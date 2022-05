Im Live-Ticker: Der FCSG im Cupfinal gegen Lugano

08:20 Uhr

Improvisation pur und der vierfache Schubert: Chênois - FCSG 2:7 – Ticker-Erinnerungen an den Cup-Sechzehntelfinal

Die Westschweiz ist immer eine Reise wert. Nun ja, fast immer. Aufs 1:5 des FC St.Gallen bei Servette Genf am 12. September 2021 hätten wir getrost verzichten können. Eine rote Karte für Guillemenot nach drei und vier Gegentore in den ersten 26 Minuten besiegelten das Schicksal der Espen im Stade de Genève schon frühzeitig.

Mit einem leicht unguten Gefühl in der Magengrube geht es eine Woche später schon wieder nach Genf: in den Vorort Chênois, um genauer zu sein. Der erste Aufreger schon vor dem Anpfiff des Cup-Sechzehntelfinals gegen den Erstligisten: Die paar wenigen Medienplätze an Holztischen mit Stromzugang sind bei unserer Ankunft im Stade des Trois-Chêne bereits belegt. In einer Hauruck-Aktion (und dieser Begriff ist wortwörtlich gemeint) organisieren die hilfsbereiten Verantwortlichen von Chênois einen weiteren Tisch, der kurzerhand zuunterst auf der Haupttribüne aufgestellt wird.

So wie Servette St.Gallen vor Wochenfrist überfahren hat, tun es die Espen an diesem Sonntagnachmittag mit ihrem Cupgegner. 4:0 steht es zu Pause, vier Mal hat der in der Meisterschaft bis anhin glücklose Fabian Schubert getroffen. 7:2 für den FCSG steht es beim Schlusspfiff, die Cupreise des FC St.Gallen geht weiter. (dwa)