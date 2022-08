Wie der FCSG den dritten Heimsieg in Folge bewerkstelligen will

Heimspiel gegen Luzern Der FCSG will auf die Niederlage gegen GC reagieren und den dritten Heimsieg in Folge bewerkstelligen – 14'500 Tickets sind abgesetzt Der FC St.Gallen trifft am Samstag um 20.30 Uhr zu Hause auf Tabellennachbar Luzern. Den gesperrten Goalie Lawrence Ati Zigi wird Lukas Watkowiak vertreten. Bis Freitagmittag waren 14'500 Tickets verkauft. Die Partie zwischen den beiden Teams verspricht einiges. Patricia Loher 12.08.2022, 15.15 Uhr

St.Gallens Spieler im vergangenen März: Nach einem frühen 0:2 setzen sich die Ostschweizer gegen Luzern noch mit 3:2 durch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Seit dem Cupfinal 2021, den die Ostschweizer gegen die Zentralschweizer mit 1:3 verloren, fielen zwischen diesen beiden Mannschaften in vier Meisterschaftspartien 16 Tore.

St.Gallen hat die ersten zwei Heimspiele der Saison gegen Winterthur und den FC Zürich jeweils mit 2:0 gewonnen.

NZZ: Vermutlich kein Spitzenteam

Auswärts bei den Grasshoppers hatte sich die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler am vergangenen Samstag ebenfalls auf einem guten Weg befunden, ehe sie das Spiel nach einem 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gab.

Nach der Niederlage im Letzigrund hat Zeidler in der NZZ gelesen, dass seine Mannschaft in dieser Saison «vermutlich» kein Spitzenteam sei, weil es an der Balance fehle. Das stimme natürlich, wenn man so auftrete wie sein Team am Samstag. Dann sei man hinten in der Tabelle anzusiedeln, so Zeidler.

Doch der Trainer ist zuversichtlich, dass die Fehler zu korrigieren sind:

«Wir haben in diesem Spiel aufgezeigt bekommen, wie es geht. Und wie es eben nicht geht.»

Sportchef Alain Sutter (links) und Trainer Peter Zeidler am Donnerstag auf dem Trainingsplatz. Andy Müller/Freshfocus

Ansetzen muss St.Gallen bei der Abwehrarbeit. Und es gilt, herauszufinden, wie man nach frühen Führungen cleverer agiert. Es gebe viele Details zu verbessern, so der 60-jährige Coach und weiter:

«In Topform sind wir noch nicht.»

Zeidler muss am Samstag auf Michael Kempter verzichten, der nach dem Bänderanriss im Fuss laut dem Trainer «noch ein paar Wochen braucht», um wieder fit zu werden.

Basil Stillhart, Jérémy Guillemenot, die Torhüter Lukas Watkowiak und Lawrence Ati Zigi sowie Lukas Görtler (von links) auf dem Weg zum Training. Andy Müller/Freshfocus

Die zweite Spielsperre verbüsst Isaac Schmidt. Der Waadtländer hatte in der Partie gegen den FC Zürich die rote Karte gesehen.

Ebenfalls fehlen wird nach dem Platzverweis am Samstag Torhüter Lawrence Ati Zigi. St.Gallen hat gegen die drei Spielsperren Rekurs eingelegt. Der 26-jährige Lukas Watkowiak, seit der vergangenen Saison St.Gallens Goalie im Cup, wird den Ghanaer vertreten. Auf der Ersatzbank nimmt Bela Dumrath Platz.

Neuzugang Chadrac Akolo trainiert nach der Gehirnerschütterung, die er sich gegen den FC Zürich zugezogen hat, wieder mit.

Luzern ohne Schürpf

Luzern muss auf den verletzten Pascal Schürpf verzichten. Die Mannschaft von Trainer Mario Frick, die in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gekämpft hat, sicherte sich zum Saisonstart beim FC Zürich ein 0:0, es folgte ein 2:1-Erfolg in Lugano und zuletzt zu Hause ein 1:1 gegen die Grasshoppers.

In den vergangenen fünf Heimspielen gegen die Luzerner gab es für die St.Galler drei Siege und zwei Unentschieden. Im März, als die beiden Teams letztmals im Kybunpark aufeinandertrafen, geriet St.Gallen schnell mit 0:2 in Rückstand, setzte sich schliesslich aber noch mit 3:2 durch.

Mögliche FCSG-Formation:

Watkowiak; Sutter, Stergiou, Maglica, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; Schubert; von Moos, Latte Lath.

Mehr zum Thema: