon 200 jährlich 5000 Franken bezahlen. Mit dem Abzug aller Aufwendungen konnten wir dem FC St.Gallen pro Jahr cash 700'000 bis 800'000 Franken übergeben. Nebst diesen Beträgen profitierte der FCSG auch von unseren Sponsorings und Ticketkäufen.

Weshalb hörten Sie nun auf?

Vom Herzen her würde ich gerne weitermachen. Aber ich bin 70 Jahre alt und sagte mir stets, dass man in einem gewissen Alter selbstbestimmt aufhören soll. Es braucht auch einmal junges und frisches Blut, und in Bruno Räss habe ich einen starken Nachfolger gefunden, der mit dem Verein seit vielen Jahren verbunden ist.

Welches waren die Höhepunkte und die Tiefschläge in all der Zeit?

Höhepunkte waren immer unsere Veranstaltungen. Das Sommernachtsfest mit den Spielern zum Beispiel. Natürlich waren die Partien in der Europa League gegen Valencia, Moskau oder Swansea wunderbare Erlebnisse. Tiefpunkte waren die beiden Abstiege – und dennoch gingen unsere Mitgliederzahlen rauf. Das zeichnete den Dienstagsclub aus: Man war wegen des Fussballs dabei, aber auch wegen des Netzwerks.

Mai 2008, Espenmoos: Der FCSG steigt ab, Marc Zellweger weint bittere Tränen. Bild: Hanspeter Schiess

Was lösten die Abstiege aus?

Als wir abstiegen, hiess es für mich immer: Jetzt erst recht! Ich schrieb jeweils allen Mitgliedern einen Brief und hielt fest, dass wir jetzt alle gemeinsam aufsteigen müssen. Jedes Mal traf es dann ein, auch weil der FC St.Gallen sportlich selbst alles daran gesetzt hatte.

Sie waren acht Jahre lang Verwaltungsrat im FC St.Gallen. Es war eine bewegte Zeit, vor allem im Jahr 2017, als Michael Hüppi und Pascal Kesseli aus diesem Gremium ausschieden.

Das ist schon so lange zurück. Ich konnte mich damals mit dem Vorgehen nicht einverstanden erklären. Als Präsident des Dienstagsclubs war es mir jedoch wichtig, dem FC St.Gallen verbunden zu bleiben. Deshalb trat ich zwar an der GV nicht mehr zur Wiederwahl an, behielt aber mein Mandat bei der Gönnervereinigung.

Dölf Früh rettet 2010 den Klub vor dem finanziellen Kollaps und wurde Klubpräsident. Müsste er nicht eine gewisse Wertschätzung verdienen?

Absolut. Er hätte sie zum damaligen Zeitpunkt verdient. Schauen Sie, das Future Champs Ostschweiz entstand damals unter Früh und der damaligen Führung. Bis so etwas funktioniert und letztlich Geld bringt, braucht es fünf bis zehn Jahre. Jetzt kann man ernten. Mich freut es bis heute jedoch sehr, dass Pascal Kesseli und Michael Hüppi dem Verein erhalten blieben, Kesseli in der Stadion-AG als Verwaltungsrat und Michael Hüppi bei mir im OK der Fussballnacht. Das zeigt: Sie alle waren mit vollem Herzen dabei.

Mussten Sie als Verwaltungsrat oft Gegensteuer geben, wenn einmal etwas nicht passte?

Heute wird der FC St.Gallen fortschrittlicher geführt. Natürlich waren auch wir gefordert, ob bei Trainern oder Präsidenten. Wir hatten schon eine gewisse Diskussionskultur.

Dennoch gab es 2010 und 2017 im FC St.Gallen massive finanzielle Probleme. Wieso griff der Verwaltungsrat da nicht früher ein?

