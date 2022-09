Heimspiel «Es geht um uns, um unser Spiel, nicht um Balotelli»: So äussert sich FCSG-Trainer Zeidler vor der Partie gegen Sion Am Samstag ist Mario Balotelli mit dem FC Sion zu Gast im Kybunpark. Peter Zeidler sagt: «Wir spielen jetzt nicht gegen Balotelli. Wir spielen gegen den FC Sion.» Zudem plant der FCSG-Trainer eine noble Geste an die Adresse des verletzten Schubert. Christian Brägger Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.32 Uhr

Kennt Balotelli bislang bloss vom Fernsehbildschirm: Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Unter der Woche machte der FC St.Gallen dem FC Arsenal netterweise ein bisschen Platz. Was die hohen Gäste aus London nach dem Auftritt gegen Zürich im Kybunpark dem Vernehmen nach nicht daran hinderte, in der Kabine eine riesengrosse Sauerei zu hinterlassen. Zwei Tage später bekommen die Zuschauer im Stadion der Ostschweizer mit dem FC Sion schon den nächsten Gegner zu Gesicht, jetzt dominiert aber wieder grünweiss.

Mit den Wallisern kommt auch gleich der nächste hohe Gast, Mario Balotelli. 18'300 Tickets sind verkauft, doch es ist fraglich, ob die Fans wegen dem 32-jährigen Starstürmer kommen, oder: um den Leader der Super League im fünften Heimspiel, wovon er bislang alle gewonnen hat, zu sehen.

Die Erinnerung an Deutschland - Italien

Und doch ist Balotelli natürlich ein Thema an der Pressekonferenz für das samstägliche Spiel ab 18 Uhr gegen den Tabellenfünften. Zeidler ist dem Globetrotter des Fussballs bislang nur am TV begegnet und erinnert an seine Herkunft, als er auf den EM-Halbfinal 2012 verweist:

«Balotelli hat uns Deutsche damals fast im Alleingang mit zwei Toren besiegt. Solche Niederlagen vergisst man dann nicht. Aber wir spielen jetzt nicht gegen Balotelli. Wir spielen gegen den FC Sion.»

Zeidler hat gesehen, dass sich in der neuen Saison das Team unter Trainer Paolo Tramezzani gesteigert hat. Mit dem Sieg gegen Basel spüren die Walliser eine Aufbruchstimmung, vielleicht gibt es also den Balotelli-Effekt. Auch wenn der Italiener wegen der mangelnden Fitness kaum beginnen dürfte, sagt Zeidler: «Es geht um uns, um unser Spiel, dass wir uns durchsetzen wollen. Das gilt gegen Balotelli, das würde auch gegen Messi gelten.»

In Palermo geboren, nun für Sion auf dem Feld: Der Stürmer wechselte von der türkischen Süper Lig in die Schweizer Liga. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ein Platz im Kader bleibt frei – für Schubert

Ganz so einfach war die Woche für den FC St. Gallen ohnehin nicht. Die Mannschaft musste die schwere Verletzung von Fabian Schubert verarbeiten, der noch länger im Spital bleiben muss und nicht wie erhofft von der Tribüne aus helfen kann. «Ihm geht es nicht so blendend», sagt Zeidler an der PK. Der Trainer wird statt acht Feldspieler nur deren sieben auf die Bank setzen und einen Platz für Schubert freilassen.

Zeidler muss vor dem achten Ligaspiel eine Antwort auf die Frage finden, ob er seine Grundordnung des 4-4-2 mit Raute in ein 4-3-3 verändert. Er sagt: «Jeder Spieler wird die Rolle, die Fabian Schubert hinter den Spitzen ausfüllte, ohnehin anders interpretieren, nur schon von der Körpergrösse her. Wir können ihn nicht ersetzen, als Mensch und als Spieler nicht.» Ebenfalls nicht dabeisein wird Alessio Besio, der sich immer noch mit Knieproblemen herumschlägt. Und auch David Jacovic wird fehlen, er hat sich ebenfalls verletzt.

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Sutter, Stergiou, Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; von Moos, Akolo, Guillemenot.

