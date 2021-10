FC St.Gallen Leonidas Stergiou zu Betim Fazliji: «Hol Ibrahimovics Trikot für mich, wenn du es schon nicht willst!» – die beiden jungen FCSG-Verteidiger im grossen Interview Mit dem 19-jährigen Leonidas Stergiou und dem 22-jährigen Betim Fazliji bilden zwei Ostschweizer die Innenverteidigung des FC St.Gallen. Die Fussballer über ihre Kindheit, zerbrochene Scheiben und 18 Gegentore. Interview: Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betim Fazliji (links) und Leonidas Stergiou im Kybunpark. Ralph Ribi (St.Gallen, 30. September 2021)

Betim Fazliji, beschreiben Sie uns Leonidas Stergiou.

Betim Fazliji: Leo ist ein lustiger Typ, wir verstehen uns blendend. Es ist, als würden wir uns schon ewig kennen, und es kommt mir gar nicht so vor, dass er drei Jahre jünger ist als ich. In Gesprächen mit ihm muss ich mich nie zurückhalten. Ich schätze ihn sehr.

Und umgekehrt?

Leonidas Stergiou: Wir sind uns sehr ähnlich. Betim trifft man jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht an. Da bin ich so wie er. Er ist einer meiner besten Kollegen in der Mannschaft, wir gehen manchmal auch gemeinsam in die Stadt, um etwas zu trinken oder zu essen. Wir haben eine ähnliche Mentalität und ergänzen uns sehr gut.

Was ist das für eine Mentalität?

Stergiou: Unsere Eltern haben einen Migrationshintergrund, mein Vater kommt aus Griechenland, meine Mutter aus Serbien. Betim stammt aus dem Kosovo. Unsere Kulturen sind ähnlich.

Also verbindet Sie auch eine gewisse Heissblütigkeit?

Fazliji: Ich schaue, dass ich meine Positivität einbringen kann in die Mannschaft. Wir sind beide heissblütig, ich noch ein bisschen mehr als Leo. Zuviel Heissblütigkeit ist hingegen nicht gut, aber ein bisschen schadet sicher nicht.

Der 19-jährige Leonidas Stergiou gehört zu den schnellsten Fussballern der Schweiz. Claudio Thoma/Freshfocus

Es wird gesagt, dass Fussballer mit Migrationshintergrund mehr Wille haben als Schweizer. Spüren Sie das auch?

Stergiou: Unseren Eltern wurde nichts geschenkt, als sie in die Schweiz kamen. Sie bauten sich hier etwas auf. Das ist wohl eine Mentalität, die auf die Kinder übertragen wird: Wir schätzen alles, was wir haben. Und wir wollen etwas erreichen. Im Gegensatz zu Betim bin ich in der Schweiz geboren. Meine Mentalität ist ein bisschen eine andere als von jemandem, der beispielsweise im Kosovo oder in Serbien geboren ist – diese Leute haben oft noch mehr Biss, unternehmen noch mehr, um ihre Ziele zu erreichen. Weil viele von ihnen eben wissen, wie es ist, wenig zu haben.

Fazliji: Als ich klein war, hatte meine Familie nicht viel Geld, es gab keinen Luxus. So lernt man, zu kämpfen. Schon früh. Es war immer mein Ziel, Fussballprofi zu werden. Wenn man lernt, mit Rückschlägen umzugehen, kann man es schaffen. Man kennt diese Mentalität von Menschen mit Wurzeln im Balkan: Wir sind sehr stolz und sehr ehrgeizig.

Hängt das allenfalls auch damit zusammen, dass der Fussball auf dem Balkan einen höheren Stellenwert hat als in der Schweiz?

Fazliji: Die Schule hatte für mich nie Priorität, obwohl der Vater immer sagte: Schule und Fussball sind gleich wichtig. Ich war nicht der beste Schüler, bin immer knapp durchgekommen. Fussball stand über allem. Die Schule kam da nur an zweiter Stelle. Trotzdem habe ich einen kaufmännischen Abschluss in der Tasche.

Viel Spass vor dem Interviewtermin: Betim Fazliji (links) und Leonidas Stergiou. Ralph Ribi

Ihr Bruder spielt in Rebstein in der 4. Liga. Wir haben gehört, er sei genauso talentiert wie Sie.

Fazliji: Er ist neun Jahre älter als ich und war auch ein grosses Talent. Er hat einen starken linken Fuss und ist in seiner Mannschaft einer der besten Torschützen. Mein Bruder war halt nicht so ehrgeizig wie ich. Ihm war egal, wenn einer besser war als er. Wenn es regnete, ging er nicht gerne ins Training. Ich hingegen freue mich auf jedes Training, ob es regnet oder schneit.

