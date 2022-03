FCSG besiegt FCL 3:2 - das ist beste Werbung für den Fussball

Heimsieg Von 0:2 zum 3:2 – und Captain Görtler sagt: «Die letzten acht Wochen waren schon verrückt, das heute ist die Krönung!» Beste Werbung für den Schweizer Fussball, laut Trainer Peter Zeidler «mit dem Glück des Tüchtigen» für den FC St.Gallen. Auf der anderen Seite FCL-Trainer Mario Frick: «Mich scheisst die Niederlage an.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 19.03.2022, 20.59 Uhr

9 Spiele in der Rückrunde, sechs Siege, drei Unentschieden. Abermals bejubeln die St.Galler einen Vollerfolg - und wie! Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Was für eine erste Halbzeit, was für ein Hin und Her vor 17'848 Zuschauern, was für eine Reaktion. Die St.Galler werden kalt erwischt und liegen 0:2 hinten nach neun Minuten. Sie lassen sich - mit ihrem neuen Selbstverständnis - aber nicht beirren und drehen die Partie, mit 3:2 gehen sie in die Pause. Die zweite Halbzeit bringt dann keine Tore mehr. So bleiben die Ostschweizer weiterhin das Team der Stunde, sie haben nun als Fünfte 37 Punkte auf dem Konto, und Lukas Görtler sagt: «Die letzten acht Wochen waren schon verrückt, das heute ist die Krönung.» Der FC Luzern ist weiterhin auf dem Barrageplatz mit 22 Zählern. Spielnote: 5,5

0:1, 6.Minute, Nikola Čumić: Erster Angriff für Luzern, erstes Tor. Es geht bei Luzern schnell über links an den Flügel, Filip Ugrinic flankt und Čumić lenkt das Leder am Fünfmeterraum an Zigi vorbei ins Tor.

0:2, 9.Minute, Marco Burch. Mohamed Dräger wird seitlich im Sechzehner weit angespielt, direkt leitet er den Ball in die Mitte. Dort steht Burch bereit und drückt das Leder über die Linie.

1:2, 12.Minute, Isaac Schmidt: Ein Tor eines Aussenverteidigers, das hat Seltenheitswert. Schmidt wurstelt sich am Sechzehner nach einem Doppelpass mit Ruiz irgendwie durch, bleibt Herr der Lage und schiesst eiskalt in die rechte Torecke.

2:2, 20.Minute, Lukas Görtler: Kwadwo Duah spielt den Ball in den Sechzehner, Görtler kommt herbeigeeilt und fackelt nicht lange. Obwohl Julian von Moos in der Nähe steht und vermeintlich im Abseits, zählt der Treffer erst nach VAR-Intervention und richtigerweise.

3:2, 37.Minute, Kwadwo Duah: Der St.Galler Topskorer wird links tief angespielt, und eigentlich ist der Winkel ungünstig. Doch Duah hält an und versucht es trotzdem mit rechts - Marius Müller im Tor der Luzerner sieht nicht gut aus, er kann den Schuss nicht halten.

Marco Burch erzielt den zweiten Luzerner Treffer. Matej Maglica bleibt das Nachsehen. Bild: Claudio Thoma

Getreu dem Motto «never change a winning team» stellt St.Gallens Trainer Peter Zeidler seine Mannschaft gegen den FC Luzern auf. Das verwundert kaum, denn nach dem prächtigen 3:0 beim Leader aus Zürich hat es sich jeder einzelne Spieler verdient, wieder auf dem Platz zu stehen. Mario Frick, der Trainer des FC Luzern, hat ebenfalls keine nennenswerten Überraschungen parat nach zuletzt zwei Auftritten mit vier Punkten.

Die St.Galler übernehmen sofort das Zepter, beginnen schwungvoll, offensiv. Doch in der 6.Minute werden sie eiskalt erwischt von den Zentralschweizern. Nikola Čumić ist der Torschütze nach einem schnell vorgetragenen Angriff über links. Die Ostschweizer sind sichtlich geschockt, verlieren kurzzeitig die Orientierung, denn nur drei Zeigerumdrehungen später liegen sie mit 0:2 hinten. Wieder geht alles zu schnell, bis Marco Burch eine Hereingabe in Zigis Tor lenkt.

Doch der neue FC St.Gallen weiss mit Rückschlägen umzugehen, denn fast postwendend gelingt Isaac Schmidt nach einer schönen Kombination mit Victor Ruiz der Anschlusstreffer; es ist seine Torpremiere im Dress der Espen. Und dieser Gedanke ist schnell da: «He, was ist denn hier los?» Kurz darauf vergibt Čumić eine hochkarätige Möglichkeit für die Luzerner. Was für eine verrückte Startphase!

