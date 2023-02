FCSG: Von einem starken Goalie Zigi und anderen Ausrufezeichen

Fussball Starker Zigi, vielversprechender Strassenfussballer Dajaku – nach dem 3:0 gegen Servette reist der FCSG als Zweitplatzierter zum Leader nach Bern Der FC St.Gallen bietet beim 3:0-Sieg gegen Servette wieder beste Unterhaltung. Es ist ein Spiel mit vielen Geschichten: Von einem Torhüter in Topform, einem Strassenfussballer, der gute Ansätze zeigt und Trainer Peter Zeidlers Ärger über die Handspielregel. Patricia Loher Jetzt kommentieren 05.02.2023, 19.41 Uhr

St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi – wieder einmal Matchwinner. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

In St.Gallen wissen sie nicht erst seit Samstag, was sie an ihrem Goalie haben. Doch die WM in Katar, wo Lawrence Ati Zigi für Ghana alle drei Vorrundenspiele bestritt, scheint dem 26-Jährigen noch einmal Schub verliehen zu haben.

Als «sensationell» bezeichnete Trainer Peter Zeidler Zigis Leistung im Heimspiel gegen Servette. Der Torhüter sei «überragend» gewesen, sagte Albert Vallci im TV-Interview mit Blue.

Statt 1:1 steht es 2:0

Beim Stand von 1:0 parierte der Goalie in der 32. Minute einen Penalty des früheren St.Gallers Dereck Kutesa stark. Weil Jérémy Guillemenot wenig später einen an ihm verschuldeten Elfmeter verwertete, hiess es zur Pause 2:0 statt 1:1.

Und wie Zigi in der zweiten Halbzeit auf zwei gefährliche Genfer Konter reagierte, war schlicht Sonderklasse. Der reflexstarke Spektakelmacher, seit seiner Ankunft aus Sochaux vor drei Jahren ein Publikumsliebling, beherrscht unterdessen auch den Strafraum.

Ohne ihn hätte die Mannschaft um den ersten Sieg im Jahr 2023 trotz Überzahl ab der 64. Minute wohl noch zittern müssen. Am Ende aber blieben die Ostschweizer erstmals seit 15 Meisterschaftspartien und dem 2:0-Erfolg zu Hause gegen Zürich im Juli ohne Gegentor.

So war man in den Katakomben des Kybunparks erleichtert ob des Sieges. Denn die schlechte Leistung in Zürich eine Woche zuvor hatte Verantwortliche und Spieler nachdenklich gemacht.

Es hätte für die Ostschweizer in der hinter dem Leader Young Boys engen Tabelle schnell nach unten gehen können. Nach der Niederlage von Lugano in Winterthur treten sie am nächsten Sonntag in Bern jedoch als Zweitklassierte an.

St.Gallen stemmt sich gegen die Widrigkeiten

Die Geschichte des ersten Vollerfolgs in diesem Jahr schrieb nicht nur Zigi. «Es war ein insgesamt leidenschaftlicher Auftritt. Nach der ungenügenden Leistung in Zürich ist dieser Sieg noch ein bisschen wichtiger als sonst. Ich bin froh um die Reaktion», sagt Trainer Zeidler am Tag nach der Partie.

Seine Mannschaft schaffte es wieder, ihr Pressingspiel aufzuziehen, setzte den Gegner unter Druck und stemmte sich dank einer guten Kollektivleistung gegen die Widrigkeiten der vergangenen Wochen: Die Absenzenliste ist noch immer lang, hinzu kommt, dass Chadrac Akolo zuletzt krank war und Captain Lukas Görtler sowie Guillemenot weiterhin angeschlagen sind, beide können nur eingeschränkt trainieren.

Ihnen war im Spiel allerdings nichts anzumerken: Sowohl Görtler als auch Guillemenot erzielten ihr sechstes Saisontor.

Vielversprechender Auftritt des Leihspieler

Nebst Zigi und Görtler ragten aber noch zwei weitere Spieler heraus. Zum einen Vallci, der auf einer für ihn ungewohnten Position den gesperrten Jordi Quintillà vertrat.

Zum anderen Neuzugang Leon Dajaku. Zeidler bezeichnet den Leihspieler von Sunderland als «Strassenfussballer». «Wir brauchen Akteure wie ihn, die eine persönliche Note in unser Spiel bringen.»

Leon Dajaku. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der 21-jährige Dajaku, der zuletzt in der zweithöchsten englischen Liga nicht mehr regelmässig gespielt hatte und bis Sommer ausgeliehen ist, bereitete das 1:0 von Görtler mit einer scharfen Flanke vor. Zeidler dämpft die Erwartungen an den jungen Deutschen. «Es wird noch dauern, bis er im Rhythmus ist.»

«Er sieht nun, dass der Trainer recht hat»

Für Vallci, im Sommer aus Salzburg gekommen, war es im dritten Spiel dieses Jahres der erste Einsatz von Beginn weg. Der Österreicher ist eigentlich ein Verteidiger, interpretierte seine Rolle im defensiven Mittelfeld aber gut.

Der 27-Jährige deutete schon oft an, dass er für die St.Galler eine Verstärkung sein kann. Noch aber hat er sich keinen Stammplatz erkämpft. Und Quintillà wird er trotz seines starken Auftritts vom Samstag wohl auch nicht verdrängen.

Albert Vallci kommt auf der für ihn ungewohnten Sechserposition zum Einsatz. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Vallci habe sich im Team ein hohes Ansehen erarbeitet, sei technisch sowie taktisch ein guter Fussballer, sagt Zeidler. «Er hat nun gesehen, dass der Trainer recht hat, wenn er ihm immer wieder sagt, er sei wichtig für die Mannschaft.»

Schwäche Überzahlspiel

Nur eine Schwäche konnte St.Gallen am Samstag nicht ablegen. Zum dritten Mal in Folge beendete das Team ein Spiel mit einem Mann mehr, zum dritten Mal tat es sich allerdings schwer mit dem Überzahlspiel.

Nachdem es gegen Basel und Zürich an Ideen und Tempo gefehlt hatte, um den nummerischen Vorteil auszunützen, liefen die Gastgeber gegen Servette nach der gelb-roten Karte gegen Boris Cespedes – er hatte Görtler gefoult – zweimal in gefährliche Konter.

Und noch etwas beschäftigt Zeidler: Zum zweiten Mal im dritten Spiel dieses Jahres musste St.Gallen nach einem harten, aber regeltechnisch korrekten Entscheid nach einem Handspiel einen Penalty akzeptieren.

Er wünsche sich die früheren Zeiten zurück, so der Trainer. «War es ein unabsichtliches Hands oder wurde die Hand angeschossen, gab es keinen Penalty. Vor allem ist leider keine einheitliche Regelauslegung zu erkennen.» Am Samstag blieb dies, trotz einer Verwarnung gegen Zeidler und einer roten Karte gegen den Teammanager Ramin Pandji wegen Reklamierens, sportlich ohne Folgen. Auch dank Zigi.