Wie war Ihre Kindheit?

Fazliji: Ich kam mit sechs Monaten in die Schweiz. Zuerst wohnten wir in Mels. Danach zogen wir nach Rebstein in ein Viertel mit vielen ausländischen Familien. Wir spielten täglich Fussball vor den Garagen. Da ging oft etwas in die Brüche, es gab Reklamationen, der Vater musste die Rechnungen bezahlen. Es war eine lustige Zeit. Ich werde nie vergessen, woher ich komme.

Stergiou: Ich bin ein bisschen anders aufgewachsen als Betim, vorerst auch in einer ländlichen Region. Doch mit elf Jahren zogen wir von Wattwil nach Wil. Da war es städtischer. Ich war auch kein Schüler, der lauter Sechser nach Hause gebracht hat, und Fussball spielte ich zu Beginn nur so nebenher. Erst im Verlauf der Zeit wurde es ernster und klar, dass Fussball Priorität haben würde. Aber mir war wichtig, dass ich in der Schule auch Gas gebe und die Noten nicht in den Keller gehen.

Sind Sie erschrocken, als Sie beide plötzlich als Innenverteidiger-Duo aufliefen?

Fazliji: Erschrocken nicht. Leo war ja schon ein halbes Jahr vor mir in der ersten Mannschaft. Ich konnte zu Beginn als Sechser spielen, dann entschloss sich unser Trainer, uns zusammen in der Abwehr auflaufen zu lassen. Wir fühlten uns auf Anhieb wohl, obwohl wir nicht fehlerfrei blieben.

Wenn Sie nebeneinander auf dem Platz stehen: Kracht es ab und zu?

Stergiou: Klar, das gehört dazu. Wenn ich auf einen Ratschlag oder Hinweis Betims einmal nicht gleich reagiere, wird er laut.

Fazliji: Ich meine es ja nicht böse. Ich will Leo nur helfen. Manchmal versteht man einander nicht so gut, weil es laut ist im Stadion. Während der Coronazeit war das noch anders. Jetzt müssen wir wieder schreien, manchmal wird man dann so richtig laut.

Stergiou: Aber da bleibt nie etwas zurück. Wir wissen ja, dass es um die Sache geht.

Betim Fazliji gegen Basels Arthur Cabral. Claudio Thoma/Freshfocus

Wo ergänzen Sie sich auf dem Platz am besten?

Stergiou: Wenn wir uns nicht zu viele Gedanken machen, ergänzen wir uns am besten. Wir sind in diese Rolle hineingewachsen, ohne in den Trainings untereinander gross darüber zu reden, wie man am besten verteidigt. Wir spielen einfach. Betim weiss ganz genau, wie er sich bewegen muss, wenn ich diesen oder jenen Schritt mache. Und umgekehrt läuft das auch so.

Fazliji: Leo ist megaschnell. Das stärkt auch mich. Und bin ich am Ball, stärke ich ihn. Es passt sehr gut zwischen uns. Wir sind zwei unterschiedliche Innenverteidiger, die die Schwächen des jeweils anderen beheben können.

Sie wirken harmonisch, aber Sie haben in der Liga doch schon 18 Gegentore kassiert. Passt es allenfalls in der Verteidigung doch nicht so gut?

Stergiou: Natürlich, wir müssen hinstehen und festhalten: Wir haben 18 Gegentore kassiert. Aber es verteidigen mehr als nur die zwei zentralen Abwehrspieler. In unserer Philosophie mit dem hohen Pressing muss alles stimmen, damit wir punkten. Meine Meinung ist, dass das ganze Team für die 18 Gegentore verantwortlich ist. Da müssen wir uns als Mannschaft verbessern. Einige Tore sind in dieser Saison aber auch sehr unglücklich gefallen.

Das System des FC St.Gallen ist sehr risikoreich. Wenn nur ein Spieler die Defensivarbeit nicht verrichtet, wird es schwierig.

Fazliji: Man merkt es sofort, weil wir so sehr auf Pressing spielen – wenn einer nicht mitmacht, einer einen Schritt zu spät kommt, ist jeder andere auch zu spät dran. Man muss fast fehlerfrei spielen, um dieses Pressingsystem umsetzen zu können. Wir brauchen die volle Überzeugung, ein bisschen fehlt sie gelegentlich noch. Wir müssen es schaffen, dass jeder jedem vertraut.

