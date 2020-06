Im Kampf um die Meisterschaft: Nur noch YB kann mit dem FC St. Gallen Schritt halten Der FC St.Gallen hat sich in Sitten seinen Platz an der Sonne eindrücklich zurückgeholt. Wie kam es dazu? Derweil verabschiedet sich Basel aus dem Titelrennen. Christian Brägger 21.06.2020, 18.59 Uhr

Cedric Itten macht in Sitten seine Saisontore zehn und elf. Freshfocus

Man sah Peter Zeidler gerne zu. Wie er dastand am Rasenrand des Tourbillon, während die Nacht bereits weit fortgeschritten war, und genüsslich den welschen Journalisten in reinstem Französisch Red’ und Antwort stand. Sie schätzen ihn noch immer.

Man sah dem Trainer des FC St. Gallen deswegen gerne zu, weil sein Stolz zu erkennen war nach diesem 2:1 in Sitten, auf die Mannschaft und auf die Ostschweiz, die er der kleinen Hörerschaft beschreiben sollte. «C’est une région très folle», sagte er.

«Das ist eine sehr verrückte Region, verrückt nach Fussball. Hier spricht man bereits von der Finalissima in Bern, dieses Wort habe ich bisher nicht einmal gekannt.»

Zeidler liebt grundsätzlich die Teilhabe an seinen Gedanken, besonders wenn er sich in seiner Lieblingssprache ausdrücken kann, er genoss diesen Moment nach dem dritten Saisonsieg gegen den FC Sion des Christian Constantin, der ihn einst weggejagt hatte. Es brachte die nächste Prise Genugtuung.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Zigi ist auf dem Posten, wenn er es sein muss. Hat keine Schuld, dass er den Penalty verursacht. Silvan Hefti: Note 5,5. Top, hinten wie vorne! Bei beiden Toren beteiligt mit starken Dribblings respektive Vorlagen. Betim Fazliji: Note 4,5. Holt die vierte gelbe Karte und fehlt gegen Zürich. Bei Fazliji gilt, was bei ihm immer gilt: Spielt er, verliert der FC St. Gallen nicht. Leonidas Stergiou: Note 4,5. Bis auf ein, zwei kleinere Mängel agiert der 18-Jährige in der Innenverteidigung gewohnt sicher. Vincent Rüfli: Note 4,5. Spielt anstelle Muheims, der grippegeschwächt ist. Letztmals begann Rüfli beim Cupout gegen Winterthur. Die fehlende Spielpraxis sieht man ihm nicht an. Victor Ruiz: Note 4,5. Schöner Feistoss nach der Pause. Technisch stilsicher, spielerisch mit weniger Einfluss. Jordi Quintillà: Note 4,5. Fällt mit seinen Freistössen auf. Spielerisch hatte der Spanier schon auffälligere Leistungen. Lukas Görtler: Note 4,5. Rackert, kämpft, hat Torchancen, scheitert einmal knapp. Muss aber den Ballverlust verantworten, der letztlich zum 1:2 führt. Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Schöner Distanzschuss in der 20. Minute. Provoziert viele Fouls in der gegnerischen Gefahrenzone. Manchmal zu umständlich. Ermedin Demirovic: Note 4,5. Massassist zum 1:0. Bemüht, sorgte schon für mehr Torgefahr. Ein Unruheherd ist er alleweil. Cedric Itten: Note 6. Der Matchwinner mit seinen beiden Toren, einmal per Direktabnahme, einmal per Kopf. Der Schweizer Internationale lässt mit den Meisterschaftstreffern zehn und elf die St.Galler jubeln. Axel Bakayoko: Note 4,5. Kommt in der 71. Minute für Demirovic. Fällt weder auf noch ab. André Ribeiro: Note 4,5. Kommt für Guillemenot (71.) und reiht sich nahtlos ins Gefüge ein. Fabiano Alves: Note –. Spät eingewechselt für Rüfli (76.) Zu wenig Zeit für eine Bewertung. Tim Staubli: Note -. Wird in der 88. Minute für Ruiz eingewechselt. Zu spät für eine Bewertung.

Die gefeierte Ankunft im Kybunpark

Dann verabschiedete sich Zeidler, schritt erhobenen Hauptes und mit geschwellter Brust davon, zog die Schutzmaske ins Gesicht, bestieg den Bus, und fuhr mit dem Leader der Super League zurück in die Heimat. Was dann folgte, mitten in der Nacht um 3.15 Uhr, war der nächste Tatbeweis, wie sehr der FC St.Gallen Energie aus seinem Anhang zieht.

