Fussball «Natürlich gab es den Moment, als ich komplett fertig war und geweint habe» – FCSG-Stürmer Fabian Schubert zwei Monate nach dem Horrorfoul im grossen Interview St.Gallens Fabian Schubert hat sich anfangs September schwer verletzt. Nun spricht der 28-jährige Österreicher über den Moment, als er realisierte, wie schwer die Verletzung ist, den langen Spitalaufenthalt und darüber, was Captain Lukas Görtler witzig findet. Und er sagt: «Flip-Flop-Model werde ich nicht mehr.» Aber im Frühjahr will Schubert wieder zurück sein. Interview: Patricia Loher und Christian Brägger Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Zuversichtlich: Fabian Schubert im Kybunpark. Bild: Ralph Ribi (26. Oktober 2022)

Nach einer schwierigen ersten Saison hatte Fabian Schubert seinen Platz beim FC St.Gallen endlich gefunden: Doch dann folgte der 4. September und das Heimspiel gegen die Young Boys. Bei einem Horrorfoul von Ulisses Garcia brach sich der 28-jährige Österreicher das Schien- und Wadenbein. Es folgte ein 22-tägiger Spitalaufenthalt mit sechs Operationen. Und nun das erste ausgiebige Gespräch.

Vergangene Woche konnten Sie die Krücken zur Seite legen. Wie geht es Ihnen?

Fabian Schubert: Ja, seit letztem Freitag brauche ich keine Krücken mehr. Trotzdem muss ich Gehtrainings absolvieren. Mit Wanderstöcken – das findet Lukas Görtler extrem witzig.

Also müssen Sie wieder laufen lernen?

Genau. Mein Problem ist, dass ich die Fussschaufel noch nicht richtig hochheben kann. Deshalb ist es schwierig mit dem Abrollen. Aber das kommt schon wieder. Ich spüre mit jeder Therapie die Fortschritte.

Wie sehr haben Sie nach dem Vorfall im Spiel gegen die Young Boys gehadert?

Mir tun nur diese beiden Dinge weh: Fussball hat mir wieder richtig Spass gemacht, das hatte ich längere Zeit nicht mehr. Und ich wollte zurückzahlen, dass mir Sportchef, Trainer und Präsident während des ersten schwierigen Jahres so sehr vertraut hatten. Dass ich das nun nicht mehr machen kann, tut mir sehr leid. Aber es gibt Leute, die es viel härter trifft als mich.

Trotzdem ist es ungerecht, oder?

Ich habe immer gesagt, dass ich das Positive sehe. Ich will im Moment einfach keine Negativität in meinem Leben haben. Deshalb geht es mir vom Kopf her richtig gut.

Wie war die erste Reaktion von Trainer Peter Zeidler?

Er schrieb mir eine SMS. Darin stand, dass es ihm unglaublich leidtue für mich. Ich sei gut in Form gewesen, und ich solle schauen, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme. Er hat mich im Spital besucht. Peter Zeidler war erleichtert, dass ich regelmässig Besuch bekomme und einmal alle Mitspieler und Staffmitglieder gemeinsam da waren. Es gibt ja Menschen, die nicht so gerne in Spitäler gehen. Es war trotzdem schön, kam der Trainer vorbei.

«Es freut mich, dass mich die Fans noch nicht vergessen haben»: St.Gallens Fabian Schubert bedankt sich nach dem Heimspiel gegen Servette für die Sprechchöre. Bild: Christian Merz/Keystone

Sie sind wieder nahe bei der Mannschaft, sind oft zum Mittagessen im Stadion oder besuchten auch schon zwei Heimspiele.

Es hat mir von Anfang an gutgetan, wieder bei der Mannschaft zu sein, mit meinen Kollegen normal zu reden. Nicht wie im Spital, wo ich Medikamente zu mir nehmen musste und dauermüde war. Nach dem Heimspiel gegen Servette gab es mir viel Kraft, dass die Fans meinen Namen riefen. Es hat mich gefreut, dass sie mich noch nicht vergessen haben. Aber ich bin froh, wenn sie wieder einen anderen Grund haben, um zu jubeln.

Können Sie sich an den Vorfall mit Garcia erinnern?