Stergiou: Wenn ein Mittelfeldspieler kurz zögert, den Gegner anzugreifen, sind das Sekunden, die dann das Gegenpressing verhindern, weil wir uns neu zu formieren haben. Alle müssen überzeugt sein, durchzulaufen und durchzupressen, weil ein anderer von uns nachkommt. Daran müssen wir arbeiten.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist es eine spannende Philosophie, weil immer etwas läuft. Ist sie auch für die Spieler spannend?

Fazliji: Sehr. Es ist jedoch sehr riskant. Wenn wir etwas falsch machen, werden wir schnell überspielt. Aber wenn wir so auftreten können wie in den ersten 20 Minuten gegen Luzern, mit den Zuschauern im Rücken so pressen und dann zwei Tore erzielen: Dann macht es richtig Spass. Es ist eben ein verrückter Fussball. Nicht nur auf Ballbesitz aus, nicht immer nur zurück, überhaupt nicht langweilig.

Stergiou: Die besten Mannschaften in den besten Ligen spielen auch so. Wir möchten es so machen wie sie, das ist der moderne Fussball.

Was würden Sie über eine Mannschaft sagen, die siebenmal in Serie in der Meisterschaft nicht mehr gewonnen hat?

Stergiou: Das war kein guter Saisonstart.

Fazliji: Ja, kein guter Saisonstart.

Spüren Sie, dass der Druck zunimmt?

Fazliji: Druck hat man als Fussballer immer. Ohne Druck ist es nicht das Gleiche. Das macht den Fussball interessant. Aber wenn man zurückschaut: Sion in der 90. Minute...

Stergiou: ...Luzern.

Fazliji: Das sind vier verschenkte Punkte ...hätten wir diese Punkte...

Stergiou: ...dann wäre es ein guter Saisonstart.

Fazliji: Wir sehen, dass eigentlich nicht viel fehlt. Dann kam auch noch Pech dazu. Und drei rote Karten in acht Partien sind zu viel. Wir müssen erwachsener, reifer spielen. Auch ich hätte sehen sollen, dass ich vor der zweiten gelben Karte gegen Basel gar nicht so in den Zweikampf gehen muss. Wir kommen aber zu mehr Chancen als vergangene Saison.

Man sagt, bei einem Tor für St.Gallen könnte der Knoten platzen.

Fazliji: Nicht nur bei einem Tor. Auch, wenn wir eines mehr verhindern. Es war manchmal schon unglücklich. Natürlich verteidigten wir nicht immer sauber. Aber die beiden späten Gegentore gegen Sion und Luzern waren ärgerlich. In der Vorbereitung dachte ich mir, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Wir spielten fast besser als vergangene Saison. Aber eben, wir müssen noch an uns arbeiten.

Wie lange verfolgen Sie solch späte Gegentreffer?

Leonidas Stergiou Ralph Ribi

Stergiou: Sie sehen selbst – sogar heute reden wir ja noch darüber. Aber nach dem Spiel haben wir ja meistens einen Tag frei. Danach ist es zwar noch ärgerlich, aber wir sind meistens wieder positiv gestimmt und versuchen, Gas zu geben.

Fazliji: Sobald ich wieder im Training bin, kommt die Freude hoch und wir haben es dann lustig. Aber ich bin da ein bisschen anders. Mich verfolgen solche Tore noch eine Zeit lang, zu Hause ziehe ich mich etwas zurück. Ich bleibe dann manchmal ziemlich lange in meinem Zimmer, oder rede mit meinen Eltern, oder mit meinem Bruder. Früher half mir Milan Vilotic viel. Mit ihm tauschte ich mich oft aus, er sagte mir jeweils, dass ich mir Rückschläge nicht zu sehr zu Herzen nehmen, umgekehrt den Erfolg nicht zu Kopf steigen lassen dürfe. Das probiere ich umzusetzen.

Das Abhaken mussten Sie lernen?

Stergiou: Sehr.

Fazliji: Ja. In den ersten 21 Spielen mit der ersten Mannschaft, in denen ich auf dem Platz stand, verloren wir nicht. Dann war es so weit und ich spürte erstmals, was es bedeutet, auf dieser Stufe zu verlieren. Ich hatte zu Beginn richtig Mühe mit diesem Gefühl. Aber mit der Zeit lernte ich, mit den Niederlagen umzugehen.

Stergiou: Wir erlebten gemeinsam beide Seiten. Als wir Vizemeister wurden, gewannen wir ja fast alles. Das Gefühl, auf dem Platz zu stehen, war ein ganz anderes. Dann kam eine Saison, in der es nicht mehr gut lief, wir kämpften gegen den Abstieg. Heute ist es nun so, dass wir mit beiden Polen besser umgehen können.

Sie sind Spieler, die der Klub verkaufen könnte. Es gab Gerüchte in der Sommertransferperiode, aber Sie sind immer noch hier. Ist diese Saison eine verlorene?

