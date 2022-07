Der FC St.Gallen besiegt den FC Winterthur verdient mit 2:0

Heimspiel «So kann St.Gallen weit oben mitspielen»: Der FCSG zeigt Aufsteiger Winterthur die Grenzen auf – nach der Partie sind die Gäste voll des Lobes Der FC St.Gallen ist in der Saison angekommen: Im Heimspiel gegen den FC Winterthur lässt er von Beginn weg nichts anbrennen, spielt engagiert und druckvoll. Fabian Schubert, für einmal von Beginn weg im Einsatz, trifft in der 20. und in der 40. Minute. Der Wermutstropfen: Lukas Görtler wird mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.07.2022, 22.40 Uhr

Die St.Galler jubeln schon nach 20 Minuten zum ersten Mal. Vorne der enttäuschte Roy Gelmi, ehemaliger St.Galler. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Das Spiel ist über weite Strecken einseitig, aber dennoch sehenswert. Weil St.Gallen viel Offensivpower mitbringt, Winterthur sich gleichzeitig nicht allzu stark in die Defensive zurückzieht. Spielnote: 4,5

1:0, 20. Minute, Fabian Schuberts erster Streich: Es ist eine sehenswertes Tor, vor allem in der Vorbereitung: Lukas Görtler chippt rechts aussen in den Strafraum, Patrick Sutter verlängert stark mit dem Kopf in den Fünfmeterraum, wo Julian von Moos im Zweikampf mit Roy Gelmi auf Schubert zurücklegen kann. Bei dessen Schuss ist Goalie Jozef Pukaj noch dran, kann aber den Rückstand nicht verhindern.

2:0, 40. Minute, Fabian Schuberts zweiter Streich: St.Gallen kann einen Winterthurer Angriffsversuch an der Mittellinie abfangen, Lukas Görtler erhält den Ball. läuft, verzögert dann, bis neben ihm Schubert heranbraust. Pass, Tor. Stark gemacht von Schubert, dieses Tor war etwas schwerer zu verwandeln als der Führungstreffer.

«Fabian Schubert wird heute von Anfang an spielen - der Trainer sagt, er habe im Training gezeigt, dass er bereit ist.» So hört man das FCSG-Präsident Matthias Hüppi kurz vor dem Spiel den Gästen in einer Loge erklären. Ja, Fabian Schubert ist bereit. Als die Matchuhr 40 Minuten anzeigt in diesem Spiel gegen den Aufsteiger Winterthur, steht es bereits 2:0. Der Torschütze? Zweimal Schubert. Das alleine macht ihn aber nicht zu einem der besten St.Galler in der ersten Halbzeit. Seine Aktionen in der Offensive sind sehr klar, Fehler unterlaufen ihm kaum. Auf der Zehnerposition hinter der Spitze fühlt sich der gelernte Mittelstürmer offenbar pudelwohl.

Ohnehin, der FC St.Gallen: Er zeigt sich im Vergleich zum Spiel in Genf stark verbessert, stört den Gegner immer wieder erfolgreich, kreiert Chancen. Dies auch ohne Leonidas Stergiou. Er fehlt in der Startaufstellung, seine Leistung war in Genf nicht die beste gewesen, in der Innenverteidigung übernimmt wiederum Basil Stillhart. Und vorne eben, dies die zweite Überraschung in der Startelf: Fabian Schubert.

Die Winterthurer, in der Woche zuvor zu Hause auf der Schützenwiese mit einem starken Auftritt und dem 1:1 gegen Basel, spielen von Beginn weg mit, ein Bollwerk will Trainer Bruno Berner nicht aufstellen. Und wohl ist es auch das, was dem FC St.Gallen behagt. Immer wieder findet er Platz in der Vorwärtsbewegung, immer wieder nutzt er ihn stark, oft über Patrick Sutter und Lukas Görtler auf der rechten Seite. Und über den doppelten Vollstrecker Schubert.

Fabian Schubert trifft zum 2:0. Bild: KEY

Winterthur zeigt Ansätze in der Offensive, mehr ist es selten. Nach gut einer halben Stunde dann die beste Chance für die Zürcher: Matteo Di Giusto, das viel gelobte Talent, das zuletzt beim FC Vaduz spielte, kommt nach einer Flanke rechts im Strafraum an den Ball, schliesst nach einem geschickten Haken ab - Matej Maglica bringt sein Bein dazwischen.

