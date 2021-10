FCSG: Welche Schlüsse sich aus dem Sieg gegen YB ziehen lassen

Heimsieg Ein Abend der guten Antworten: Welche Schlüsse sich aus dem Sieg des FC St.Gallen gegen YB ziehen lassen Der FC St. Gallen hat im Spiel gegen YB die Krise fürs Erste abgeschüttelt. Der starke Auftritt mit dem 3:1-Sieg bringt den Ostschweizern nicht nur Punkte. Sondern auch etliche befreiende Erkenntnisse. Ralf Streule Jetzt kommentieren 31.10.2021, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Befürchtungen sind fürs Erste wie weggewischt: Die St. Galler freuen sich über das 2:0. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Hätte man den perfekten Samstagabend für den FC St. Gallen vorzeichnen müssen – er hätte genau so ausgesehen: Ein fast voller Kybunpark. Ein bisschen Wettkampfglück. Ein überzeugender FC St. Gallen, der die Formbaisse des Meisters rigoros ausnützt und mit dem 3:1 den erst zweiten Meisterschaftssieg gegen die Berner in fast sieben Jahren bewerkstelligt. Aber vor allem: Eine Mannschaft, die auf fast alle Kritikpunkte und Befürchtungen der vergangenen Tage und Wochen Antworten findet. Hier die Erkenntnisse des erfolgreichen Abends.

Die Zuschauer

Die Auf und Abs der vergangenen Wochen scheinen den Fans nicht zugesetzt zu haben. Wer auch nach durchzogenem Saisonstart das Publikum derart hinter sich weiss, kann über sich hinauswachsen. Captain Lukas Görtler sagte nach dem Spiel: «Es war elektrisierend. Es gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du einen Zweikampf gewinnst und fast 18 000 jubeln.» Trainer Peter Zeidler erklärte gestern, er sei in der Nacht nach dem Spiel nicht so schnell zur Ruhe gekommen: «18000 Zuschauer und ein aufwühlendes Spiel – das hat schon eine Langzeitwirkung.» Der Heimvorteil sei heutzutage kaum mehr entscheidend, sagen Studien. Das gilt aktuell nicht für die St. Galler. Neun von zwölf Punkten holten sie zu Hause.

Stimmungsvolle Fan-Choreografie vor dem Spiel. Marc Schumacher / freshfocus

Die Effizienz

Es war zuletzt einer der zentralen Kritikpunkte gewesen: St. Gallens fehlende Effizienz. Für einmal war davon nichts zu spüren. Thody Élie Youans sehenswertes Tor zum 1:0 fiel bereits nach vier Minuten mit dem ersten Abschlussversuch. Die Zahlen sprechen für sich: St. Gallen brauchte sechs Schüsse aufs Tor, um den Ball dreimal zu versenken. YB kam mit elf Versuchen auf einen Treffer. Ja, etwas Glück hatte es dafür auch gebraucht. Wobei man in Spielen zu Saisonbeginn auch hin und wieder von fehlendem Abschlussglück sprechen musste.

St. Gallens Thody Elie Youan: Der Mann, der das Spiel mit dem 1:0 lancierte. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Solidarität und Mentalität

Das Spiel in Luzern – und auch die Körpersprache einiger Spieler beim Cupspiel in Chiasso – hatten nicht zwingend auf eine gute mentale Verfassung hingedeutet. Wie ausgewechselt zeigte sich das Team gegen YB. Nicht nur, was das solidarische Spiel auf dem Platz anbelangt. Wenn Auswechselspieler beim 1:0 jubeln, als hätten sie das Tor selbst erzielt, zeigt sich auch darin der Zusammenhalt im Team. Captain Görtler: «Wenn wir mit dieser Mentalität auf den Platz kommen, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen.»

Marc Schumacher / freshfocus

Das Pressing

Längst haben sich die Teams auf St. Gallens Pressing eingestellt? Vielleicht doch nicht so richtig. Die Tore gegen YB fielen so, wie es sich Zeidler wünscht: durch mehrmaliges Pressen und Nachsetzen. Wird das Pressing konsequent ausgeführt, lässt auch der Meister Federn. Hier half die Führung. Einen Gegner mit Pressing in Not zu bringen, gelingt immer besser, wenn dieser agieren muss statt mauern darf.

Die «zweite Garde»

Immer wieder ist die Qualität und Breite des Kaders Thema. Auch diesbezüglich straften die St. Galler die Kritiker Lügen. Selbst wenn die Verteidigung verletzungsbedingt auf drei Positionen neu formiert ist, sind Lösungen da. Nicolas Lüchinger, am Samstag erfolgreich an der Schulter operiert, wurde von Euclides Cabral überzeugend ersetzt. Boubacar Traorè machte seine Arbeit auf der anderen Seite ebenfalls gut. Natürlich: Es gab sie, die defensiv unsicheren Phasen vor der Pause – gegen YB aber kaum vermeidbar. Im Mittelfeld drängten sich Isaac Schmidt und Salifou Diarrassouba für weitere Einsätze auf. Mit die prägendsten Figuren des Abends waren ausgerechnet jene Spieler, die lange keine grosse Rolle gespielt hatten.

Isaac Schmidt setzt Silvan Hefti unter Druck. Marc Schumacher / freshfocus

Musah Nuhu ist zurück

Ihm gebührt eine eigene Rubrik in dieser Aufzählung. Nebst Betim Fazliji, der vor der Abwehr ein abgeklärtes Spiel zeigte, war Nuhu einer der auffälligsten St. Galler. Er räumte Flanke um Flanke mit dem Kopf ab, war meist gut positioniert. Zeidler sagte danach: «Man hat nicht damit rechnen können, dass er nach seiner Verletzung noch einmal so stark zurückkehren würde. In der zweiten und dritten Etage hatte er fast alles im Griff. Je länger die Partie dauerte, desto selbstbewusster wurde er.»

Musah Nuhu wehrt vor Meschack Elia ab. Marc Schumacher / freshfocus

Rotieren und variieren

Nach der «englischen Woche» mit dem Spiel in Luzern und der kräfteraubenden Reise nach Chiasso sah sich Zeidler gezwungen, Spieler zu schonen, zu rotieren, Lösungen zu finden. Am Samstag gingen seine Ideen perfekt auf. Fazliji vor der Abwehr zu bringen und Diakité erst nach der Pause in ungewohnt offensiver Position zu lancieren, erwies sich als taktisch richtig. Die Ideen waren nachvollziehbar. Und der Plan ging auf.

Das Wettkampfglück

Vieles lief an diesem Abend für den FC St. Gallen: Die Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt, die Berner zeigten sich nicht von ihrer besten Seite, vergaben Chancen. Niemand weiss besser als Zeidler, dass es auch anders hätte laufen können – und dass bei einer weiteren Niederlage der Eindruck der St. Galler Leistung in der öffentlichen Wahrnehmung wohl ein anderer gewesen wäre. «Die Punkte sind sehr wichtig. Und wir haben sie uns gegen einen starken Gegner verdient. Doch wir wissen schon, wie wir das Resultat einordnen müssen. Vieles lief gut, es wird nicht jedes Mal so laufen. Ich traue meinen Spielern aber eine weitere Steigerung zu in den kommenden Wochen.»

Weiterhin liegt St. Gallen nicht weit vor dem Barrageplatz. Der Samstagabend ist für die St. Galler dennoch eine Befreiung. In Basel am kommenden Wochenende geht es darum, die Leistung zu bestätigen. Dann jedoch wieder in der Ferne.