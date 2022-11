Erleichterung beim FC St.Gallen nach dem Heimsieg gegen GC

Heimsieg «Wir sind sehr erleichtert, dass wir drei Punkte mehr haben. Es ist wahrscheinlich ein glücklicher Sieg»: FCSG-Trainer Zeidler nach dem 2:1 gegen GC – die Analyse Die sieben sieglosen Auftritte sind Geschichte. Im letzten Heimspiel des Jahres erkämpft sich der FC St.Gallen gegen den Rekordmeister den Sieg. Und muss sich vor allem bei Goalie Zigi bedanken, der zahlreiche Chancen zunichte macht. Christian Brägger Jetzt kommentieren 05.11.2022, 21.08 Uhr

Oft im Brennpunkt, doch am Ende hält Goalie Lawrence Ati Zigi die drei Punkte fest. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Von Anfang an entwickelt sich ein Spiel, das von Kampf und weniger von der spielerischen Klasse geprägt ist. Abwechslungsreich ist es alleweil, spannend sowieso. St.Gallen geht glücklich in Führung, GC belohnt sich mit dem Ausgleich kurz nach der Pause. Doch dank Basil Stillharts Kraftakt können die Ostschweizer erneut vorlegen - und dank Lawrence Ati Zigis Heldentat in der Schlussminute endlich wieder einmal gewinnen. St.Gallen hat nun 21 Punkte, GC bleibt auf 17 Zählern sitzen. Spielnote: 5

1:0, 20.Minute, Jérémy Guillemenot: Albert Vallci flankt, Guillemenot sucht den Fallrückzieher. Der Stürmer trifft den Ball nicht, von der Seite kommt Stefano Guidotti in den Abschluss. Guillemenot, sofort wieder auf den Beinen und weiterhin in der Gefahrenzone stehend, lenkt den Ball herrlich mit der Ferse ins Tor ab.

1:1, 48.Minute, Christián Herc: Nach einem Corner fällt der Ball Herc am Sechzehner vor die Füsse. Der GC-Mittelfeldspieler zieht aus der zweiten Reihe ab, sein Schuss wird noch leicht abgefälscht und findet den Weg ins Tor. Goalie Zigi ist chancenlos.

2:1, 55.Minute, Basil Stillhart: Stillhart gewinnt bei einem Konter ein Kopfballduell und läuft in die Gefahrenzone weiter, wo er alleinstehend den Ball von Guillemenot wieder bekommt: So taucht der St.Galler Mittelfeldspieler vor GC-Goalie Hammel auf, schiesst und trifft via Pfosten zur neuerlichen Führung.

Es ist eine Begegnung zweier Mittelfeldklubs, die wieder den Tritt finden wollen in der Liga. Und es sind die Grasshoppers, die den weitaus besseren Start erwischen und die St.Galler unter Druck setzen. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Mannschaft von Peter Zeidler nicht gerade eingespielt ist. Denn der Trainer nimmt – teilweise gezwungenermassen – vier Veränderungen in der Startelf vor im Vergleich zum schwachen Auftritt in Winterthur. Stefano Guidotti (für den gelbgesperrten Isaac Schmidt), Basil Stillhart (für den grippekranken Lukas Görtler), Albert Vallci (für den angeschlagenen Patrick Sutter) und Emmanuel Latte Lath (für Ricardo Alves) beginnen.

Dass die Ostschweizer die Startphase unbeschadet überstehen, liegt dann an ihrem Goalie. Lawrence Ati Zigi pariert besonders in der achten Minute die Abschlüsse von Hayao Kawabe und Guilherme Schettine stark. In dieser Phase stehen die St.Galler sehr tief, ihnen gelingen keine entlastenden, konstruktiven Angriffe. In der 15.Minute beanspruchen sie nach einem Fehler von Daouda Guindo zudem viel Glück, dass der Gast aus Zürich nicht in Führung geht.

Jérémy Guillemenot (links) lenkt den Ball ins GC-Tor, Goalie Justin Hammel hat keine Chance. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Die Szene ist ein Weckruf. Mehr noch: Mit der ersten offensiven Aktion gehen die Ostschweizer in der 20.Minute in Führung dank Jérémy Guillemenot, der einen missglückten Abschlussversuch von Stefano Guidotti wunderbar mit der Ferse ins Tor lenkt. Einiges Glück ist bei diesem 1:0 dabei, und eigentlich kommen die Ostschweizer zu diesem wie die Jungfrau zum Kind.

In der Folge wirken die Zürcher geschockt und St.Gallen bestimmt das Geschehen. Was Wunder. Emmanuel Latte Lath kommt in der 32.Minute ungehindert zum Kopfball nach einer Vallci-Flanke, doch Goalie Justin Hammel pariert. Da hätte der St.Galler Stürmer mehr daraus machen müssen. Auf der Gegenseite ist Zigi wieder zur Stelle, kurz vor dem Pausenpfiff ein weiteres Mal bei einem Abschluss von Renat Dadashov. Doch es bleibt beim etwas glücklichen 1:0 für den FC St.Gallen.