Ich kann mich nicht genau an die Situation erinnern. Ich weiss, dass ich am Boden lag und der Knochen aneinander rieb. Ich fühlte aber keinen Schmerz. Lukas Görtler wollte mir aufhelfen. Ich sagte ihm: «Keine Chance, das ist gebrochen.» Im Physiozimmer kam meine Frau und ich realisierte, was passiert war. Natürlich gab es da diesen Moment, als ich komplett fertig war und geweint habe. Aber meine Frau blieb stark. Während des Transports in den Spital sind dann die Schmerzen gekommen und ich bekam Medikamente. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so starke Schmerzen gehabt.

Haben Sie sich die Situation nochmals angeschaut?

Ich habe mir das Video einmal angeschaut. Aber eher, weil ich das Tor nochmals sehen wollte (lacht). Es zählte dann ja aber nicht, weil es Abseits war. Mir bereitet es keine Probleme, die Szene nochmals anzuschauen.

Garcia sagte, er hätte Sie gerne besucht, dass Sie aber noch nicht bereit dazu wären. Können Sie sich vorstellen, ihn einmal zu treffen?

Ich habe überhaupt keine Probleme mit ihm. Er hat mir am Tag nach der Verletzung geschrieben und ich antwortete ihm: «Alles gut, das kann passieren im Fussball.» Aufgrund von Interviews habe ich festgestellt, dass er sehr nett wirkt und nicht so, als ob er jedes Wochenende rotgefährdet sei. Für mich war es einfach wichtig, dass ich ins normale Leben zurückfinde. Ich habe Schritt für Schritt für mich gebraucht. Dafür wollte ich mir Zeit nehmen. Sollte ich Garcia einmal sehen, werde ich ihm nicht böse gegenübertreten.

Zuerst hiess es, nach fünf Tagen können Sie das Spital verlassen, dann wurden es über drei Wochen. Was ging da in Ihnen vor?

Das zu akzeptieren, war schwierig. Es gab nie ein Enddatum. Es hiess immer: Die nächsten zwei Operationen seien am Montag und Donnerstag. Die weiteren zwei am Donnerstag und Dienstag. Ich sagte den Ärzten, dass sie mir ein Datum sagen müssten, an dem ich mich festhalten könne. Doch das war schwierig, weil sie nicht wussten, wie die Wunde zugeht, ob sie zugeht. Die ersten zwei Wochen waren okay. Aber die dritte Woche war extrem schwierig.

Die Szene nach dem Horrorfoul im Spiel gegen die Young Boys, als Fabian Schubert verletzt liegen bleibt. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Sie sagen, dass Sie im Spital ein Datum als Anhaltspunkt gebraucht hätten. Wie ist es diesbezüglich mit einer möglichen Rückkehr?

Ich habe mir im Kopf einen Termin gegeben, will diesen aber nicht sagen. Nicht einmal meine Frau kennt ihn. Man weiss ja nie, ob es noch Komplikationen gibt. Aber ich rechne fest damit, dass ich Anfang Frühjahr wieder spielen kann, nur möchte ich keine falschen Hoffnungen wecken. Im Gegensatz zu meinen Mitspielern ist es für mich gut und ein Glücksfall, dass so früh Winterpause ist. Und ich nicht so viele Spiele verpasse.

Hatten Sie während den OP’s stets eine Vollnarkose?

Nein, nie. Es waren spinale Betäubungen. Zuerst ging es nicht, weil ich vor dem Spiel noch einen Kohlenhydratdrink getrunken hatte, es hiess, dass ich mich sonst übergeben würde. Danach dachte ich, dass ich ohnehin gesehen habe, wie sie mir einen Nagel und eine Schraube ins Bein taten. Also sagte ich mir, dass das weitere auch nur halb so schlimm ist.

Hörten Sie dabei Musik?

Ja, aber ich habe trotzdem alles mitbekommen. Das ist so, als ob man mit einem Hammer auf Eisen schlägt. Und der Bohrer ist nicht zu überhören.

Schafften Sie es, die Wunde anzuschauen?

Die ersten Tage schon. Allerdings habe ich mich dann lange gewehrt, meinen offenen Fuss mit dem Schwamm drin und dem Schlauch anzuschauen. Nach der dritten oder vierten OP sagte der Arzt: «Schau, wir haben es schon ein bisschen zunähen können.» Er streckte dabei meinen Fuss nach oben. Da musste ich ihn gezwungenermassen anschauen.

Tritt ein Kompartmentsyndrom ein – eine Druckerhöhung, die eine Mangeldurchblutung des Gewebes verursacht –, kann man den Fuss auch verlieren.

