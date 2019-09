Wieder ein lästiger Pilz im Kybunpark ++ Testspiel wird verlegt ++ Noch ein Stürmer für den FCSG im Anflug?

Der spanische Primera-Divisions-Club Alavés hat via Twitter den Wechsel seines Stürmers Ermedin Demirovic zum FC St. Gallen verkündet. Der 21-jährige bosnisch-deutsche Doppelbürger soll leihweise für eine Saison zum Super-League-Club stossen. St.Gallen hat die Verpflichtung noch nicht vermeldet. Die Ostschweizer warten anscheinend noch auf Unterschriften der Behörden.

Demirovic wäre St.Gallens zweiter Neuzugang im Sturm seit dem Abgang von Dereck Kutesa: Am Montag gaben die Ostschweizer die Verpflichtung von André Ribeiro bekannt. Demirovic war bereits in der vergangenen Saison zweimal ausgeliehen. Zuerst an Sochaux in die Ligue 2 und danach an Almeria in Spaniens zweithöchste Liga. Der bosnische Nachwuchs-Internationale wuchs in Deutschland auf. Er wurde

im Nachwuchszentrum des Hamburger SV ausgebildet und wechselte 2014 in die Nachwuchsakademie von Leipzig. 2018 kam Demirovic für Alavés zu drei Einsätzen in der höchsten spanischen Liga. (red)