In die zweite Halbzeit starten beiden Teams unverändert. Die Grasshoppers bleiben nach einem Corner im Ballbesitz, Christián Herc zieht vom Sechzehner ab und trifft zum Ausgleich. Diesmal belohnen sich die Gäste also, doch es dauert nicht lange, bis die St.Galler die Führung wieder an sich reissen. Basil Stillhart, zuletzt Ersatz, trifft nach einem Guillemenot-Pass via Innenpfosten. Seine Freude kennt keine Grenzen, und besonders ihm mag man das Tor gönnen.

Basil Stillhart (links) jubelt nach seinem Siegtor zum 2:1. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Die Grasshoppers können nicht gross reagieren. Das liegt aber vor allem am FC St.Gallen, der nun gut steht und Zugriff auf das Spiel hat. Zeidler bringt für die letzten 20 Minuten frische Kräfte mit Grégory Karlen und Ricardo Alves. Auf der Gegenseite versucht GC-Trainer Giorgio Contini seinem Team mit vielen Mutationen nochmals eine Sauerstoffzufuhr zu geben.

Gefährlich wird es für das Heimteam im Kybunpark aber nicht mehr wirklich, GC kommt nur noch zu Halbchancen. Mit einer Ausnahme in der Nachspielzeit, als Zigi aus nächster Nähe den Kopfball von Ayumu Seko mirakulös entschärft. Es ist eine Weltklasseparade. Dabei hätten die St.Galler mit besserem, vor allem clevererem Konterspiel den Sack früher zumachen müssen.

Wie auch immer, der Jubel ist gross, als die Unparteiische das Spiel abpfeift. Und St.Gallen endlich wieder die volle Punktzahl einfahren kann. Und natürlich feiert im letzten Heimspiel vor der Winterpause das Publikum seine Mannschaft.

Ein Trio fällt auf: Jérémy Guillemenot ist ein Aktivposten und an beiden Toren beteiligt. Basil Stillhart erhält von Zeidler wieder einmal die Chance, er nutzt sie nicht nur wegen seines Tores. Und der aufsässige Albert Vallci weiss mit Flügelläufen und gefährlichen Flanken zu gefallen. Aber vor allem: Zigi hält Weltklasse, ob's ihm nun doch für die WM mit Ghana reicht?

Richtig schlecht ist kein St.Galler. Zwar laufen die beiden Stürmer Latte Lath und Chadrac Akolo viel und ergaunern sich auch Bälle, doch sie haben einen schweren Stand.

Esther Staubli hat alles im Griff. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Erstmals im Kybunpark pfeift Schiedsrichterin Esther Staubli eine Partie. Sie bekundet keine Mühe, was aber auch nicht weiter überrascht: Das Spiel ist äusserst fair. Was ebenfalls auffällt: Die Akteure auf dem Rasen reklamieren weniger.

Der FC St.Gallen hat wie die Grasshoppers einige Absenzen zu beklagen. Neben Fabian Schubert, Julian von Moos und Alessio Besio sowie dem gelbgesperrten Schmidt fallen auch noch Görtler und Sutter aus.

Die erste Choreo der JOKERS vor dem Anpfiff. Bild: PD

Die Ultra-Gruppe JOKERS feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Und zelebriert das an diesem Heimspiel gegen die Grasshoppers mit zwei eindrücklichen Choreos. Sowieso ist die Stimmung im Kybunpark gut, und natürlich kommen auch die Zuschauer in Massen: 18'517 sind es dieses Mal. Einmal ,mehr kann sich der FC St.Gallen zu Hause auf seinen 12. Mann verlassen. Am Schluss ist der Kybunpark ein Tollhaus.

Die zweite Choreo der JOKERS vor dem Wiederbeginn. Bild: PD

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir sind sehr erleichtert, dass wir drei Punkte mehr haben. Aber so viele Chancen zu Beginn mussten wir einem Gegner noch gar nie zulassen. Nach unserer glücklichen Führung wurden wir besser. Es ist wahrscheinlich ein glücklicher Sieg. Gerade mit der letzten Parade von Zigi. Es ist immer schwierig eine Serie zu brechen, das haben wir geschafft.»

Giorgio Contini, Trainer der Grasshoppers: «Gute Statistiken nützen nichts, wir brauchen Punkte. Die ersten 20 Minuten waren sehr gut, wir waren präsent. Das Wesentliche bleibt das Toreschiessen. Mit der Chancenauswertung bin ich nicht zufrieden.»