Etwa 150 Fans hatten beim Kybunpark auf die Mannschaft gewartet, und als die Spieler endlich ankamen, gab es kein Halten mehr, dafür ein einmaliges Erlebnis mit Gratulationen, Gesängen und Tanzeinlagen; es ist etwas Besonderes entstanden um den Verein, etwas, das Fans und Team eint, nicht erst seit dieser Saison, aber vor allem wegen ihr.

Auftakt ins Turnier mehr als geglückt

Der FC St.Gallen befindet sich im Modus einer WM, als solche hat er den Restart und die anstehenden sechs intensiven Wochen auch schon bezeichnet. Und als «Crazy Summer». Der Start in dieses WM-Turnier ist ihm ohne gröbere Probleme geglückt, und vielleicht ist diese Umschreibung leicht untertrieben, dient das Spiel im Wallis als Anhaltspunkt; da war nichts zu sehen von einem Kaltstart, es schien vielmehr, als hätte es für die Ostschweizer keine 119 Tage Pause zwischen den Spielen der 23. und 24. Runde gegeben, als hätten sie diese Zeit einfach weggewischt.

Zeidler sagte: «Ich bin froh, haben wir diesen ersten Schritt gemacht.» Was den FC St. Gallen ausmacht, verdeutlichten an diesem Samstagabend nicht nur, aber vor allem die Meisterschaftstore zehn und elf von Matchwinner Cedric Itten (20./53.), respektive deren Entstehung. Homogenität, Lust, Spielidee, Harmonie, Wucht, Robustheit, Zuversicht, eine natürliche Hierarchie in einer organisch gewachsenen Einheit, dazu die richtige Mentalität. Das alles sind Dinge, die die Sittener in ihren Reihen kaum kennen.

Mithalten können sie womöglich hinsichtlich Kontinuität und Konstanz, wenn auch bloss mit Gelson Fernandes’ Vater als jahrelangem Greenkeeper des Tourbillon oder Constantins gefühlt ewiger Regentschaft.

Cedric Itten nach seinem ersten Treffer. Keystone

Corona-Verdacht bei Miro Muheim

Trotz der monatelangen Führungsposition in der Super League seit dem 2.Februar, trotz neuen Fussballs in Coronazeiten mit alten Stärken wie Kräfteverhältnissen und vielleicht ein bisschen weniger Pressing, trotz abermaliger Bestätigung der Meisterschaftsambitionen. Corona wird St.Gallen weiter eng begleiten, nicht nur wegen der gewöhnungsbedürftigen, aufschlussreichen Audiospur, die sich bei Geisterspielen über den Rasen legt.

Am vergangenen Donnerstag gab es erstmals Virusverdachtsmomente bei den Ostschweizern, als Miro Muheim leichtes Fieber, Halsschmerzen und Schnupfen beklagte. Der Linksverteidiger wurde sofort isoliert, glücklicherweise fiel der Coronatest negativ aus, Muheim machte sogar die Reise ins Wallis mit, musste dann aber am Samstagmittag kapitulieren. Für ihn sprang Vincent Rüfli ein, dem Zeidler seit dem Cupout im September gerade noch elf Minuten Einsatzzeit geschenkt hatte.

Corona ist ebenfalls der Umstand geschuldet, dass ob der neu fünf möglichen Wechsel – Zeidler tätigte vier – am Ende der FC St. Gallen die Übersicht ein wenig verlor. Mit dem Penaltytor in der Nachspielzeit erhielt er einen kleinen Denkzettel mit auf die Reise, mehr aber nicht. Zeidler sagte:

«Natürlich war Sion nicht top, der sportliche Wert unseres Sieges überschaubar. Wahrscheinlich ist der nächste Gegner besser.»

Wegen der Pandemie geht es eng getaktet weiter, der FC Zürich wird dieser nächste Gegner sein und schon am Donnerstag versuchen, die Ostschweizer vom Sockel zu stürzen.

Challandes und seine Sicht der Dinge

Das 2:1 hilft den St. Gallern, gut und wohldosiert durch die erste englische Woche zu kommen. Im Wissen, mit den Kräften haushälterisch umgegangen und spielerisch jetzt noch nicht am Limit zu sein. Nach dem freien Sonntag werden sie jeden Morgen fleissig trainieren, vielleicht schont sich Silvan Hefti, der an beiden Toren im Wallis beteiligt war, wegen muskulärer Probleme.

Fehlen gegen Zürich wird der gelbgesperrte Betim Fazliji, mit dem Kosovo-Nationaltrainer Bernard Challandes nach dem Schlusspfiff herumflachste. Einfach so? Just jener Challandes also, der vor Tagen gegenüber der «Tribune de Genève» gesagt hatte: «St. Gallen hat das Recht, an den Meistertitel zu glauben. Und ja, ich glaube an die Ostschweizer.» Nach Basels Niederlage steht aktuell nur noch YB im Weg.