Stergiou: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte im Sommer gesagt, dass ich für einen Transfer sehr offen sei. Ich hätte den Schritt gerne gemacht, wenn alles gestimmt hätte. Aber ich bin froh und dankbar. Weil ich weiss, was ich hier habe. Ich brauche Spielpraxis, die bekomme ich im FC St.Gallen.

Betim Fazliji Ralph Ribi

Fazliji: Diese Saison hier als ein Führungsspieler bringt mich weiter. Auch wenn es nicht immer gut läuft. Natürlich träumt jeder Profi von einer grossen Karriere, von Transfers und Topligen. Aber ich schätze sehr, was mir der FC St.Gallen gibt. Einfach einen Wechsel zu machen, damit ich einen gemacht habe, ist nicht mein Ziel. Plötzlich spielt man keine Rolle und versauert zwei Jahre lang. Selbst wenn es vielleicht etwas mehr Geld gäbe. Ich hatte ja konkrete Angebote im Sommer, aus der Schweiz und dem Ausland. Aber in der Schweiz will ich derzeit nur für den FC St.Gallen spielen, sonst für keinen Klub.

Wie war das mit Genua, Herr Stergiou?

Stergiou: Ich hätte den Schritt gerne gemacht, das teilte ich der Klubführung auch mit. Danach war mein Berater am Drücker, es zog sich hin. Natürlich hätte ich mich auf die neue Herausforderung gefreut, ich bin ja noch nie gewechselt. Als es nicht klappte, dachte ich mir, es ist wohl gut, dass ich bleibe. Aber das ist jetzt abgehakt, es passt für mich, wie es jetzt ist.

Die Lust, im Ausland zu spielen, könnte aber schon bald grösser werden. Sergio Busquets Leibchen haben Sie ja schon, Herr Fazliji.

Betim Fazliji im Kosovo-Dress Valdrin Xhemaj/EPA

Fazliji: Das war mit dem Kosovo gegen Spanien. Busquets ist mein Vorbild. Vor dem Spiel dachte ich schon: Wow, ich spiele gegen ihn. Während der Partie aber ging mir durch den Kopf: Hallo, die Spanier spielen ja auch nur Fussball. Natürlich haben sie super Spieler, aber sie sind nicht zehnmal besser als wir. Der Unterschied war minimal. In der 82. Minute fragte ich Busquets bei einer Standardsituation, ob er mir danach das Trikot gebe. In der 90. Minute wäre ich wohl zu spät dran gewesen. Nach dem Spiel hatte ich noch Interviews, und Busquets wartete auf mich zehn Minuten lang. Stark. Er sagte mir dann, ich solle ihm mein Trikot ebenfalls geben. Ich dachte nur: Wow.

Wie geht es mit dem Kosovo weiter?

Fazliji: Wir spielen in der WM-Qualifikation gegen Schweden in Stockholm und danach gegen Georgien. Zlatan Ibrahimovic ist bei den Schweden auch aufgeboten. Er war letztes Mal schon dabei gegen uns, aber ich bin da ja nur an der Seitenlinie eingelaufen und kam nicht zum Einsatz. Ich hoffe, ich spiele dieses Mal. Das Stadion dürfte wegen Zlatan fast ausverkauft sein, es gibt nur noch 400 Tickets, 65'000 Leute haben Platz. Dort leben auch viele Kosovaren. Das wird schon krass.

Natürlich würden Sie mit ihm auch das Trikot tauschen wollen?

Fazliji: Nein, mit ihm nicht.

Stergiou: Hol es für mich! Wenn du es schon nicht willst.

Fazliji: Ich sah damals, wie er bei uns einlief. Es hatte Kinder bei uns, die sein Trikot wollten. Doch er stiess sie nur weg. Er ist schon eine Persönlichkeit, allein beim Einlaufen hatte er diesen Ibra-Style, wirkte arrogant, und während des Spiels motzte und diskutierte er nur.

Leonidas Stergiou, Sie sind der Captain der Schweizer U21. Soll Ihr Weg in die A-Nationalmannschaft führen?

U21-Captain Leonidas Stergiou. Pascal Muller/Freshfocus

Stergiou: Nächste Woche geht es mit der U21 wieder weiter, wir spielen in Lausanne gegen Holland und in Bulgarien. Bis jetzt hatte ich jedenfalls noch keinen Kontakt zum A-Team. Bei mir besteht die Möglichkeit, für mehrere Nationen zu spielen. Ich könnte ja auch für Griechenland oder Bosnien spielen. Für mich ist es aber noch zu früh, diesbezüglich an den nächsten Schritt zu denken.