Kwadwo Duah zieht ab, Marius Müller sieht schlecht aus. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Es geht weiter im Minutentakt, Lukas Görtler trifft, aber der Ausgleich zählt wegen einer angeblichen Abseitsposition von Julian von Moos nicht. Der VAR greift ein - und das 2:2 zählt doch, alles wieder auf Neuanfang nach 20 Minuten. In der Folge beruhigt sich das Spiel, vielleicht wollen auch die Akteure auf dem Rasen etwas durchatmen. In der 37.Minute ist die Verschnaufpause aber definitiv fertig, Kwadwo Duah macht das 3:2 aus ungünstigem Winkel, es ist sein elfter Meisterschaftstreffer. Mit diesem Resultat geht es auch in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind die Gäste bestrebt, den Ausgleich zu suchen. Sie kommen zum zweiten Eckball, vielmehr ist es aber der anschliessende Konter über Julian von Moos, der richtig Gefahr verspricht. Doch der Angriff versandet. Luzern hat in der Folge immer wieder kleinere und grössere Chancen, doch die Zeidler-Elf hat Zigi, sofern es ihn braucht, besonders in der 66.Minute, als er mirakulös die drei Punkte festhält.

An die erste Halbzeit kommen die zweiten 45 Minuten nicht mehr heran, was Wunder. Die St.Galler stehen bedeutend tiefer, sie haben Kräfte gelassen und versuchen mit Kontern Nadelstiche zu setzen. Zeidler reagiert, wechselt seinen Dreiersturm komplett aus in der 70.Minute. Schubert, Jankewitz und Besio sollen neuen Schwung bringen.

Bastien Toma bei seiner Grosschance. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Luzern bleibt am Drücker, der FC St.Gallen leidet ein bisschen, wirkt etwas fahrig bei Gegenstössen. Görtler spielt nochmals den eingewechselten Toma frei, doch der scheitert an Müller - es hätte die Entscheidung sein müssen. So zittern die St.Galler bis zum Schluss um den Sieg, wobei, ein Zittern ist es nicht wirklich, weil die gute Möglichkeiten haben die Gäste nach Zigis Parade nicht mehr. Es bleibt beim 3:2.

Das Kämpferherz der St.Galler nach dem 0:2, wie das neue Selbstverständnis, die Partie noch drehen zu können. Das alles symbolisiert Lukas Görtler wohl am besten, er treibt die Seinen immer an, rackert, und macht ein Tor. Und dann ist natürlich da noch Zigi, der Zigi des FCSG: Er hält gegen Sorgic die drei Punkte fest - top!

Lukas Görtler, mit Zigi der Beste beim FCSG. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Jérémy Guillemenot findet kaum ins Spiel, hat fast keine Aktionen. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Alexandre Jankewitz macht es dann auch nicht gross anders.

Es herrscht reger Betrieb bei der karitativen Spendenaktion des FC St.Gallen für ukrainische Kinder, koordiniert mit «Save the Children Schweiz». Im Vorfeld des Spiels planen die Ostschweizer einige Aktionen, unter anderem gehen 50 Prozent Erlös vom Fanartikelverkauf an die Spendensammlung. Nur soviel: Es ist ein gefundenes Fressen für die Fans, die grossen wie die kleinen.

Ansturm auf die Fanartikel. Bild: Manuel Nagel

Es gibt eine Schweigeminute für Röbi Engler, der am 8.März im Alter von 102 Jahren verstorben ist. Engler spielte in den 1940er und 1950er Jahren für den FC St.Gallen, er war einst der Captain und ist bis heute mit 42 Jahren der älteste Spieler, der jemals für die Ostschweizer zum Einsatz kam; stets wohnte er in der Nähe des Stadions Espenmoos.

Peter Zeidler: «Wir haben gar nicht so schlecht angefangen, lagen dann aber 0:2 hinten. Mit der Energie unserer Zuschauer und jener unter den Spielern gehen wir letztlich etwas glücklich in Führung. Das war eine Wahnsinnsenergieleistung, der Gegner hat uns dann schon dominiert in der zweiten Halbzeit. Es gab einige heikle Situationen zu überstehen, aber wir haben Zigi. Wir benötigten heute das Glück des Tüchtigen, um Luzern zu besiegen.»

Mario Frick: «Wenn wir weiter so spielen, bin ich überzeugt, dass wir in der Super League bleiben. Für uns ist die Niederlage extrem bitter, wir gingen mit 2:0 in Führung. Aber Effizienz, Herz und Mentalität waren beim Gegner eine Spur besser, wir haben uns diesbezüglich etwas den Schneit abkaufen lassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mit Sorgic eine Topchance, vielleicht kommt es dann anders. Ich will auch sagen: Es war beste Werbung für den Schweizer Fussball. Aber natürlich scheisst es mich an, dass wir verloren haben.»