Peter Zeidler schaut sich das 3:3 des FCSG gegen YB nochmals an

23. Februar 2020 Incroyable – Unglaublich: Wir schauen gemeinsam mit Peter Zeidler das legendäre 3:3 zwischen dem FCSG und YB nochmals an Exakt zwei Jahre ist es her: Der Wahnsinn vom Kybunpark, das legendäre 3:3 zwischen St.Gallen und YB. Gemeinsam mit Peter Zeidler durchleben wir die 99 Minuten Fussballdramatik nochmals – der FCSG-Trainer kommentiert, als wäre es live. Und scheut keine klaren Aussagen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Trainer Peter Zeidler fiebert voll mit: Martins, Lustenberger, Mambimbi, Hefti, Letard, Demirovic, Görtler – über alle hat er etwas zu sagen. Bild: Donato Caspari

Es ist Februar. Die Birkengewächse Erle und Hasel versuchen, ihrem Ruf als Frühblüher gerecht zu werden. Heuschnupfen kündigt sich an. Peter Zeidler greift bereits zur Brille. Die Linsen, die den Trainer des FC St.Gallen scharf sehen lassen, sind in den bisweilen aufquellenden, tränenden Augen mehr Hindernis denn Hilfe.

Es ist Februar. Und damit jener Monat, in dem die Schweizer Fussballwelt das aufregendste Spiel der Neuzeit vorgesetzt bekam – und explodierte. Mindestens hier, im Osten. Am 23. Februar im Jahr 2020 war das, heute exakt vor zwei Jahren. Damals klopfte die Pandemie heftig an die Türen, im Kybunpark schoben sie 99 sagenhafte Minuten gegen die Young Boys nochmals beiseite, ehe auch dem Fussball temporär der Stecker gezogen wurde.

Eigentlich will Peter Zeidler nicht mehr auf das 3:3 eingehen, das sei Geschichte, er lebe im Jetzt, sagt er. Aus, vorbei, vorüber. Nichts mit «was wäre, wenn». Von der Idee, die Partie nochmals gemeinsam anzuschauen, muss der Coach ein bisschen überzeugt werden. Natürlich werde diese zeitlebens immer wieder Thema sein in der Ostschweiz. Spektakulärer gehe es ja nicht, sagt er.

Zeidler schlägt schliesslich einen Deal vor. Im Cup müsse seine Mannschaft den Halbfinal erreichen – erfüllt. Und in der Meisterschaft nach dem Lausanne-Sieg im Minimum drei Zähler holen – sieben sind es geworden. Das Jetzt fühlt sich gerade prächtig an, das Damals?

Wir treffen uns im grünweissen Kino im Kybunpark, das Teammanager Ramin Pandji mit Herzblut hergerichtet hat für Videoanalysen und 35 Personen. Es ist ein kleines Idyll, mit Leinwand und Kunstrasenboden. Und manchmal, ja manchmal hält es Zeidler nicht mehr im bequemen Kinosessel.

Los geht's. Donato Caspari

Der Start: Alles perfekt und aus einem Guss

23.Februar 2020, 16 Uhr, Schiedsrichter Bieri pfeift an. Erstmals seit 2013 ist der Kybunpark – Jubiläumsaktionen ausgenommen – mit 19024 Zuschauern ausverkauft. Affiche und Stimmung sind einmalig, als der FCSG als Tabellenführer in der 23.Runde den punktgleichen, einzigen verbliebenen Verfolger empfängt. Die grünweissen Fans ziehen eine riesige Batman-Figur hoch, die Choreo ist eine Wucht. Das Heimteam kommt ausserordentlich gut in die Partie, rennt und rackert, wie es kann. Itten trifft früh den Pfosten. YB hält dagegen.

Zu Beginn: Ganz entspannt. Donato Caspari

Zeidler: «Wie wir taktisch damals spielten, das interessiert mich jetzt schon. Wir waren sicher gut drauf, YB ebenfalls. Ich sehe gleich zu Beginn eine hohe Intensität, mit Ureigenschaften, die uns St.Galler definieren. Ah, Hefti ist Captain. Pfosten! Ui, Görtler diskutiert sogleich mit Bieri – ah ja, wir haben ja keine kalibrierte Torlinie. Bieri finde ich als Person sehr angenehm. Und als Schiedsrichter gut. Wir spielen hier schneller als heute, vor allem in den Umschaltmomenten. Und ich erkenne sofort die Torgefahr von Itten. Hat Letard tatsächlich begonnen? Meine Güte, wie wir attackieren. Sehen Sie mal Demirovic! Das war einer seiner besten Auftritte. Wahnsinn.»

