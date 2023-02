Nach dem 4:0 hat der FCSG perfekte Grundlagen für den Cup

Analyse FCSG-Trainer Zeidler: «Es läuft noch nicht alles rund, aber das wird schon» Wer steht im Cup im Tor? In der Goalie-Frage gibt es eine Tendenz – aber keinen Fehler Mit dem 4:0 in Sitten rüstet sich der FC St.Gallen für den Cup-Viertelfinal gegen Basel. Die Ostschweizer haben angeschlagene Spieler, immerhin wird Görtler wohl fit sein. Sowieso: Die perfekten Grundlagen sind geschaffen. Der FCSG-Hintergrund vom Wochenende, vor dem Cuphit. Christian Brägger, Sitten Jetzt kommentieren 26.02.2023, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Spieler bejubeln das 2:0 durch Basil Stillhart. Bild: Keystone

Für einmal bietet sich Schwarz-Weiss-Denken an. Nach diesem selbst in dieser Höhe verdienten 4:0 des FC St.Gallen im Wallis vom Samstag. Düster, miserabel, desaströs, inferior: Es ist gewiss nicht falsch, derart plakativ und mit solchen Attributen den Zustand des FC Sion zu beschreiben. Schwarz eben. Mit ihrer Form und der Serie von elf sieglosen Meisterschaftsspielen sind die Sittener Kandidat Nummer eins für den Barrageplatz.

So entspannt sind die Sittener nach dem 0:4 nicht mehr. Bild: Urs Lindt/freshfocus

Beispiele gefällig? Da wird in ihrer Fankurve Mario Balotelli nicht zu Unrecht als Sündenbock der Krise ausgemacht und sein Trikot verbrannt – unfassbar. Da drehen ebenjener Spieler und die Constantins (Vater und Sohn) in der Pause im Kabinengang durch und bedrängen Schiedsrichter Stefan Horisberger vehement – das muss ein Nachspiel haben. Da haut Balotelli dreimal St.Galler Spieler regelrecht um – und sieht dafür nur eine gelbe Karte. Da gibt Trainer Fabio Celestini Durchhalteparolen von sich – im Wissen, dass seine Uhr tickt und es im Kopf des Präsidenten rotiert. Viele unschöne Dinge sind das, die dem Trauerspiel des FC Sion Bilder geben. Hier, wo derzeit der Frust dominiert und nicht das Lustvolle bei einem Gläschen Fendant.

Ein funktionierendes Team, effizient, zweikampfstark

Auf der anderen, der St.Galler Seite ist strahlend die Farbe weiss zu sehen. Chadrac Akolo in der ersten Halbzeit, Basil Stillhart, Grégory Karlen und Jérémy Guillemenot in der zweiten übernahmen die Torproduktion. Nach dem 7:2 vom November liess die im Kollektiv überzeugende Mannschaft von Peter Zeidler damit im Tourbillon den zweiten Kantersieg folgen. Und legte dabei eine Effizienz und Zweikampfstärke in der Luft wie am Boden an den Tag, die schlicht zum Sieg führen musste, auch wenn der Trainer sagte:

«Es war nicht alles grandios. Der Gegner war motiviert, spielte sehr körperbetont. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden.»

Grandios war es tatsächlich nicht, letztlich aber ein souveräner Auftritt eines Teams, das ein Team ist, gegen eine Mannschaft, die keine ist. Und damit die perfekte Grundlage gegen konzeptlose Walliser.

Weiss war der Samstagabend besonders für Karlen. «Ich habe gezeigt, dass der Trainer mir vertrauen kann», sagte er nicht ohne Grund. Der gebürtige Sittener erlebte im Kader des FC St.Gallen zuletzt schwierige Monate, spielte wenig und sagte jüngst, er warte auf «seinen entscheidenden Moment». Entscheidend in seinem Sinne war das Tor zum 3:0 vielleicht noch nicht, aber es war von grosser Qualität. Weil nur ein Spieler mit dem richtigen Instinkt so nach vorne stösst und dann reaktionsschnell mit einem Spitzkick abschliesst. Zur Belohnung durfte er gleich bei Familie und Freunden bleiben, während seine Teamkollegen spätnachts um 1.30 Uhr in St.Gallen ankamen.

