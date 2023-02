Heimspiel Mal stark, mal überhaupt nicht: So antwortet der FC St.Gallen unter Trainer Peter Zeidler auf Klatschen Als Trainer der St.Galler bezog Zeidler vereinzelt Kanterniederlagen. In der Folge reagierte man durchaus verschieden – eine Aufarbeitung und die eine Erkenntnis des Trainers für das Spiel gegen Luzern. Christian Brägger Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

1:5: Die totale Enttäuschung am vergangenen Sonntag in Bern, im Bild Jordi Quintillà. Urs Lindt / freshfocus

Autsch. Es tat dem FC St.Gallen schon weh, als er am vergangenen Sonntag den Young Boys 1:5 unterlag. Ihm und irgendwie auch dem Rest der Liga, weil im vermeintlichen Spitzenspiel der riesige Abstand der Berner zum Rest der Liga einmal mehr offenbar wurde. Resultatmässig war es eine Ohrfeige. Leistungsmässig weniger. Wobei man sich davon nichts kaufen kann, letztlich zählt der Ertrag, das Was und nicht das Wie – diese alte Fussballweisheit gibt fünf Franken ins Phrasenschwein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Peter Zeidler in den bislang 164 Meisterschaftsspielen als Coach des FC St.Gallen (67 Siege, 35 Unentschieden, 62 Niederlagen; Punkteschnitt 1,44) so hoch verlor. Als Trainer des FC Sion passierte ihm das nie, doch dort stand er nur während 24 Meisterschaftspartien an der Seitenlinie (Punkteschnitt 1,75). Der Rückblick zeigt, dass die St.Galler in der Vergangenheit auf Klatschen unterschiedliche Antworten parat hatten; wir analysieren sie und fokussieren uns auf die Niederlagen mit mindestens vier Gegentreffern bei drei Toren Differenz.

25. Juni 2020: St.Gallen – Zürich 0:4 (0:1)

25. Runde, das erste Heimspiel nach dem Corona-Lockdown bestreiten die St.Galler als Tabellenführer. Nach gutem Start leitet ein Eigentor von Vincent Rüfli die Niederlage ein. In den Schlussminuten fallen die Gegentore drei und vier, Zeidler sagt im Anschluss: «Es kann nicht sein, dass wir nach der Pause derart viele Konter zulassen. Aber wir werden wieder aufstehen.»

Tatsächlich hinterlässt das 0:4 keinen Schaden, vorerst bleibt es ein Ausrutscher und der FC St.Gallen in der Leader-Spur: Das Team gewinnt die folgenden drei Ligapartien gegen Thun, Xamax und Sion.

22. Juli 2020: St. Gallen – Basel 0:5 (0:2)

Dieselbe Saison, doch St.Gallen hat mit dem unnötigen 1:2 in Thun zuletzt die Spitzenposition eingebüsst. Gegen ein abgeklärtes Basel werden die Ostschweizer regelrecht vorgeführt – das 0:5-Debakel beendet den dritten Meistertraum. Lukas Görtler sagt dennoch: «Ich glaube, wir haben eine gute Mentalität in der Mannschaft.»

Wie wahr. Der künftige Vizemeister lässt sich nicht beirren, bleibt weiterhin ein Topteam. Und besiegt gleich Zürich wie Xamax.

22.Juli 2020: Der FC Basel hat Grund zur Freude, das Spiel gegen St.Gallen endet 4:0 für ihn. Ennio Leanza / KEYSTONE

12. September 2021: Servette – St.Gallen 5:1 (4:1)

Die Spielzeit 2020/21 ist mit dem siebten Schlussrang die schwächste unter Zeidler, obschon sein Team nur einmal hoch mit 0:3 verliert, zu Hause gegen Sion ist das. Anders verläuft die Saison darauf. Gegen Servette gehen inferiore St.Galler in der 6. Runde 1:5 unter, Jérémy Guillemenots Platzverweis in der 3.Minute ist richtungsweisend. Und Basil Stillhart sagt: «Es war ein Tag zum Vergessen.»

Zum Vergessen sind in der Folge auch die Resultate gegen Basel und die Young Boys, gewiss nicht die einfachsten Widersacher. Besonders im Kybunpark gegen den Klub vom Rheinknie macht die Chancenauswertung ratlos, «es ist zum Kotzen», sagt Captain Görtler.

2. Oktober 2021: GC – St.Gallen 5:2 (2:0)

Es geht im negativen Takt weiter, beim 2:5 im Letzigrund beziehen die St.Galler die zweite Kanterniederlage binnen vier Meisterschaftspartien. Der Zustand der Ostschweizer ist besorgniserregend, derweil Zeidler sagt: «Wir erinnerten uns daran, wie man schlecht verteidigt.»

Doch nun folgt die richtige Reaktion in der nächsten Partie gegen Servette mit dem Last-minute-Sieg dank Guillemenot. Und für den Trainer «geht es jetzt erst richtig los».

5. Dezember 2021: St.Gallen – GC 0:4 (0:2)

Jubel am 11.Dezember 2021 gegen Lugano dank Patrick Sutter. Christian Merz / KEYSTONE

Weit gefehlt. Es bleibt eine verflixte Hinrunde, im 16. Meisterschaftsauftritt gehen die Ostschweizer bereits zum dritten Mal mit wehenden Fahnen unter, vorentscheidend ist die frühe rote Karte gegen Stillhart. Erneut trifft Kaly Sène mehrfach, der gefühlt nur gegen die St.Galler weiss, wo das Tor steht. «Wir sind am Tiefpunkt», sagt Görtler.

Danach erkämpfen sich die Ostschweizer zu Hause gegen Lugano einen wichtigen Punkt – dank Patrick Sutters Treffer. Die Talsohle aber durchschreiten sie erst nach der Winterpause und einer erfolgten Transferoffensive.

10. Mai 2022: YB – St.Gallen 4:1 (1:0)

Lange sieht der FC St.Gallen beim entthronten Meister gut aus, ehe die Berner innert acht Minuten dreimal treffen. Das 1:4 ist die vierte Abfuhr in dieser Spielzeit 2021/22, den St.Gallern kann diese jüngste jedoch egal sein, den Cupfinal so direkt vor Augen. Also sagt Görtler. «Wir bekommen nun nicht etwa negative Gefühle.» Mit der fehlenden Anspannung für die Meisterschaft ist hernach das 2:3 gegen GC zu werten. Sie fehlt umso mehr, weil das Team dazwischen den Cupfinal, Zeidlers «grossen Traum», gegen Lugano hoch verloren hat.

Und gegen Luzern, wie wird auf das 1:5 nun die Antwort sein? Es ist Fasnachtszeit, man darf also gespannt sein, welches Gewand der FC St.Gallen anzieht. Zeidler jedenfalls sagt: «Die Niederlage hatte schon Wirkung. Aber unsere Woche änderte sich nicht. Einzig, dass wir den Schwerpunkt aufs Verteidigen unseres Sechzehners verlegten. Das muss besser werden.»

Ungewisse Formstände Am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Luzern (14.15 Uhr) sind bis auf Fabian Schubert und Musah Nuhu alle St.Galler fit. Natürlich gibt es mehrere Fragezeichen hinter den Formständen nach teilweise doch längeren Verletzungspausen. (cbr)



Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Stillhart, Stergiou, Vallci, Schmidt; Görtler, Quintillà, Witzig; Guillemenot; Geubbels, Dajaku.

