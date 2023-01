Historische Verbindung zwischen dem FCSG und Bayern München.

Historische Verbindung «Eine echte Sportfreundschaft»: Der FC Bayern München und der FCSG sind seit über 100 Jahren miteinander verbunden Im neusten Mitgliedermagazin des FC Bayern München ehrt der deutsche Rekordmeister die Verbindung zum FC St.Gallen auf mehr als vier Seiten und dankt ihm für die 100-jährige Verbundenheit. Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

1948 kehrt der FCSG zu einem weiteren sporthistorischen Spiel nach München zurück. Bild: PD/Stadtarchiv der Politischen Gemeinde St.Gallen

«51» heisst das Mitgliedermagazin des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München und ist eine Anlehnung an die Säbener Strasse 51, der Heimatadresse des FC Bayern. Es erscheint jeweils monatlich und wird nur an die Mitglieder abgegeben. Unter dem Titel «Rot-Grüne Freunde» wird auf vier Seiten die Treue und Verbundenheit zwischen den fussballbegeisterten Bayern und St.Gallern geehrt, die über zwei Weltkriege überdauerte.

«Die St.Galler Fussballer in München» lautete der kurze Text im «St.Galler Tagblatt» vom 10. Juni 1919, keine sieben Monate nachdem der Erste Weltkrieg offiziell für beendet erklärt worden war. Mit 4:3 hatte der FC Bayern das Freundschaftsspiel am Pfingstwochenende vor der Rekordkulisse von 5000 Zuschauern im Münchner Stadion an der Leopoldstrasse gewonnen; Statistik und Ergebnis aber interessierten kaum. Was alles überstrahlte, war die Tatsache, dass die St.Galler Fussballer diesen Trip auf sich genommen haben. «Verbunden mit der Botschaft: Für gute Freunde geht man über die Grenze – und alle Grenzen – hinweg» schreibt das Magazin.

Erstes Aufeinandertreffen schon vor den Weltkriegen

München war für den FC St.Gallen eine Herzensangelegenheit, denn er hatte seit dem Jahr 1903 eine enge Verbindung zum FCBayern. Drei Jahre nach seiner Gründung reiste der FC Bayern zur Pfingsttour nach St.Gallen und trat dort gegen den Klub «Blue Stars» an. «Die Bayern werden die ihnen dort angenehm verlaufenen Stunden so leicht nicht vergessen», war in den Klubnachrichten über einen der ersten Auslandstrips des heutigen Weltklubs zu lesen. Das Rückspiel endete ein Dreivierteljahr später 0:10, der Schweizer Fussball war dem deutschen Pendant damals noch voraus. Die beiden ersten Aufeinandertreffen mit den St.Gallern im Jahr 1914 wurden mit 2:2 und 1:1 immerhin nicht verloren.

Das historische Spiel 1919 begründete dann eine echte Fussballfreundschaft. In den 1920er-Jahren fanden regelmässig Partien in München und St.Gallen statt, als Hüter der guten Beziehung tat sich vor allem ein Mann namens Henry Tschudy hervor. Der Druckerei- und Verlagsbesitzer war Vizepräsident des Schweizer Fussball- und Athletikverbandes sowie ein immer wieder gern gesehener Gast in München.

Wie das Mitglieder-Magazin «51» festhält, thematisierte der damalige Münchner Bürgermeister Thomas Wimmer in einem Grusswort, was alle dachten: «Wie vor 29 Jahren, so auch heute, haben die St.Galler Fussballer die Sperrschranken durchbrochen, um in friedlichem Wettkampf unseren Sportlern die versöhnende Hand zu reichen.» Durch ein Spalier der Schweizer Garde zogen die Mannschaften ins Stadion ein, die Friedensbotschaft wurde zelebriert. Als «Brückenschlag in die internationale Fussballwelt» wurde das Spiel, das München 5:1 gewann, im «Sport Magazin» bezeichnet. Die Einnahmen gingen an das Münchner Waisenhaus, das auch heute noch an der St.Galler-Strasse in München liegt.

Abschliessend schreibt das Magazin: «Es war ein Geben und Nehmen, noch viele Jahre lang. Und man kann sagen, dass der FC St.Gallen den FC Bayern geprägt hat wie nicht viele andere Vereine auf der Welt. Die Schweizer haben ihren Gedanken von friedlichem Sport stets gelebt, sich von Kritikern nicht unterkriegen lassen und sind somit ein Beispiel für echte Sportfreundschaft. Und sie haben im FC Bayern einen Partner gefunden, für den man sich gerne Mühe macht.» Als der Verein im Jahr 1954 sein 75-Jahre-Jubiläum feierte und ein Vertreter des FC Bayern den Raum betrat, rief der St.Galler Sportfunktionär Tschudy ins Mikrofon: «Endlich wieder Münchner Luft!»

Bearbeitung: Bruno Turchet, München

