Heimspiel gegen den Spitzenreiter Ruiz' Griff in die Zauberkiste und Zigis Déjà-vu: Der FCSG und YB trennen sich in einem dramatischen Spiel 2:2 +++ Sticheleien zwischen Zeidler und Seoane an der Medienkonferenz In einer hoch attraktiven, teils gehässigen Partie knöpft der FC St.Gallen Meister YB einen Punkt ab. Bei den St.Gallern brilliert insbesondere Victor Ruiz. Unglaublich, aber wahr: Wie bereits im Duell gegen YB vor einem Jahr hält FCSG-Goalie Zigi einen Elfmeter, steht dabei aber zu weit vor seinem Tor. Auch an der Medienkonferenz nach der Partie ist der Unterhaltungsfaktor hoch. Daniel Walt Aktualisiert 14.03.2021, 18.46 Uhr

Wenn der FC St.Gallen gegen YB spielt, sind das häufig epische Duelle, wie nur schon folgende drei Beispiele verdeutlichen:

Am 30. September 1989 liegen die St.Galler im Espenmoos zur Pause mit 0:1 gegen die Berner hinten. Dann, zwischen der 54. und der 58. Minute, fegt ein chilenischer Wirbelsturm namens Ivan Zamorano gleich dreimal über die Berner. Es folgen zwei Zugaben von Hugo Rubio – das Schlussresultat: 5:1.

Im November 2019 verlieren die St.Galler in einer der besten und spektakulärsten Super-League-Partien seit Jahren 3:4 in Bern (Video-Zusammenfassung unter diesem Link). Die Ostschweizer legen im Spitzenspiel zweimal vor und gleichen die zwischenzeitliche Führung der Berner einmal aus. Sie verlieren aber trotzdem.

Im Februar 2020, im letzten Spiel vor der Corona-Zwangspause, liegen die St.Galler im Kybunpark 3:2 vorne. Dann pfeift Schiedsrichter Alain Bieri tief in der Nachspielzeit einen Penalty für die Gäste – und lässt ihn auf VAR-Intervention wiederholen, weil St.Gallen-Goalie Zigi zu weit vorne steht. Im zweiten Anlauf trifft Hoarau – 3:3 (zur Video-Zusammenfassung geht es hier).

Die heutige Partie kann mit diesen legendären Spielen nicht ganz mithalten – bis sich die Ereignisse von vor einem Jahr duplizieren und ein Penalty von YB wiederholt wird. Alleine schon deswegen wird auch dieses Duell in Erinnerung bleiben. Generell ist das Spiel äusserst attraktiv, da es von beiden Teams mit offenem Visier geführt wird. Das frühe 1:0 für den Aussenseiter und die erneute Führung für die St.Galler nach etwas über 70 Minuten kommen dem Spielverlauf natürlich auch entgegen. Spielnote: 5,5

1:0, 9. Minute, Thody Élie Youan. Victor Ruiz greift ganz tief in die Zauberkiste: Mit einem Pass in die Tiefe hebelt er die gesamte YB-Abwehr aus. Thody Élie Youan kommt an den Ball und trifft.

1:1, 62. Minute, Jean-Pierre Nsamé. Der Topstürmer der Berner versenkt einen Foulelfmeter im zweiten Versuch. Den ersten hat St.Gallen-Goalie Zigi mirakulös pariert, er stand dabei aber mit beiden Füssen vor der Linie.

2:1, 74. Minute, Victor Ruiz. Der Spanier verwertet einen Elfmeter nach einem Foul an Junior Adamu sicher.

2:2, 82. Minute, Meschack Elia. Der YB-Spieler verwertet eine Hereingabe zum erneuten Ausgleich.

Achtung, fertig, los: Im Kybunpark sind sieben Minuten gespielt, als die Young Boys durch einen Kopfball ihres Topskorers Jean-Pierre Nsamé zur ersten Chance kommen. Nur zwei Zeigerumdrehungen später fällt das Tor dann – allerdings auf der Gegenseite: Mit einem Pässchen in die Tiefe, das schlicht zum Zungeschnalzen ist, lanciert Victor Ruiz Thody Élie Youan. Dieser spitzelt den Ball zur frühen Führung an YB-Goalie Guillaume Faivre vorbei ins Netz.

Früher St.Galler Jubel nach dem Treffer von Thody Élie Youan (rechts). Bild: Keystone

Die Berner Young Boys versuchen in der Folge zu reagieren. Ausser einem Abseitstor durch Nsamé gelingt dem Leader aber nicht viel. Die St.Galler ihrerseits überzeugen mit viel Einsatzwille und Spielwitz – keine Spur von Schock nach der bitteren 2:4-Pleite in Luzern und der Ankündigung, dass Captain Jordi Quintillà den Club Ende Saison verlassen wird. Insbesondere Quintillàs Landsmann Victor Ruiz zeigt sich wirblig und trickreich.

In der 32. Minute könnte – nein: müsste! – es gar 2:0 für die Espen stehen: Nach einem Ruiz-Freistoss tauchen gleich mehrere St.Galler allein vor dem YB-Goalie auf. Görtlers leichter Ablenker wird aber zur Beute von Guillaume Faivre:

Bild: Keystone

Die 1:0-Pausenführung für das Heimteam ist verdient. Und zu Beginn von Umgang 2 ist nichts von einem Bruch im Spiel der St.Galler zu sehen, wie er sich noch in Luzern ereignet hatte. Einige Schrecksekunden für die Ostschweizer gibt es höchstens, als Lukas Görtler gepflegt werden muss, nachdem er von Felix Mambimbi unglücklich getroffen worden ist. Es geht für den St.Galler Mittelfeldmann schliesslich aber weiter.