Wir waren bis 2017 nicht so breit aufgestellt, wie dies heute beim FC St.Gallen der Fall ist. Die Strukturen im Klub sind gewachsen, die finanziellen Reserven ebenfalls. Früher mussten wir ja einmal Kleber verkaufen, um sofort zu Geld zu kommen. Oder Spieler wurden von einem Mister X fremdfinanziert. Das war eine Sache, die wir im VR damals änderten: Die Spieler müssen dem FCSG gehören. Weil dann der gesamte Erlös dem Verein zukommt.

Wer war der Mister X?

Eben, der Mister X.

Mit vollem Herzen ist auch Michaels Bruder Matthias Hüppi als Klubpräsident dabei. Mit ihm die Fans, die in Rekordhöhe Saisonabonnements besitzen.

Ich kann der Führung um Matthias Hüppi nur ein grosses Kompliment aussprechen. Sie machen das hervorragend, sie schüren eine Euphorie auf unglaublich sympathische Weise. Das war früher leider nicht möglich. Es steht jetzt jemand an der Front, der begeistern kann und die Leute mitnimmt. Ich habe jedenfalls keine Angst vor der Zukunft, und Matthias legt eine gute Basis – davon kann der Verein noch lange zehren. Es gibt ja noch andere Sponsorenvereinigungen, und vor allem gibt es die Grossaktionäre.

Entstanden in all der Zeit auch tiefe Freundschaften?

Ich engagierte und exponierte mich in hohem Mass, steckte so viel Herzblut in den Dienstagsclub – aber leider ergaben sich keine tiefen Freundschaften. Sie fand ich in anderen Kreisen.

2012 riefen Sie die «Ostschweizer Fussballnacht» ins Leben, Fabian Schär war erster Awardträger.

Virtuelle Nacht des Ostschweizer Fussballs Im Vorjahr fiel die Nacht des Ostschweizer Fussballs der Pandemie zum Opfer, auch heuer blieb die Durchführung der neunten Ausgabe lange unsicher und stand auf wackligen Füssen – zumal jeweils bis zu 1000 Gäste in der Olmahalle anwesend sind. Die Organisatoren wollen den wohltätigen Anlass partout nicht sterben lassen und noch mehr in den Köpfen präsent halten, auch weil er jeweils einen Check von 100'000 Franken generiert, die dem Future Champs Ostschweiz zugutekommen, dem Nachwuchsprojekt des FC St.Gallen. Also findet die Veranstaltung nun virtuell statt: Der Galaabend wird in Volketswil als Fernsehsendung mit illustren Gästen und Moderator Lukas Studer vorproduziert und am Freitagabend ab 18 Uhr auf www.fcsg.ch sowie www.fussballnacht.ch gestreamt. Gekürt werden die Sieger in den folgenden sechs Kategorien: Ostschweizer Fussballerin des Jahres (letzte Siegerin 2019 Ronya Böni) sowie das männliche Pendant (2019 Leonidas Stergiou). Dazu erhält das Team (2019 FC St.Gallen-Staad), der Schiedsrichter, Verein und Funktionär des Jahres jeweils einen der begehrten Awards. (cbr)

Ich hatte damals die Idee, und Früh sagte mir, ich solle sie doch auf die Beine stellen. Die Fussballnacht ist mein Baby, und nicht nur für den Sport, sondern auch ein gesellschaftlicher Anlass. Leider können wir ihn dieses Jahr erneut nicht physisch durchführen, wollten aber den Leuten in Erinnerung bleiben. Anfänglich generierten wir noch 50'000 Franken für den Nachwuchs, seit einigen Jahren sind es 100'000.

Einmal sollte sogar Gianna Nannini am Galaabend singen?

Ich wollte die italienische Sängerin. Leider war sie nicht so weit, um ein Konzert in diesem Rahmen zu geben.

Für die Fussballnacht haben Sie mit SRF-Moderator Lukas Studer zwei lustige Videos gedreht. Werden Sie nun noch Komiker?

Genau, unter dem Label «das komische Duo». (lacht)