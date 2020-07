Interview «Ich mag es den St.Gallern gönnen»: Das sagt Silvan Heftis Bruder Nias zum Höhenflug der Espen und zu seiner Situation beim FC Thun Der 20-jährige St.Galler Nias Hefti ist ein talentierter Linksverteidiger beim FC Thun. Morgen Sonntag (16 Uhr) sind die Berner Oberländer in Luzern zu Gast. Ein Gespräch über die schwierige Situation beim FC Thun, seine Entwicklung und den Höhenflug des FC St.Gallen. Daniel Wyrsch 05.07.2020, 07.32 Uhr

In Form: Nias Hefti, Ostschweizer in Diensten des FC Thun. Bild: Anthony Anex, Keystone (Thun, 19. August 2019)

Ist es ein gutes Gefühl, nach neun Monaten nicht mehr Tabellenletzter zu sein?

Nias Hefti: Natürlich haben wir kurz auf die Tabelle geschaut. Doch der Abstiegskampf ist noch lange nicht beendet. Wir müssen weitere erfolgreiche Auftritte hinlegen, wir brauchen Punkte.

Der 3:2-Heimsieg über den FC Zürich war aber schon sehr wichtig?

Von der Moral her sicher. Wir haben eine grosse Willensleistung gezeigt, über eine Halbzeit lang verteidigten wir den Vorsprung mit einem Mann weniger. Wir bewiesen, dass wir solidarisch verteidigen können. So verdienten wir die drei Punkte.

In dieser Saison war es nicht immer einfach, Spieler beim FC Thun zu sein. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Anfang Saison hatten wir recht gut gespielt, liessen jedoch zu einfache Gegentore zu. So kamen wir in einen Abwärtsstrudel, aber schon vor der Coronapause zeigten wir eine Aufwärtstendenz, die wir jetzt fortsetzen.

Thun schafft seit vielen Jahren immer wieder die Wende zum Guten. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses kleinen Super-League-Clubs?

Ich glaube, es gibt kein grosses Geheimnis. Die Leute verstehen sich, alle stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Ganz egal, ob es sportlich läuft oder nicht. Und wir wissen, was wir als Team leisten können.

In Ihren letzten drei Partien haben Sie zu insgesamt vier Thuner Toren die Vorlagen geliefert. Nähern Sie sich Ihrer Bestform?

Ich bin froh, dass mir spielentscheidende Sachen gelingen. In der Vorrunde hatte ich auch gute Leistungen gezeigt, aber das gewisse Etwas und das nötige Glück fehlten. Die guten letzten Pässe freuen mich auch für die Mannschaft.

Die bisherige Saisonbilanz gegen Luzern ist ausgeglichen (2:0 auswärts, 0:2 und 1:1 zu Hause). Was will Thun am Sonntag in der Swisspor-­Arena erreichen?

Wir sind uns als Mannschaft im Klaren, dass das ein hart umkämpfter und intensiver Match wird. Luzern ist wie wir in einer guten Form. Wir müssen wieder alles geben, um zu Punkten zu kommen.

Vor einem Jahr schlossen Sie mit der Matura ab. Als Ziel nannten Sie für die erste Profi-Saison, einen Super-League-Platz zu holen und «mehr ein Mann zu werden». Haben Sie die gesteckten Ziele erreicht?

Spielerisch und körperlich habe ich mich weiterentwickelt. Erstmals in einer anderen Region zu Hause, machte ich auch persönliche Fortschritte. Es hat mir gutgetan, mehr oder weniger auf mich allein gestellt zu sein, noch selbstständiger über meine Ernährung und meine Schlafzeit entscheiden zu müssen.

Thun-Stürmer Ridge Munsy ist in einer speziellen Situation. Er hatte sechs Spiele in Folge getroffen, gegen Zürich rotierte Trainer Marc Schneider den Ex-Luzerner auf die Tribüne zu den Ersatzleuten. Wie geht Munsy damit um?

«Ridge ist ein Teamplayer, er wird auf dem Platz wieder alles geben und den Ball reinhauen.»

Was sagen Sie als St.Galler zum Leaderplatz der Espen?

Der FC St.Gallen ist sehr gut drauf. Die Ostschweizer können es durchziehen, wenn sie die Moral hochhalten, auch wenn sie mal verlieren. Ich mag es ihnen gönnen, besonders meinem Bruder Silvan.

Er ist Captain der Ostschweizer. Würde Ihnen der Gewinn der Meisterschaft für St.Gallen viel bedeuten?

Mir ist viel wichtiger, mit dem FC Thun in der Super League zu bleiben.