Grégory Karlen: endlich. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Weiss war es auch wieder bei Basil Stillhart. Gegen Luzern musste er am vergangenen Sonntag eher überraschend die ganze Zeit von der Bank aus zusehen, wie seine Mitspieler sich gegen Luzern ein 2:2 erkämpften. Nun rückte ihn Zeidler gegen Sion wieder in die Startformation, aber Stillhart brauchte eine Weile, bis er in die Partie fand. Sein grosser Moment kam mit dem schönen Kopfballtreffer in der 49.Minute nach einem Quintillà-Eckball. Der Treffer war die Entscheidung. Und Stillhart sagte: «Es gehört ein bisschen dazu, dass man auch einmal Ersatz ist. Vielleicht hat mir die Pause gutgetan.»

Angeschlagene – und wer steht im Cup im Tor?

Schwarz-Weiss-Denken verhindert im Prinzip Grautöne; weil diese dann automatisch negativ bewertet werden. Zumal beim FC St.Gallen noch nicht alles weiss ist, so sagt das auch der Trainer. Zeidler hat viele angeschlagene Akteure zu beklagen, die bis zum Cupschlager vom Mittwoch gegen Basel gegen die Zeit kämpfen. Patrick Sutter ist erneut umgeknickt im Training, womit ihm wieder der zuvor verletzt gewesene Knöchel zu schaffen macht. Lukas Görtler litt unter den Fouls von Balotelli, Zeidler war am Sonntag zuversichtlich:

«Ich glaube kaum, dass sich Lukas den FC Basel entgehen lassen will.»

Sicherer Rückhalt: Lukas Watkowiak. Bild: Urs Lindt/freshfocus

Matej Maglica, Stefano Guidotti und Leon Dajaku haben mit Blessuren zu kämpfen. Und teilweise mit Schwellungen. Dann gibt es da ja noch Julian von Moos, bei dem es immer andere Wasserstandsmeldungen gibt, die neueste: Zu 50 Prozent steht er im Cup im Kader. Überdies sagte Zeidler, dass grundsätzlich noch nicht alles rund laufe und die Neuen mehr Zeit bräuchten. «Als Team sind wir weiterhin nicht voll eingespielt, Geubbels und Dajaku schon gar nicht. Aber das wird schon.» Auch zeigte sich wieder, dass wie Guillemenot jene Spieler in Form sind, die regelmässig trainieren.

Der Sieg bringt Zuversicht

Der Sieg in Sitten bildet natürlich die perfekte Grundlage für die Ostschweizer, gelassen in die Cupbegegnung zu gehen. In der Super League herrscht nach 22 Runden jetzt Ruhe nach hinten, vielmehr können sie nun wieder klarer auf den zweiten Tabellenplatz schauen. Dass St.Gallen die neue Cupmannschaft der Schweiz ist, einfach eine titellose, das wissen selbst die Basler. Zeidler sagte, er spüre eine grosse Vorfreude. Doch wen wird der Trainer ins Tor stellen? «Ich kann gar keinen Fehler machen. Wenn ich Zigi bringe, ist es gut. Wenn ich Watkowiak bringe, ist es ebenfalls gut.» Es darf also gewettet werden. Wobei die Quote für Zigi tiefer sein dürfte – und somit sein Einsatz wahrscheinlicher.

Vielleicht kann sich die erste Mannschaft des FC St.Gallen ja Tipps wie Anschauungsunterricht bei ihrer U21 holen; dank drei Toren von Alessio Besio und deren zwei von Fabrizio Cavegn fertigten sie den Basler Nachwuchs gleich mit 7:2 ab. Auch hier: die perfekte Basis.