Nach 57 Minuten ereignet sich dann schier Unglaubliches – nämlich die exakte Wiederholung dessen, was sich beim 3:3 zwischen den beiden Teams im Februar 2020 abgespielt hat. Nach einer Intervention von Leonidas Stergiou gegen Felix Mambimbi entscheidet Schiedsrichter Urs Schnyder auf Elfmeter für YB. Die heftigen Proteste der Espen bleiben ohne Erfolg. Goalie Zigi pariert Jean-Pierre Nsamés ersten Versuch stark. Weil der St.Galler Keeper – genau wie vor etwas mehr als einem Jahr! – aber mit beiden Füssen nicht auf der Linie stand, wird der Elfmeter wiederholt, da nützen auch alle Proteste der Espen nichts:

Bild: Keystone

Im zweiten Anlauf trifft Nsamé dann sicher zum 1:1:

Bild: Keystone

In der Folge herrschen für ein paar Minuten Gift und Galle im Kybunpark. Lukas Görtler hat Glück, dass er nach einem harten Foul im Mittelfeld mit Gelb davonkommt. Schiedsrichter Urs Schnyder muss aufpassen, dass ihm die Partie nicht entgleitet.

Der nächste Knalleffekt dann nach 74 Minuten: Schnyder entscheidet erneut auf Penalty, dieses Mal zugunsten des FCSG. Der Entscheid ist dieses Mal weniger strittig, die Intervention an Espen-Stürmer Junior Adamu knapp im Strafraum ist klar ersichtlich. Victor Ruiz läuft an und trifft zur erneuten Führung für die Ostschweizer:

Bild: Keystone

Das 2:1 hat allerdings nur knapp zehn Minuten Bestand: Die Gäste können durch Meschack Elia erneut ausgleichen. Bei diesem Remis bleibt es bis zum Abpfiff, wobei Goalie Zigi den St.Gallern den einen Punkt mit zwei brillanten Paraden in der Nachspielzeit rettet.

Nach der hoch attraktiven Partie bietet auch die Medienkonferenz einigen Unterhaltungswert. Gerardo Seoane, Trainer der Young Boys, ruft noch einmal die Ereignisse vom Februar 2020 in Erinnerung, betont aber, dass sein Team auch ohne die Wiederholung des Elfmeters Meister geworden wäre, es seien Ende Saison ja acht Punkte Abstand zwischen YB und dem FCSG gelegen. St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler seinerseits kontert (siehe dazu auch die Stimmen zum Spiel):

«Gratulation an YB zur Meisterschaft mit acht Punkten Vorsprung. Aber ob man das heute nochmals so betonen muss?»

Victor Ruiz. Bereits in Luzern überzeugt der Spanier mit einer sehr guten Leistung. Gegen YB doppelt er nach. Wie er das 1:0 vorbereitet, ist schlicht Klasse. Auch in weiteren Szenen brilliert Ruiz mit Spielwitz. Zudem versenkt er einen Elfmeter sicher. Ruiz nähert sich langsam, aber sicher wieder der Form früherer Tage.

Victor Ruiz bei seinem Elfmetertor. Bild: Freshfocus

So richtig schwach ist heute kein Espe. Unauffällig spielen Duah und Adamu, wobei letzterer den Elfmeter zum 2:1 für St.Gallen herausholt.

Nach wochen-, ja monatelangem Rätselraten steht seit Freitagmittag fest: Der FC St.Gallen verliert Ende Saison nach Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Silvan Hefti die vierte tragende Säule seines Vizemeister-Teams aus der vergangenen Saison. Der Spanier Jordi Quintillà hat der Vereinsführung der Espen mitgeteilt, dass er Ende Saison gehen wird.

Viele St.Gallen-Fans bedauern im Netz Quintillàs Abgang. Einer geht im FCSG-Fanforum noch etwas weiter und schreibt:

«Nun, da das ja geklärt wäre: Captainbinde an Görtler und Jordi ab auf die Tribüne!»

Cheftrainer Peter Zeidler hört – selbstverständlich – nicht auf solche Stimmen. Er bringt seinen Captain auch gegen YB von Anfang an. Quintillà dankt es Zeidler mit einer zwar nicht brillanten, aber ruhigen, umsichtigen Leistung.

Bild: Freshfocus

Gerardo Seoane, Trainer YB: «Diese Partie hat natürlich gewisse Erinnerungen an das Spiel vor einem Jahr geweckt, an dieses 3:3. Wobei YB auch ohne die seinerzeitigen Ereignisse rund um den wiederholten Elfmeter Meister geworden wäre, wir hatten am Ende ja acht Punkte Vorsprung. Zum heutigen Spiel: Das Tor von Youan war super. Der Penalty zum 1:1 war klar, Mambimbi wurde von Stergiou am Fuss getroffen. Und dann gibt es halt diese Goalieregel bei Elfmetern, ob sie einem passt oder nicht. Auch der Penalty für die St.Galler war klar. Es war ein Spektakel, die Partie hat Spass gemacht.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Gratulation an YB zur Meisterschaft mit acht Punkten Vorsprung. Aber ob man das heute nochmals so betonen muss? Zur heutigen Partie: Es wäre natürlich toll gewesen, wenn bei einem solchen Spiel Zuschauer da gewesen wären. Uns hat es Spass gemacht. Ob es unsere Aufgabe als Trainer ist, über berechtigte oder unberechtigte Elfmeter zu reden? Ich weiss es nicht. Wir werden sie uns sicher anschauen und sie analysieren. Dass YB über eine hohe Qualität verfügt, hat man natürlich gesehen. Es hätte auch noch ein dritter Treffer für YB fallen können, ich war froh, als die Partie zu Ende war. »