Ist es auch eine Frage der Chancen?

Stergiou: Auf alle Fälle.

Fazliji: Die Zeit läuft.

Der Schweizer Verband zahlt nicht, damit Akteure für ihn spielen. Aber manchmal fliessen von den Verbänden auch Gelder, oder?

Fazliji: Ich habe nichts bekommen, ich will einfach mein Land vertreten, Kosovo muss mich sicher nicht bezahlen. Ich bin privilegiert und sehe es vielmehr als grosse Chance. Wir haben zwei Millionen Einwohner, es ist etwas Grosses, zu den besten 20 Spielern des Landes zu gehören.

Stergiou: Ich hatte schon Kontakt mit den anderen Verbänden. Ich will mich einfach jetzt noch nicht entscheiden, für welche Nation ich später spiele. Egal wo, ob in der Nati oder in St.Gallen, ich will einfach gewinnen. Natürlich habe ich eine Bindung zur Schweiz, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber der Entscheid ist einfach sehr gross und vielleicht deshalb noch weit weg.

Was soll die Karriere Ihnen noch bringen?

Stergiou: Gemeinsam in einem Top-10-Klub Europas zu spielen.

Fazliji: Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Der Rest kommt von allein, wenn man sich Wochenende für Wochenende zeigen kann. Es wäre unrealistisch, wenn ich sagen würde, der FC Barcelona müsste jetzt mein nächster Klub sein.

Corona hat den Markt für Spieler des FC St.Gallen ausgedünnt.

Fazliji: Mega. Auch mein Berater sagt das. Die Budgets der Klubs sind kleiner geworden, es hat so viele getroffen wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen.

Stergiou: Im Sommer schaffte es aus der Schweiz ja nur Silvan Widmer in die Bundesliga.

Fazliji: Sogar Cabral spielt noch für Basel nach seiner tollen Saison. Es ist nicht einfach wegen Corona.

Und nun geht es am Samstag auswärts gegen die Grasshoppers. Der FC St.Gallen ist die bessere Mannschaft, weil ...

Fazliji: ...weil wir den grösseren Willen haben. Und weil wir die drei Punkte unbedingt in die Nationalmannschaftspause mitnehmen wollen.

Stergiou: ...weil wir mehr gewinnen wollen als der Gegner.

Zu den Personen Zwei, die sich mögen – und Vorbilder für eine ganze Region sind Die Ostschweizer Betim Fazliji und Leonidas Stergiou haben geschafft, wovon viele Jugendliche der Region träumen: Sie sind Stammspieler des FC St.Gallen, ihres FC St.Gallen. Ein Traum ging in Erfüllung, ihre Beharrlichkeit und all die Entbehrungen zahlten sich aus. In vielen Dingen ist das Duo einem Zwillingspaar gleich, da ist es nur das i-Tüpfelchen, dass es auch gleich die Innenverteidigung beim Super-League-Klub stellt. Ebenfalls der Weg in die Eliteklasse der Schweiz war kongruent: Beide haben einen Migrationshintergrund, absolvierten nebenher eine kaufmännische Ausbildung und schafften über Future Champs Ostschweiz, das Nachwuchsprojekt des FC St. Gallen, den Sprung in die erste Mannschaft.

Bei Stergiou ging einfach alles ein bisschen schneller. Der Defensivspieler aus Wattwil debütierte als 16-Jähriger in der Super League, bislang hat er 92 Pflichtspiele für St. Gallen absolviert. Da geht schnell vergessen, dass er im März erst 20-jährig wird. Im Schweizer U21-Nationalteam ist Stergiou der Captain – wobei für ihn auch Griechenland und Bosnien als mögliche A-Nationalmannschaften in Frage kommen. Während Stergious Marktwert auf sechs Millionen Euro geschätzt wird, ist beim 22-jährigen Fazliji von zwei Millionen die Rede, und noch im Sommer wurden beide mit anderen Klubs in Verbindung gebracht; diese Saison dürfte ihre letzte im St. Galler Dress sein, wenngleich die Verträge noch länger dauern.

Fazliji lief erstmals als 20-Jähriger für St. Gallen auf, und weil die Mannschaft mit ihm 21 Partien in Serie unbesiegt blieb, erhielt er den Namen «Glücks-Betim». Der Rebsteiner spielte in der Schweizer U20-Nationalmannschaft, entschied sich dann aber für sein Mutterland Kosovo. Dort ist er daran, sich im A-Nationalteam einen Stammplatz zu erkämpfen. Jüngst tauschte er mit seinem Vorbild Sergio Busquets das Trikot. (cbr)