Dominanz und Führung durch Fazliji

Bei Zeidler kommen die Erinnerungen hoch. Er beginnt, sich wie die in jener Zeit im Durchschnitt 22 Jahre jungen St.Galler ins Spiel zu beissen, versinkt dann und wann im Sessel, oder schlägt – wie manchmal im TV zu sehen – die Hände über dem Kopf zusammen. Nach einem Freistoss erzielt Fazliji die Führung in der 10. Minute. Und: Häufiges Lamentieren der Gäste – zudem ein Pfostenschuss von Fassnacht.

Erste Analysen. Donato Caspari

Zeidler: «Manchmal denke ich über mich, der Typ spinnt – aber jetzt geht es ja noch. Sehen Sie, wie Demi den Ball abprallen lässt. Einfache Aktionen, das ist guter Fussball. Wir sind heiss, frisch, und alle zwei Jahre jünger. Tor! Betim, dieses Mal als linke Acht, jubelt fürs ganze Rheintal. Schön. Die Führung ist hochverdient. Wir sind in der Anfangsphase ganz klar besser. Und es ist immer ein schlechtes Zeichen von Seite des Gegners, wenn er sich oft beschwert.»

Letard muss raus – Grosschance Guillemenot

Die St.Galler sind so gut, dass das Herz hüpft. Und der Fan am liebsten mitspielen will. YB-Trainer Seoane weist die Seinen an, Lustenberger foult. Martins bleibt liegen, Letard sieht Gelb. Nach dem Zweikampf wird der Innenverteidiger in der 34.Minute mit Verdacht auf Hirnerschütterung ausgewechselt. Und Guillemenot vergibt eine Riesenchance.

Schiri! Donato Caspari

Zeidler: «Seoane macht das gut in der Bundesliga. Heieiei, Lustenberger mit einem Frustfoul. Und jetzt, schade, ein Knackpunkt, Letard muss raus – und bekommt noch Gelb. Diese Verwarnung ist ein Witz. Letard war damals in Topform. Danach kam er nicht mehr so richtig. Wir haben ein brutal hohes Tempo und die Berner Respekt. Sogar mit einer tieferen Pressinglinie haben wir die Partie im Griff. Wir sind eingespielt, stabil, die Positionen gegeben. Natürlich hat YB ein paar Absenzen. Die Berner wollen stets schnell flanken, das ist ihr Stil, sind ihre Mittel. Wir spielen taktisch sehr reif, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist klar. Alles gut, vorne, hinten, top. Jeder weiss, was er zu tun hat, das Vierermittelfeld passt. Alle machen Werbung in eigener Sache. Herrje, Guillemenot ... diese Chance muss er machen, dann geht das Spiel vermutlich anders aus.»

Die Wende: YB liegt vor der Pause plötzlich vorne

Die Gäste kommen auf, nutzen nach dem Ausfall von Letard ihre Chancen eiskalt aus. Und gehen mit 2:1 in die Pause.

Stolz, und dann fallen die Gegentore. Donato Caspari

Zeidler: «Ich freue mich, dass 40 Prozent unserer Startelf den Sprung ins Ausland geschafft haben. Ich weiss jetzt, warum uns alle immer gelobt haben. Nein, heieiei! Fazliji muss beim Nsame-Ausgleich vielleicht früher raus. Zigi ist auch noch dran. Und jetzt das noch – Mammamia haut der Ngamaleu nach seiner Zidane-Pirouette den Ball rein. Beim kleinen Mambimbi sieht man davor schon auch, dass er gut ist. Aber Stergiou darf den Luftzweikampf nicht verlieren. Schauen Sie mal, die Young Boys versammeln sich nach dem Pausenpfiff auf dem Rasen. Vermutlich sagen sie, dass sie selbst nicht genau wissen, weshalb sie hier führen.»

St.Gallen kommt zurück, Görtler macht das 3:2

Zeidler schaut sich im Nachgang jedes Spiel mindestens zweimal an. Dieses? Viele Male mehr. YB-Martins bleibt nach der Pause weiter oft liegen, Janko vergibt eine Top-Möglichkeit. Doch die St.Galler schlagen zurück, Lefort macht ein Eigentor, weil Demirovic ihn dazu verleitet. Und dann erzielt Görtler in der Nachspielzeit das 3:2.

