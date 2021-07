FC St. Gallen Ein Hauch von Harry Kane? Wie Fabian Schubert die St. Galler Offensive beleben will Von Fabian Schubert, dem Torschützenkönig der zweiten österreichischen Liga, erhofft man sich beim FC St. Gallen einiges. Ein Selbstläufer wird für ihn der Kampf um einen Stammplatz aber nicht. Vorschusslorbeeren von Peter Zeidler gab’s schon mal für den grossen Kärntner, der trotz berühmtem Namen wenig mit Musik am Hut hat. Ralf Streule 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein bisschen wie Harry Kane? Fabian Schubert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 26. Juni 2021)

Bitte keine Wortspiele! Doch es ist bei Schubert wohl nichts zu machen. «Hier spielt die Musik», haben Sportredaktoren schon vorgeschlagen. «Schubert gibt den Ton an», wäre ein anderes. Und, wenn es nicht gut laufen sollte: «Schubert spielt nur die zweite Geige.»

Ja, der neue Mann hat einen Namen, den man nicht mit Fussball in Verbindung bringt. Doch, um auf die Wortspiel-Bremse zu treten: St.Gallens Schubert heisst Fabian und nicht Franz. Er ist seines Wissens nicht verwandt mit seinem österreichischen Landsmann, der Komponisten-Grösse aus dem 19. Jahrhundert. Und er ist gänzlich unmusikalisch, wie er selber sagt. «Als Kind nahm ich Gitarrenunterricht», sagt er mit einem Schmunzeln. Zwei Jahre lang hielt er durch. Fertig mit diesem Thema.

Schubert hat seinen Torriecher unter Beweis gestellt

Es gibt da einen Vergleich, der dem neuen St.Galler Stürmer aus Kärnten besser gefallen dürfte. Einen Hauch von Harry Kane sehe man ihm zuweilen an, sogar Trainer Peter Zeidler hat diese Idee schon formuliert. Da ist zum einen die Grösse – Schubert ist mit 1,94 Metern sogar sechs Zentimeter grösser als der englische Top-Mittelstürmer. Da sind die etwas schlaksig anmutenden Bewegungen, die legere Artikulation. Beobachter in Linz attestieren ihm einen ungemein guten Torriecher, er sei der klassische Mittelstürmer, der immer wisse, wo sich die nächste Chance ergeben wird. Vor allem aber wird Schubert die Kane’sche Fähigkeit attestiert, während eines Spiels lange versteckt zu bleiben, um dann aber kaltblütig zu treffen – auf vielleicht etwas anderem Niveau als Kane. Der Engländer ist auf dem Transfermarkt rund 100 Mal wertvoller als Schubert.

Dass er treffen kann, zeigte der 26-Jährige in der vergangenen Saison, als er mit seinen 33 Toren für Blau-Weiss Linz die zweithöchste österreichische Liga förmlich überrannte. Für St.Gallen ist er Hoffnungsträger nach einer offensiv durchschnittlichen Saison. Dennoch ist offen, ob Schubert am Samstag in Lausanne gleich von Beginn weg auf dem Feld stehen wird. Zwar harmonierte er in Testspielen gut mit Kwadwo Duah. Doch weiss er, dass die Konkurrenz in der Offensive etwas grösser ist als vielleicht zunächst erwartet. Hier die um einen Stammplatz kämpfenden Boris Babic und Jérémy Guillemenot, dort der mögliche Sturmpartner Duah. Thody Élie Youan, der nicht nur im Mittelfeld in Frage kommt, sowie der unverhofft schnell Fuss fassende 17-jährige Alessio Besio.

Dass Schubert überhaupt in St.Gallen landete und hier einen Zweijahresvertrag unterschrieb, ist nicht selbstverständlich. Mit Blau-Weiss Linz wurde er Meister in der 2. Liga. Dennoch stieg das Team nicht auf, da das Stadion derzeit den Ansprüchen für die österreichische Bundesliga nicht genügt. So war schnell klar, dass Schubert einen neuen Klub suchen würde.

Was den Ausschlag für den FC St.Gallen gab

Aus der österreichischen Bundesliga gab es Angebote, aber auch aus der 2. Bundesliga in Deutschland, Regensburg soll interessiert gewesen sein. Zudem seien Angebote aus Asien sehr lukrativ gewesen. Dass er sich dagegen entschied, begründet Schubert so:

«Geld ist wichtig, aber nicht alles. Ich muss mich wohlfühlen in einer Mannschaft.»

Letztlich seien für ihn St.Gallen oder Regensburg in Frage gekommen, an beiden Orten hatte er ein gutes Gefühl. «Die Aussicht, in der Schweiz in einer guten Saison auch mal um einen Titel oder um Europacup-Plätze spielen zu können, gab den Ausschlag für St.Gallen.» Zudem wollte er den Schritt ins Ausland zwingend machen, um gewissermassen einen Neuanfang zu starten. Zwischen 2015 und 2019 war er Teil von Bundesligaklubs gewesen, beim SV Ried, bei Hartberg und Sturm Graz. Zum Bundesliga-Stammspieler schaffte er es nicht.

«Ich habe mich stark entwickelt und bin ein anderer Spieler als vor vier Jahren. Aber in der österreichischen Bundesliga eilte mir noch immer der Ruf des Spielers voraus, der den Durchbruch nicht schafft.»

Die Vorbereitungszeit mit St.Gallen sei spannend gewesen, auch wenn er sich zuerst daran gewöhnen musste, in einer Doppelspitze zu spielen. «Die taktische Ausrichtung mit viel Pressing macht Spass.» Was seine eigenen Ansprüche angeht, wolle er realistisch bleiben. «Ich verspreche sicher nicht weitere 33 Tore», sagt er. Schubert spricht mit Schalk, strahlt Ruhe aus. Zeidler lobte früh nach Schuberts Ankunft in St.Gallen dessen integrierende Persönlichkeit. Ein Mann nicht nur für den Platz also, sondern auch für die Kabine. Damit zufriedengeben wird er sich aber nicht. «Ich habe meine Qualitäten.» Unter Beweis stellen kann er sie ab kommendem Samstag.