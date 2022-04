Der FCSG bezwingt Lugano in der Super League mit 3:0

Heimspiel gegen Lugano «Du, chönnt i Din Platz für de Cupfinal haa?» Wie drei St.Galler Tore, Flankengott Görtler und Zigi den Kybunpark zur Festhütte machten Der Cupfinal kann kommen: Der FC St.Gallen lässt Lugano bei der Hauptprobe in der Meisterschaft nicht den Hauch einer Chance. Nach Toren von Görtler, von Moos und Schubert ist der Match vor über 17'000 Fans im Kybunpark bereits nach wenig mehr als einer halben Stunde entschieden. Wir blicken auf einen Spektakel-Nachmittag zurück, an dem der Cupfinal bereits allgegenwärtig war. Daniel Walt Jetzt kommentieren 24.04.2022, 17.27 Uhr

Bei den Espen ist in diesen Tagen alles easy. Sie wirken leichtfüssig, alles geht flüssig und locker vom Hocker. Entsprechend legen sie einen weiteren beschwingten, teils gar spektakulären Auftritt auf den heimischen Rasen. Einen Auftritt, der die über 17'000 Fans so richtig begeistert. Die Bestnote für den Match gibt es einzig deswegen nicht, weil Lugano schon früh auf verlorenem Posten steht und das Duell der Cupfinalisten somit grösstenteils spannungsfrei verläuft. Spielnote: 5,5

1:0, 19. Minute, Lukas Görtler. Der Captain, mittlerweile sogar von Stadionspeaker Richard Fischbacher als «Fussballgott» betitelt, verwandelt einen Foulelfmeter souverän. Der Strafstoss ist nach einer VAR-Intervention wegen eines Fouls an von Moos verhängt worden.

Der Captain, mittlerweile sogar von Stadionspeaker Richard Fischbacher als «Fussballgott» betitelt, verwandelt einen Foulelfmeter souverän. Der Strafstoss ist nach einer VAR-Intervention wegen eines Fouls an von Moos verhängt worden. 2:0, 32. Minute, Julian von Moos. Via Schubert und Sutter landet das Leder bei Toma, der schiesst. Der Ball wird geblockt und landet erneut bei Sutter, dessen Abschlussversuch ebenfalls abgewehrt wird. Nun fällt der Ball von Moos vor die Füsse, der eiskalt zum 2:0 vollstreckt.

Via Schubert und Sutter landet das Leder bei Toma, der schiesst. Der Ball wird geblockt und landet erneut bei Sutter, dessen Abschlussversuch ebenfalls abgewehrt wird. Nun fällt der Ball von Moos vor die Füsse, der eiskalt zum 2:0 vollstreckt. 3:0, 34. Minute, Fabian Schubert. Ein Corner der Espen kann zunächst geklärt werden. Der Ball landet aber postwendend wieder bei Grünweiss, und zwar beim rechts aussen freistehenden Görtler. Der Espen-Captain zirkelt eine Massflanke auf den Kopf von Fabian Schubert. Der nickt wuchtig ein.

Im Fussball gibt es immer irgendeine Rechnung zu begleichen. Wäre am vergangenen Donnerstag – Gott bewahre! – nicht Lugano, sondern Luzern in den Cupfinal eingezogen, hätten die Espen Mitte Mai Revanche für die Cupfinal-Pleite vor einem Jahr nehmen können. Und für ungezählte, teils bittere Meisterschaftsniederlagen dazu. Jetzt heisst der Finalgegner bekanntlich Lugano. Somit wird sich in drei Wochen die Frage stellen, ob sich die Tessiner für das heutige 0:3 im Kybunpark werden revanchieren können.

Geschlagen trotten die Tessiner vom Feld. Bild: Freshfocus

Der FC St.Gallen startet beschwingt ins Meisterschaftsduell gegen die Tessiner. Keine Spur von Müdigkeit nach dem Halbfinal am Donnerstag. Mit Zigi, Cabral, Fazliji, Toma und Schubert setzt St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler fünf Spieler von Beginn weg ein, die in Yverdon nicht zur Startelf gehört haben.

Nach sieben Minuten schliesst Julian von Moos zum ersten Mal ab. Derselbe von Moos ist es, der nach 16 Minuten auf der rechten Seite herrlich von Maglica in Szene gesetzt wird. Der Oberthurgauer zieht unwiderstehlich in den Strafraum und wird von Sandi Lovric penaltyreif gefoult. Allerdings erkennt dies Schiedsrichter Luca Cibelli erst nach einer VAR-Intervention. Lukas Görtler setzt sich das Leder und bezwingt Amir Saipi sicher vom Elfmeterpunkt – 1:0 für St.Gallen:

Bild: Keystone

In der Folge sind es die beiden Goalies, die am Anfang von fünf spektakulären Minuten stehen. Zunächst ist es St.Gallens Zigi, der Kopf und Kragen riskiert, aber per Kopf klärt:

Bild: Keystone

Keine Minute später befreit sein Gegenüber Amir Saipi per Fuss ausserhalb des Strafraums. Zwei Zeigerumdrehungen später ist der Lugano-Keeper gegen einen Schuss von Julian von Moos aber machtlos. Im Stile eines Goalgetters vollendet der Salmsacher, nachdem ihm der Ball nach einem missglückten Abwehrversuch der Tessiner vor die Füsse gefallen ist.