Auf der anderen Seite trifft Guillemenot per Kopf nur die Latte. Dann ist Pause - und Schubert schreitet zum verdienten Pauseninterview.

Nach der Pause kommt der Österreicher schon nach zwei Minuten zu einer weiteren Grosschance alleine vor Pukaj, diesmal verzieht er knapp. Danach folgt eine Phase, in der die Winterthurer besser ins Spiel finden. Als Lukas Görtler nach einer Stunde des Feldes verwiesen wird (siehe weiter unten: «Der Aufreger»), bangt man kurz um die Ostschweizer. Doch sie behalten die Kontrolle. Zeidler stellt auf ein 4-3-2 um. Stillhart übernimmt im Mittelfeld, Stergiou kommt in der Abwehr. Ein anderen Mittelfeldspieler ist inzwischen ebenfalls auf dem Feld und macht auf sich aufmerksam: der 21-jährige, agile Christian Witzig.

Dem Winterthurer Michael Goncalves voraus: Christian Witzig wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Auch in der Schlussphase behält St.Gallen alles unter Kontrolle - fast zumindest. Roman Buess gelingt in der 83. Minute per Freistoss beinahe der Anschlusstreffer. Und in der Nachspielzeit trifft der ehemalige St.Galler Roy Gelmi doch noch für Winterthur. Doch sein Treffer wird wegen eines anderen Ex-St.Gallers aberkannt. Florian Kamberi, kurz zuvor eingewechselt, steht im passiven Abseits.

Die St.Galler waren aber insgesamt aber auch zu Zehnt die gefährlichere Mannschaft geblieben in der letzten halben Stunde. Man kann es nicht anders formulieren: Die Ostschweizer zeigen dem Aufsteiger seine Grenzen auf. Anders als der FC Basel vor einer Woche.

Fabian Schubert, wie schon beschrieben: Er scheint immer genau zu wissen, was er mit dem Ball anfangen will. Der Trainer hatte eine gute Nase, ihn aufzustellen. Ist der Österreicher nach einer Saison nun so richtig aufgetaut in St.Gallen? Schon nach einer Stunde erhält der 27-Jährige Feierabend.

Stellt Winterthur ein Bein: St.Gallens Stürmer Fabian Schubert, hier im Zweikampf mit Remo Arnold. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Schwer zu sagen, kein St.Galler fällt ab. Etwas Abzug gibt es für Isaac Schmidt, der in der Startphase oft zu eigensinnig agiert. Weniger Akzente als sonst setzen Jordi Quintillà und Jérémy Guillemenot.

Die Rote Karte gegen Lukas Görtler nach gut einer Stunde: Winterthur ist in dieser Phase besser ins Spiel gekommen, Görtler greift während eines Zweikampfs dem Winterthurer Di Giusto ins Gesicht und sieht die zweite Gelbe Karte. Grosse Proteste folgen auf diesen Entscheid, der hart, aber nicht falsch ist. Görtlers Absenz bringt die St.Galler zwar nicht aus dem Konzept. Schmerzen wird aber, dass der Deutsche im Heimspiel gegen Zürich in einer Woche fehlen wird.

Schiedsrichter Sven Wolfensberger zeigt St. Gallens Lukas Goertler die rote Karte. Bild: Christian Merz / KEY

Schon nach knapp zehn Minuten wird Schiedsrichter Sven Wolfensberger vom VAR zum Videostudium an die Seitenlinie gebeten. Jérémy Guillemenot ist im Strafraum gefallen, Wolfensberger liess weiterspielen. Dies tut er auch nach dem Gang vor den Bildschirm. Aktionen mit Guillemenot, der öfters im Strafraum den Boden unter den Füssen verliert, scheinen von den Refs besonders kritisch beurteilt zu werden.

Guillemenot fällt nach einer Intervention von Winterthurs Granit Lekaj. Bild: Christian Merz / KEY

Auch der Appenzeller Simon Ehammer verfolgte das Spiel im Stadion. Der Zehnkämpfer und WM-Bronzemedaillengewinner im Weitsprung war in die Kybunloge geladen. Der erklärte FCSG-Anhänger erhielt vom Klub ein besonderes Präsent: Ein Trikot mit der «Nummer» 8,16 - jener Weite nämlich, die ihn zu WM-Bronze getragen hatte. «Ich tippe auf ein 3:1», sagt Ehammer vor dem Spiel. Die Tordifferenz richtig erraten!

