Fabian Schubert: Sein Aufstieg begann schon im Januar

Heimspiel-Sieg «Fabian Schuberts Aufstieg begann schon im Januar»: Wie der Doppeltorschütze den Kybunpark gegen Winterthur zur Festhütte machte Der FC St.Gallen hat mit dem 2:0 gegen Aufsteiger Winterthur ein erstes Statement gesetzt. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen. Dass im Kybunpark Sommerfest-Stimmung aufkommt, hat aber nicht nur mit Fabian Schuberts Doppelpack zu tun – sondern auch mit der «Winterthurer Note». Ralf Streule Jetzt kommentieren 24.07.2022, 18.37 Uhr

St.Gallens Fabian Schubert bejubelt sein Tor zum 2:0, Patrick Sutter freut sich mit.

2:0 gewinnt der FC St.Gallen gegen Winterthur im ersten Heimspiel der Saison, hat damit auf eindrückliche Weise den ersten Pflock in dieser Spielzeit eingeschlagen (das Sprachbild sei während des Pfadi-Bundeslagers verziehen). Die Ostschweizer waren überlegen, unter anderem dank viel Energie im Pressingspiel, dank mehr Genauigkeit als noch in Genf – und dank eines aufblühenden Fabian Schubert. Gestatten: Doppeltorschütze und Matchwinner!

FCW-Präsident Mike Keller, hier beim Aufstiegsfest im Mai. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Und dennoch: Die ersten Zeilen dieses Textes gehören den Winterthurern, dem Aufsteiger, der definitiv eine freundliche und kultige Note mit in die Super League bringt. Da ist der Präsident Mike Keller, der vor dem Spiel mit einem Glänzen in den Augen davon erzählt, wie man sich in der Familie vor wenigen Jahren erst entschieden habe, das Sponsoring und die Präsidentschaft des Vaters Hannes W. Keller beim FC Winterthur weiterzuführen. Nun sitze er hier im St.Galler Stadion. «Eine grossartige Sache», sagt er, fast wirkt es entschuldigend.

Ein Winterthurer Abenteuer

Da sind aber auch die Fans aus Winterthur, die den Gästesektor ausfüllen, rot-weisse Luftkissen schwenken, und auch in Rücklage Stimmung machen.

Gästesektor im Kybunpark, zum ersten Mal mit FC-Winterthur-Fans. Bild: Ralf Streule

Da sind Verantwortliche des Klubs, die nach dem Spiel suchend in den Katakomben herumirren, mit einem Lachen, weil hier alles neu für sie sei. Da ist ein Roy Gelmi, Ex-St.Galler in Winterthurer Diensten, der nach der Partie eine Vermutung hat: Vielleicht waren ja einige seiner Mitspieler in dieser Atmosphäre ganz einfach nervös gewesen.

Hexenkessel Kybunpark: Schon während die Spieler einmarschieren, wird es im Stadion laut. Bild: Christian Merz / KEY

Keine Frage: Die Super League ist ein Abenteuer für Winterthur. Und zurück zur Pfadi: Der Gang des ganzen Winti-Trosses am Samstag nach St.Gallen wirkte, was Vorfreude und Staunen anbelangt, fast wie jener einer Pfadiabteilung, die sich nach Jahren endlich wieder in Richtung Bundeslager aufmachen darf.

FCW-Sprecher Andreas Mösli. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Einen süffigen Spruch gibt schliesslich Andreas Mösli zum Besten, der einstige FCW-Geschäftsführer und heutige Klubsprecher, die gute Seele des Vereins.

«Das Schönste war, mit dem Extrazug an Wil vorbeizufahren.»

Anders gesagt: Man ist froh, die Challenge League vorerst hinter sich zu haben.

«Diesen Powerfussball sind wir nicht gewohnt»

Sympathisch und nichts beschönigend ist dann die Analyse von Winterthur-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel. Der Ostschweizer Sieg sei hochverdient, sagte er:

«St.Gallen spielte einen sehr energetischen Powerfussball, den wir schlicht nicht gewohnt sind, das gehört für uns nun zum Lernprozess.»

Will auch heissen: Mit der Rolle des netten Aufsteigers will man sich auf Dauer nicht zufriedengeben, so wie man das zum Auftakt gegen Basel ja auch nicht getan hatte.

Winterthurs Trainer Bruno Berner gestikuliert: Ruhe bewahren! Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Mit der Einschätzung des St.Galler Spiels liegt Berner richtig. Tatsächlich war das Tempo von Zeidlers Team hoch, die Mannschaft wurde von Beginn weg vom Publikum getragen. Entgegen kam ihr, dass die Winterthurer ebenfalls die Offensive suchten, dies aber zuweilen fehlerhaft taten. Die St.Galler strahlten Klarheit aus, spielten direkt.

Und die Idee Zeidlers, Fabian Schubert von Beginn wegzubringen, variabel hinter der Spitze, funktionierte bestens. Hier genoss Schubert Freiheiten, die er als Stossstürmer nie hatte.

Fabian Schubert erzielt fast das 3:0. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Kärntner, der vor einem Jahr als Torschützenkönig der 2. österreichischen Bundesliga zu den Ostschweizern stiess, nutzte die Chance, mit gutem Pressing und sehr klarem Spiel. Zwei schön eingeleitete Angriffe schloss er trocken ab. Und fast hätte er nach der Pause das 3:0 erzielt. Zeidler sagt:

«In den Trainings und den Testspielen gegen Freiburg und Valencia hat sich Schuberts Form abgezeichnet.»

Doch «Schubis» Weg nach oben habe schon im Januar seinen Anfang genommen. Bereits gegen Servette im Februar war er Doppeltorschütze – als Joker notabene. Die Position hinter der Spitze und zwischen den Linien passe zu ihm, sagt der Trainer.

«Weil er Spielintelligenz und ein gutes Gespür für die Räume hat.»

So stand es nach 40 Minuten 2:0, und der Abend wurde für St.Gallen vergleichsweise geruhsam. Anders hätte es kommen können, wenn Roman Buess in der Startphase den Ball vor Lawrence Ati Zigi sauber hätte stoppen können. Oder wenn Matteo Di Giusto zum 1:1 getroffen hätte. So aber blieb Lukas Görtlers gelb-rote Karte der einzige Wermutstropfen des Abends. Der Captain, guter und passgenauer Antreiber, war vor der Pause zu hart eingestiegen und später zu ungestüm in einen Zweikampf gegangen. Seine Absenz im Heimspiel vom Samstag gegen Zürich tut weh. Immerhin stimmt zuversichtlich: St.Gallens Ersatzbank ist so stark wie lange nicht mehr. Christian Witzig und Emmanuel Latte Lath zeigten gute Teileinsätze.

Roy Gelmi versucht, gegen Emmanuel Latte Lath einzugreifen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Übrigens: Nicht nur auf der Ersatzbank, auch auf der Tribüne steigt das sportliche Niveau. Unter den gut 15000 Zuschauern war der Ausserrhödler Simon Ehammer, der kürzlich zu WM-Bronze gesprungen ist. Er ist jetzt im Besitz eines neuen FCSG-Trikots: Geschenk des Hauses, übergeben von Matthias Hüppi. Auf dass der aufstrebende Leichtathlet dem Klub auch wirklich treu bleibt.

8,16 m: So weit sprang Simon Ehammer an der WM in Eugene. Bild: Ralf Streule