Gerade einmal zwei Minuten später brechen im Kybunpark alle Dämme: Ein abgewehrter Espen-Corner landet über Umwege auf der rechten Seite beim völlig unbewachten Görtler. Der Deutsche flankt sofort – in der Mitte ist Fabian Schubert zur Stelle und vollendet per Kopf herrlich zum 3:0:

Bild: Freshfocus

Die erste Aktion der zweiten Halbzeit gehört Peter Zeidler: St.Gallens Erfolgscoach muss den angeschlagenen Bastien Toma vom Platz holen, für ihn kommt Alexandre Jankewitz. In der 52. Minute erleben die Fans beinahe eine Kopie des 3:0: Lukas Görtler, dieses Mal per Freistossflanke, auf Fabian Schubert; der Kopfball des Österreichers geht an die Latte.

Zehn Minuten später wird der starke Görtler dann knallhart an der Strafraumgrenze gefoult, Betim Fazlijis Freistoss geht nur knapp über die Latte:

Bild: Freshfocus

Es folgen drei Grosstaten von Zigi inklusive einer Flugshow, ein Schuss von Jankewitz und zwei Abschlüsse von Christopher Lungoyi, einer davon erfolgt etwas eigensinnig. Der Rest ist das Schaulaufen einer Mannschaft, die derzeit auf Wolke sieben schwebt.

Lukas Görtler verwandelt den Elfmeter zum 1:0, gibt die Vorlage zum 3:0 und kommt bloss nicht zu einem weiteren Assist, weil Fabian Schubert eine Freistossflanke an die Latte köpfelt. Fussballgott Lukas Görtler? Flankengott Lukas Görtler!

Lukas Görtler jubelt nach seinem Penaltytreffer. Bild: Keystone

Ebenfalls ganz stark: Julian von Moos, der den Penalty herausholt und zum 2:0 abstaubt. Und schlicht grandios Hexer Zigi, der mehrfach mirakulös rettet. Will Peter Zeidler im Cupfinal tatsächlich freiwillig auf diesen Goalie verzichten?

Lawrence Ati Zigi: Note 6. Wahnsinn, was der Ghanaer alles pariert. Als Lugano nach der Pause etwas mehr macht für das Spiel, hält Zigi die Null fest. Leonidas Stergiou: Note 5. Der 20-Jährige bestreitet sein 100. Super-League-Spiel. Zweikampfstark und fehlerlos. Fabian Schubert: Note 5. Mit seinem Kopfball lässt er dem Tessiner Torhüter keine Abwehrchance: 3:0. Ein Flugkopfball von ihm geht an die Latte. Jérémy Guillemenot: Note 4.5. Der Genfer ist enorm mannschaftsdienlich. Zeigt viel Einsatz, aber nicht alles gelingt. Kwadwo Duah: Note 5. Kommt in der 64. Minute und fällt mit dem einen oder anderen guten Zuspiel auf. Matej Maglica: Note 5. Der grosse Kroate kommt vor der Pause einmal zu spät. Sonst aufmerksam und abgeklärt. Euclides Cabral: Note 5. Ihm gelingt eine gute Leistung. Defensiv zwar weniger gefordert als auch schon, offensiv dafür ein steter Gefahrenherd. Lukas Görtler: Note 5.5. Im Vergleich mit dem Spiel in Luzern ist Görtler wieder Görtler. Der Lohn für den Captain: Ein Penaltytor und ein Assist. Julian von Moos: Note 5.5. Der wendige Salmsacher gehört zu den auffälligsten St. Gallern. Er holt den Penalty heraus, trifft selber und geht weite Wege. Betim Fazliji: Note 5. Er vertritt den gesperrten Quintillà. Auf ihn ist Verlass: Stark im Aufbau, stark im Zweikampf. Christopher Lungoyi: Lungoyi und Schmidt kommen zu spät für eine Note. Patrick Sutter, Note: 5. Ein bissiger Zweikämpfer, der die eigenen Fehler selber wieder ausbügelt. Am Ursprung des 2:0. Alessio Besio, Note: 4.5. Wird eingewechselt und spielt sich in den Mittelpunkt. Entscheidendes gelingt ihm nicht. Isaac Schmidt: Lungoyi und Schmidt kommen zu spät für eine Note. Alexandre Jankewitz: Note 4.5. Leitet nach der Einwechslung einige gefährliche Aktionen ein. Der letzte Pass kommt aber oft nicht an. Bastien Toma: Note 4.5. Emsig, aber etwas glücklos. Er kommt kurz vor der Pause zu einer guten Chance. Muss ausgewechselt werden. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Bild: Keystone

Jordi Quintillà. Von St.Gallens Spanier kommt gar nichts: kein gewonnener Zweikampf, kein kluger, öffnender Pass, kein gefährlicher Freistoss – rein gar nichts.