Ich habe den Ärzten voll vertraut. Ich dachte nie daran, dass ich allenfalls nicht mehr Fussball spielen kann. Vielleicht habe ich es auch verdrängt. Sicher, die Ärzte haben mir gesagt, dass sie nicht wüssten, wie es sein werde, mit einer transplantierten Haut Fussball zu spielen. Aber es ist dann meine Sache, wie ich diese Stelle schütze. Wichtig ist, dass die Fussfunktion wieder voll da ist. Der Knochen heilt wieder. Das Problem war, dass durch den Schlag und die Schwellung so viel Druck auf den Muskel entstand und Flüssigkeit abgepumpt werden musste. Ich habe mich lange mit Cédric Noger (Skirennfahrer aus Wil, Red.) unterhalten. Er hatte im März auch einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Sind Sie mit ihm befreundet?

Wir verstehen uns richtig gut. Er kam mich auch im Spital besuchen. Er gab mir ein paar Tipps.

Was für Tipps?

Wie der Kopf ausgetrickst werden kann. Vor dem Spiegel beispielsweise so tun, als ob man beide Beine hochziehen kann. Was ihm gutgetan hat, war Akupunktur. Ich muss aber selber herausfinden, was mir guttut.

Fabian Schubert verfügt in St.Gallen noch über einen Vertrag bis Sommer 2023. Bild: Ralph Ribi

Und Mentaltraining?

Ich bin nicht so der Typ dafür. Mir ist es ja auch nie schlecht gegangen. Sicher, ich wäre gerne jedes Wochenende auf dem Fussballplatz. Aber ich kann nun mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, was ich in den elf Jahren, während der wir zusammen sind, nie konnte. Ich habe im vergangenen Jahr geheiratet. Wenig später bekam mein Opa eine Krebsdiagnose. Ich sagte ihm, dass er nicht aufgeben darf. Er hat die Chemos gemacht, jetzt geht es bergauf. Und wenn ich meinem Opa sage, dass er nicht aufgeben darf bei etwas, das viel, viel schlimmer ist, wie soll ich dann aufgeben?

Was ist es für ein Gefühl, nach mehr als drei Wochen aus dem Spital zu kommen?

Man wollte mich noch einen Tag länger im Spital behalten, aber ich wollte unbedingt raus. Nach 22 Tagen ist jede Stunde und jede Minute wertvoll für mich, auch wenn ich zu Hause nur auf dem Sofa liege. Ich habe noch nie so viel Fussball geschaut wie jetzt, weil ich weniger der Typ dafür war. Ich spielte auch selten auf der Playstation, jetzt ist es halt ein bisschen mehr geworden. Ivo Forster (CEO der Event AG, Red.) hat mir das Buch von Carlo Ancelotti gebracht, dieses werde ich sicher einmal fertiglesen. Aber ich bin nicht so der Leser, ich werde dann immer müde. Und ich mag nicht tagsüber müde werden. Ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht sechs Bücher gelesen.

Wie haben Sie die Unterstützung der Fans gespürt?

Ich habe so viele positive Nachrichten bekommen, Zeichnungen von Kindern, Nachbarn legten mir Schokolade in den Briefkasten. Das hat mir gezeigt, dass ich beim richtigen Verein bin.

Wie geht es nun weiter für Sie?

Jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Dann wird eine Schraube entfernt. Damit alles ein bisschen mehr dynamisiert wird. Aber man kann nicht sagen, wie schnell es geht, bis ich wieder laufen kann. Immerhin kann ich wieder Radfahren und in den Kraftraum gehen.

Sie haben eine positive Einstellung. Sind Sie davon überzeugt, sportlich wieder auf das frühere Niveau zu kommen?

Ja. Ich habe diesbezüglich keinerlei Bedenken. Ich habe im vergangenen Jahr gezeigt, wie sehr ich daran glaubte, hier Stammspieler zu werden. Wieso sollte ich das nicht ein zweites Mal schaffen?

Präsident Matthias Hüppi hat schnell gesagt, der FC St.Gallen werde seinen Spieler nicht hängen lassen. Ihr Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Gab es schon Gespräche?

Wir haben noch nicht darüber geredet. Aber die Signale in allen Gesprächen, die ich von ihm erhalte, sind positiv.

«Ich bin kein guter Zuseher»: Fabian Schubert. Bild: Ralph Ribi

Die Mannschaft hat seit Ihrer Verletzung nicht mehr gewonnen. Wie sehen Sie die Entwicklung? St.Gallen war damals ja noch Leader.