Bereits in den Tagen vor dem Spiel fiel dem einen oder anderen Coop-City-Besucher vielleicht etwas anderes auf. Da prangte doch tatsächlich ein Winterthurer Spieler auf einem Kleider-Werbeplakat mit einer «FC St.Gallen Special Edition». Das Bild auf dem Banner muss älteren Datums sein: Abgebildet ist Roy Gelmi, der den Verein 2017 verlassen hat.

«Hol Dir jetzt das offizielle FCSG-Fan-Hemd»: Geworben wird mit Roy Gelmi. Bild: ZVG

15'673 Personen sind im Stadion. Manche hatten mit ausverkaufem Stadion gerechnet. «Viele sind wohl noch in den Ferien», sagt Hüppi. Stimmungsvoll ist die Sache alleweil.

Die Winterthurer Fans, in ihrem ersten Auswärtsspiel in der höchsten Liga seit 37 Jahren, füllen den gesamten Gästesektor. Und machen auch nach dem Rückstand ihres Teams viel Stimmung.

Lauter sind natürlich die St.Galler. Die schon früh nach Standing Ovations rufen.

Jordi Quintillà, Mittelfeldspieler FC St.Gallen: Es war nicht so einfach, wie es ausgesehen hat. Doch wir haben, anders als in Genf, unsere Chancen genutzt, danke an Schubi. Ich denke, gegen Servette hatten wir sogar besser gespielt. Einiges fehlte noch, aber wir werden das verbessern. Wichtig ist, dass die drei Punkte in St.Gallen bleiben. Nach dem Platzverweis mussten wir stärker «im Block» agieren. Da haben wir eigentlich ganz wenig zugelassen.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: Mein Team kann man loben für die Energie, die es ausgestrahlt hat. Nach der gelbroten Karte wurde es schwer, aber da zeigten wir eine starke Abwehrleistung. Warum Leonidas Stergiou erst spät reinkam? Er hat die Vorbereitung verspätet begonnen, ein Trainingstag mehr oder weniger kann sehr viel ausmachen.

Andreas Mösli, Sprecher FC Winterthur: Da wurde unserer Mannschaft schon ziemlich aufgezeigt, wie in der Super League der Wind bläst. Ich denke, mit solchen Leistungen kann St.Gallen weit oben mitspielen. Für uns war's dennoch grossartig, von der Atmosphäre her: Das erste Auswärtsspiel in der Super League, viele Fans reisten mit. Das Allerschönste war, dass wir mit dem Extrazug an Wil vorbeifahren konnten.

Bruno Berner, Trainer FC Winterthur: Gratulation an St.Gallen, es war ein hochverdienter Sieg. Die ersten Angriffswellen hatten wir überstanden, wir waren drin im Spiel, sind frech nach St.Gallen gekommen. Das 0:1 machte es schwieriger, auch danach hätten wir aber unsere Chancen gehabt. St.Gallen spielte aber einen sehr energetischen Powerfussball, den wir uns schlicht nicht so gewohnt sind, das gehört für uns nun zum Lernprozess. Der St.Galler Platzverweis gab uns Mumm, aber den St.Gallern wohl noch mehr, sie zeigten eine starke Abwehrleistung. Ob es besser gewesen wäre, defensiver ins Spiel zu gehen? Nein, definitiv nicht. Wir haben unsere Stärken ebenfalls in der Offensive, das hat man im Spiel gegen Basel gesehen. Doch man muss sehen: Partien in St.Gallen gehören zu den schwierigsten in der Super League. Da werden noch viele andere Teams Punkte verlieren. Für uns ist es ein grossartiger Lernprozess, wir spielen ja noch drei weitere Male gegen St. Gallen.

Roy Gelmi, Verteidiger FC Winterthur: Es war schon in etwa das, was ich vom FC St.Gallen erwartet habe. Wir wussten: Die kommen von Anfang an! Leider passierte, was eben nicht passieren darf: der frühe Rückstand. Beide Tore hätten wir verhindern können, den Ball früher klären. St.Gallen spielte das alles dann auch ganz einfach sehr gut aus. Als wir mit einem Mann mehr spielten, waren wir einfach zu ungeduldig und zu wenig genau, wir spielten das alles zu wenig gut aus. Vielleicht waren einige von uns wegen der grossen Kulisse auch etwas nervös, wir waren ungestüm. In der Nachspielzeit traf ich ja noch, leider war’s Abseits, das hätte mich gefreut, auch wenn es wohl zu spät gewesen wäre.