Martins, immer wieder er. Donato Caspari

Zeidler: «Immer der Martins, wie häufig der liegen bleibt. Schauen Sie, jetzt läuft er wieder. Ui, diese Chance von Janko, das wäre das Aus gewesen. Wir hätten YB packen und ein Polster schaffen können, jeder bei uns funktioniert in der Grundordnung, und es hat immer noch Platz für Kreativität. Und jetzt das 2:2! Stark. Ja, wir sind in diesem Spiel besser und die Young Boys froh, dass sie nicht hinten liegen. Das muss man so sehen. Wir wollen weiter gewinnen, das erkenne ich, auch wenn Görtler kaum noch laufen kann. Sehen Sie, wie Hefti jetzt im Flow ist mit seinem Trickpass; der Junge aus Goldach weiss, wie es geht. Mich freut ja schon, dass YB uns bis heute als Konkurrent sieht. Incroyable, 3:2! Das Tor von Lukas habe ich so oft angeschaut. 91.Minute, aber was soll ich da jetzt fühlen, ich weiss ja, wie es ausgeht. Seitdem juble ich nicht mehr nach diesem Treffer.»

Die Nachspielzeit: Alles kollabiert

Es laufen die letzten Sekunden, Muheim erhält einen Ball an die Hand, Penalty nach VAR-Einspruch von Schärer. Die Ereignisse überschlagen sich, Zigi hält, Zeidler rennt die Linie rauf und runter. Doch der St.Galler Goalie hat sich zu früh bewegt, wieder meldet sich der VAR Schärer, Wiederholung, Tor, Ausgleich, 3:3. Die Emotionen schwappen über, sogar Sportchef Sutter ist bei Bieri – und später in dessen Kabine.

Zu viel für die Nerven. Donato Caspari

Zeidler: «Sehen Sie, in der Schlussphase bleibt Martins nicht mehr liegen. Ai, ai, ai. Ach, ich hätte Görtler drinlassen sollen, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Und Miro muss den Ball bloss durchlassen, statt sich abzudrehen. Die Schlusssequenz schaue ich mir jedenfalls nicht weiter an, ich stehe jetzt auf und schalte aus. Ich habe das alles tausendmal gesehen. Das ist wie bei der Titanic, du weisst, wie es ausgeht. Immerhin jubelt Hoarau nach dem Ausgleich moderat. Schade, waren wir beim Elfmeter mit der Wiederholung der Präzedenzfall. Aber ich bin auch stolz auf uns.»

Platzwechsel, abstellen. Donato Caspari

Die Schlagzeilen bewegten sich im Nachgang in den Extremen. Der «Tages-Anzeiger» schrieb: «Die Zuschauer sind aufgebracht. Alles ist mit einem Schlag weg: Die ganze Euphorie, diese ausgelassene Freude, das Spiel gegen den Meister noch gedreht zu haben, dieses unterschwellige Gefühl, dass es vielleicht wirklich etwas werden kann mit dem Gewinn des Titels.» Die NZZ: «In der ausverkauften St.Galler Arena entwickelt sich ein Match von hierzulande seltener Intensität und Dynamik. Er kulminiert dazu mit einer Schlussphase, die nach 99 Minuten an Dramatik und wechselnden Gefühlswelten kaum zu überbieten ist.» Der Blick-Fussballchef Andreas Böni kommentierte: «Ein Schwachsinn, dass ein Berner ein YB-Spiel pfeift.» Und diese Zeitung titelte. «Als wollte man das Leicester der Schweiz nicht!»

Nach dem Lockdown lebte der Fussball ab dem 19.Juni wieder auf. Erst nach dem 32. Spieltag und der Niederlage in Thun sollten die Young Boys definitiv am FC St.Gallen vorbeiziehen. «Was wäre, wenn» – diese Gedanken bleiben. Wie das Spiel.

St.Gallen – Young Boys 3:3 (1:2)

19024 (ausverkauft) – Sr. Bieri.

Tore: 10. Fazliji (Görtler) 1:0. 44. Nsame (Ngamaleu) 1:1. 45. Ngamaleu (Mambimbi) 1:2. 73. Demirovic (Görtler) 2:2. 91. Görtler (Ribeiro) 3:2. 97. Hoarau (Handspenalty) 3:3.

St.Gallen: Zigi; Hefti, Stergiou, Letard (34. Staubli), Muheim; Görtler (93. Bakayoko), Quintillà, Fazliji; Guillemenot (89. Ribeiro); Itten, Demirovic.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Lefort, Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Martins, Ngamaleu (77. Zesiger); Mambimbi (83. Elia), Nsame (87. Hoarau).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Ruiz (gesperrt), Babic, Costanzo, Adonis Ajeti, Nuhu, Lüchinger und Strübi (alle verletzt), Gonzalez, Campos und Vilotic (alle nicht im Aufgebot). YB ohne Aebischer, Camara, Lotomba, Sierro, Sörensen und Sulejmani (alle verletzt). 4. Pfostenschuss von Itten. 28. Pfostenschuss von Fassnacht. Verwarnungen: 15. Janko, 31. Lustenberger, 33. Letard, 39. Ngamaleu, 46. Demirovic, 70. Guillemenot (alle Foul). 94. Muheim (Handspiel). 95. Zigi (Unsportlichkeit).