Im Ernst: Quintillà tritt gegen Lugano bloss deshalb nicht in Erscheinung, weil er eine Gelbsperre absitzt. Wir haben uns dieses Spässchen mangels eines Akteurs erlaubt, der im Espen-Ensemble abgefallen wäre. Es gab heute schlicht keinen.

«Du, falls nöd chasch – chönnt i Din Platz für de Cupfinal haa?» Diese Frage ist im Kybunpark unter Kollegen und Sitznachbarn allenthalben zu hören. Was Wunder, denn dem FC St.Gallen stehen fürs Endspiel im Wankdorf gerade einmal 12'500 Tickets zur Verfügung. Wer nicht Saisonabonnent mit Vorkaufsrecht, Sponsor oder ein sonstiger Partner der Espen ist, dürfte es demzufolge schwer haben, live im Cupfinal dabei zu sein. Es sei denn, Lugano verkauft nicht alle seine ebenfalls 12'500 Tickets, und ein Restposten gelangt noch in den öffentlichen Verkauf. Vor dem Hintergrund, dass sich an diesem Sonntag im Fansektor der Tessiner kaum ein Dutzend Lugano-Fans befinden, dürfte eine gewisse Chance auf dieses Szenario bestehen.

Neben Gratisbier und Livemusik feiert der FC St.Gallen den zweiten Einzug ins Endspiel innert Jahresfrist an diesem Tag mit einem speziellen Shirt. Lars Walt aus Rorschacherberg hat sich bereits vor der Partie eins davon ergattert:

Bild: Daniel Walt

Der 18-Jährige lacht:

«Ehrensache, dass ich ein solches Cupfinal-Shirt haben musste. So kann ich meinen Enkeln dereinst beweisen, dass ich dabei war!»

Auf der Rückseite des Shirts sind sämtliche Cup-Partien aufgelistet, welche die Espen diese Saison gewinnen mussten, um es nach Bern zu schaffen. Auffällig: Beim Halbfinal gegen Yverdon fehlt das Resultat. Was aufzeigt, dass das Shirt vorproduziert war – und man beim FCSG schon im Vorfeld ziemlich optimistisch war, auch Yverdon zu schlagen:

Bild: Daniel Walt

Als die St.Galler Cup-Helden dann zum Aufwärmen den Rasen betreten, werden sie frenetisch bejubelt. Und im Espenblock hissen sie ein Transparent, auf dem der Traum vom Cup-Sieg anklingt:

Bild: Daniel Walt

Stadion-Moderator Joe Keller seinerseits macht die Fans vor Bekanntgabe der Espen-Aufstellung mit folgenden Worten heiss:

«Zeiget mir üsem Cupfinal-Gegner scho hütt, wer Chef ufem Platz isch!»

17'048 Fans sind im Kybunpark, es wird gesungen und gefeiert, was das Zeug hält. Bereits nach drei Minuten steht das ganze Stadion. Nicht etwa, weil bereits ein Tor gefallen wäre, sondern weil der Espenblock «Steht auf, wenn ihr St.Galler seid!» anstimmt. Prickelnd! Nach 54 Minuten – der Mist in dieser Partie ist längst geführt – lassen die Hardcore-Fans das Espenmoos hochleben, das ganze Stadion klatscht im Takt mit. Hühnerhaut!

Fazit: Die Festhütte der Super League steht derzeit definitiv in St.Gallen – und, okay, okay, auch beim designierten Meister im Letzigrund.

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen: «Ich bin sehr froh über diesen Sieg und stolz auf meine Mannschaft. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt und auch im Flow verteidigt. Auch Chancen zum 4:0 waren da. Natürlich brauchte es dann auch noch einige grandiose Paraden unseres Torhüters Zigi. Solche Reflexe und Flugeinlagen sind natürlich super für das Publikum. Dass im Cupfinal aber Watkowiak spielen wird, da gibt es keine Diskussion, das haben wir von Anfang an so festgelegt. Wir haben unter Stefano Razzetti ein grandioses Torhüterteam, es gibt keinerlei Eifersucht unter unseren Goalies.»

Selbst beim Spielstand von 3:0 für sein Team unter Dauerstrom: Peter Zeidler, Cheftrainer des FC St.Gallen. Bild: Keystone

Mattia Croci-Torti, Cheftrainer FC Lugano: «Der FC St.Gallen war viel aggressiver als wir und konnte von unseren Fehlern profitieren, wir haben drei Geschenke gemacht. Weiter gibt es von meiner Seite nichts zu sagen, die St.Galler waren besser als wir.»

Ebenfalls hochengagiert, aber gegen St.Gallen erfolglos: Luganos Trainer Mattia Croci-Torti. Bild: Freshfocus