Sicher ist es schade. Aber die Leistungen waren, vielleicht mit einer Ausnahme, gut. Es hat halt immer ein bisschen etwas gefehlt. Man darf das nicht an einem Spieler festmachen, es hat in der Vorsaison auch ohne mich funktioniert. Julian von Moos ist ja ebenfalls noch ausgefallen. Es wird schon wieder gut werden, meine Mitspieler machen das eh super. Es ist einfach schade, weil wir uns ein gutes Polster hätten zulegen können. Natürlich waren auch ein paar Entscheidungen unglücklich. Aber ich bin sowieso kein guter Zuseher.

Wie sind Sie denn als Zuseher?

Ganz schlecht. Im Stadion kann ich mich schon ein bisschen beherrschen. Aber zu Hause rege ich mich über jede Entscheidung fürchterlich auf. Da bin ich viel mehr angespannt. Ich war nie so nervös wie zu Hause. Da rufe ich dann schon einmal aus: «Mai, bist du deppert!» Während des Spiels gegen Luzern schlief meine Frau bereits. Als dann Patrick Sutter diesen Pass zu kurz zurückspielt, bin ich total aufgeschreckt. Sie ist dann sofort aufgewacht und hat mich gefragt: «Was ist los?»

Wie sieht die Reha-Woche von Fabian Schubert genau aus?

Jeden Tag gleich. Am Morgen holt mich unser Teammanager um etwa 8.15 Uhr ab, wir frühstücken dann alle zusammen. Ich beginne meistens mit Radfahren, dann kommt die Laufschule, der Kraftraum, dann Physio, schliesslich Fussbewegungen. Danach bringt mich unser Teammanager um etwa 13 Uhr wieder nach Hause. Ich freue mich darauf, wenn ich wieder Auto fahren darf, damit ich wieder flexibler bin. Jedenfalls tut mir der geregelte Tagesablauf gut. Und ich fühle mich ja nach wie vor als vollwertiger Teil der Mannschaft..

Wie ist das Gefühl auf der transplantierten Haut?

Ich spüre dort nicht viel. Keine Ahnung, ob das noch kommt. Ich habe immer gesagt: Flip-Flop-Model kann ich keines mehr werden. Aber damit kann ich umgehen. Ich habe keine Ahnung, wie es künftig aussehen wird. Im Moment schaut es nicht schön aus. Und meine Mitspieler bestätigen mir das täglich. Jedenfalls ist das Gefühl im Fuss gut, ich kann jeden Muskel ansteuern. Und bald sollte ich den Fuss mehr heben können. Vielleicht werde ich Hilfe suchen, dass das zügiger kommt.

Es gibt ja oft Spieler, die einen Teil der Reha im Ausland machen. Einfach auch, um eine Luftveränderung zu bekommen. Sie?

Mein Berater hat mich auch schon gefragt, ob ich das möchte. Eigentlich bin ich aber nicht der Typ dafür. Wenn ich an einem Ort bin, wo es mir sehr gut gefällt, dann will ich alles dort machen. Also in St.Gallen. Sicherlich werde ich in der Winterpause einmal für zehn Tage in die Heimat fahren. Ich muss aber nicht irgendwohin, wo ich niemanden kenne. Da bleibe ich lieber hier.

Ihr Berater rief im «Blick» nach Ihrer Verletzung aus. Wie ist das Verhältnis mit ihm?

Ich vertraue ihm voll. Sicher war er verärgert, ich bin ein Spieler von ihm, der in einer guten Phase war. Und er musste seinem Ärger ein bisschen Luft verschaffen. Mich störte das nicht, solange er sich an meine Auslegeordnung hielt: Ich will keine Zivilklage. Und er es mir überlässt, öffentlich zu reden, sobald ich das will.

Sie wirken klar in Ihren Gedanken. Ist der Österreicher anders als der Schweizer in einer solchen Situation?

Es gibt wahrscheinlich auch andere Österreicher. Meine Mutter und mein Vater sagen mir auch immer, wie super ich mit der Situation umgehe. Vielleicht mache ich mir tatsächlich zu wenig Gedanken. Vielleicht ist das gut, vielleicht auch nicht. Ich habe für mich einfach einen Weg gefunden, dass es mir vom Kopf her gut geht. Das ist das wichtigste, um die Reha mit voller Kraft zu starten. Wie gesagt: ich kann nichts mehr ändern. Da habe ich lieber positive Gedanken als negative.

