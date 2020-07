«Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Liga so tickt»: Das sagt FCSG-Meisterpräsident Thomas Müller zu einer mutmasslichen Benachteiligung der Espen im Titelrennen

Kommentar

Nicht hadern, FC St.Gallen

Der FC Zürich tritt in der Super League gegen Basel und vielleicht auch gegen die Young Boys mit dem U21-Team an. Die Liga nimmt eine Wettbewerbsverzerrung in Kauf, um die Meisterschaft irgendwie über die Runden zu bringen. Doch der FC St.Gallen darf sich nicht von seinem Weg abbringen lassen.