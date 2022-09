Nach der Sion-Niederlage: Woran der FCSG nun arbeiten muss

Super League Was der FCSG aus der Heimniederlage gegen Sion lernen kann – und muss: Im Cup wartet ein gefährlicher Gegner Nach der ersten Heimniederlage der Saison, für die es viele Gründe gibt, gilt für den FC St.Gallen: Er ist immer noch guter Dritter. Diese und andere Wahrheiten in der Analyse. Christian Brägger Jetzt kommentieren 11.09.2022, 20.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausgerutscht: Jordi Quintillà (am Boden) im Zweikampf mit Mario Balotelli, der ebenfalls nicht brilliert. Bild: Michael Schumacher/Freshfocus

Nur wenige Stunden nach der Niederlage gegen den FC Sion war Peter Zeidler wieder auf den Beinen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie im übertragenen. Der Trainer des FC St.Gallen schenkte seinen Spielern einen freien Sonntag. Nicht wegen der Leistung, vielmehr um nach dem Rückschlag am Samstagabend den Kopf zu lüften.

Und von diesem 1:2 gegen den starken Gast aus dem Wallis Abstand zu gewinnen. Zeidler selbst wohnte am Sonntagmorgen als Zaungast dem St.Galler Stadtlauf bei, er feuerte am Streckenrand unter anderen den Zahnarzt seiner Mannschaft an; jener kommt auch bald bei Isaac Schmidt zum Einsatz, wenn die Weisheitszähne zu ziehen sind.

Aus der Niederlage gegen Sion lernen

Natürlich nagte die erste Heimniederlage der Saison noch in diesen Stunden, doch bereits richtete Zeidler den Fokus auf die nächste Aufgabe im Cup vom Samstag: Étoile Carouge sehe er als gefährlichen Gegner und als Team der Challenge League, sagte der Deutsche; so weit ist es noch nicht, aber nach sechs Partien mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 18:0 führen die Genfer die Promotion League einsam an.

Die St.Galler sind gut beraten, wenn sie den Widersacher der zweiten Cup-Hauptrunde ernst nehmen. Aber das tun sie in ihrem Lieblingswettbewerb ja immer. Eine seriöse Herangehensweise würde der jüngste Auftritt im abermals ausverkauften Kybunpark ohnehin verlangen, und Zeidler sagte:

«Wir haben sehr gute Jungs mit Teamgeist. Wir werden gewiss aus dem 1:2 lernen.»

Zu den Wahrheiten der dritten Saisonniederlage gehörte, dass es nach jeweils gutem Start in die Halbzeiten den St.Gallern nicht reicht, sobald die Stabilität abhandenkommt. Und der Faden verloren geht. So zeigten sie gegen Sion zwar ihren gefürchteten Angriffsfussball und ihr viel gelobtes Pressing, aber eben nicht lange.

Niedergeschlagene St.Galler; in der Mitte Torschütze Grégory Karlen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nach dem 0:1 durch Ilyas Chouaref in der 18.Minute und nach Basil Stillharts Fehler in der 54.Minute, als der nach der Pause bärenstarke Lawrence Ati Zigi bei seinem 100. Pflichtspiel bravourös gegen Filip Stojilkovic hielt, war jener Schwung weg. Danach verteidigten die Ostschweizer nicht mehr konsequent und arbeiteten nicht mehr mit aller Wucht gegen den Ball, das Zentrum gehörte dem Gast, der zudem zweikampfstärker war; die Partie hätte auch 2:6 ausgehen können.

Zeidler sagte:

«Man kann im Spiel nicht immer die Kontrolle haben. Aber man kann schwächere Phasen auch überstehen, ohne Fehler zu machen. Das ist uns nicht gelungen. Wenn man nachher einem Rückstand hinterherlaufen muss, wird es schwierig.»

Auch Sion hat eine Euphorie

Gewiss, der FC St.Gallen spürt eine Euphorie. Diese fühlen die Sittener gerade ebenfalls, so gesehen kamen sie in einem für das Heimteam ungünstigen Moment in den Kybunpark. Zudem sind die Walliser so etwas wie der Gegenentwurf zu St.Gallen. Nur schon vom Transfergebaren. Da ist es nur logisch, dass sie grundsätzlich bessere Einzelspieler in ihren Reihen wissen.

Wenn sie dann so gefällig auftreten und für einmal auch solidarisch, muss St.Gallen im Prinzip noch mehr über das Kollektiv kommen; ebendies glückte nicht, vielleicht mit Ausnahme der Schlussphase, in der Grégory Karlen schliesslich den Anschlusstreffer erzielte. Aber davor stand es durch Stojilkovic längst 0:2 (28.) – der Treffer war ebenfalls das Resultat einer wenig entschlossenen und wenig leidenschaftlichen Verteidigungsarbeit, wobei diese ja bereits ganz vorne beginnt.

Zeitbombe Balotelli; er hat in St.Gallen schon einmal getroffen

Jedenfalls haben die Constantins gut eingekauft, wie es scheint. Einzig der Zuzug von Mario Balotelli könnte irgendwann die Idylle stören. Der Italiener scheint eine tickende Zeitbombe zu sein und dürfte den Trainer Paolo Tramezzani noch mehr beschäftigen, als er dies vor, während und nach dem Spiel ohnehin schon tat.

In St.Gallen führte der Starstürmer jedenfalls nach der Einwechslung seine Lustlosigkeit und Unzufriedenheit spazieren. 2018, als er mit Italien in einem Test gegen Saudi-Arabien spielte, schoss er hier noch zwei Tore.

Gewonnen, und trotzdem muss man einander gut zureden: Der Star und sein Trainer Tramezzani. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Die Verletzung von Fabian Schubert machte die Woche für die St.Galler wohl komplizierter, als ihnen lieb sein konnte. Es wird für Zeidler eine Herausforderung, den Publikumsliebling hinter den Spitzen zu ersetzen, das wurde deutlich. Das Spiel verändert sich nur schon von der Physis her, und dann sind da auch die Ablegerqualitäten, die jetzt fehlen.

Von Moos nicht ersetzbar – an der Historie festhalten

Überhaupt nicht austauschbar ist zudem Julian von Moos. Der Salmsacher war in Topform, als er sich am Freitag im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss hinten am Oberschenkel zuzog – er dürfte vier Wochen ausfallen. Damit fehlten gegen Sion sozusagen die Protagonisten der letzten Wochen. Zeidler sagte:

«Vieles muss bei uns hundertprozentig funktionieren, damit wir gewinnen. Aber wir finden auch jetzt eine Lösung, um die Balance wieder zu haben. Wir haben immer Lösungen gefunden.»

Alles in allem steht St.Gallen also vor einer wichtigen Woche vor der Länderspielpause. Zwar wollte Jordi Quintillà ein gutes Spiel seines Teams gesehen haben, was natürlich nicht stimmte. Aber: Der FC St.Gallen ist bei fünf Heim- und drei Auswärtspartien noch immer starker Dritter. Vielleicht kann er sich daran festhalten: 1999/2000 gewann man ebenfalls die ersten vier Heimspiele. Dann folgte Grosses.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen