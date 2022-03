Silvan Hefti: Der Ex-FCSG-Spieler über sein Serie-A-Abenteuer

Abstiegskampf «Es ist ein Abenteuer»: Ex-FCSG-Verteidiger Silvan Hefti hat in der Serie A Fuss gefasst – doch es droht der Abstieg Der Goldacher Aussenverteidiger Silvan Hefti ist seit dem Wechsel von den Young Boys zu Genua Stammspieler in der italienischen Topliga, erhält dort gute Noten und fühlt sich rundum wohl. Doch die Frage ist: Kann sein Klub den Abstieg verhindern? Ralf Streule Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Silvan Hefti in der Partie gegen Empoli: Derzeit reiht sein Team ein Unentschieden ans andere. Bild: T. Pecoraro/freshfocus

Es ist ein kurioser Start, den Silvan Hefti mit dem CFC Genua hingelegt hat. Im Winter wechselte der Ostschweizer von den Young Boys zum italienischen Traditionsklub. Seither verlor er mit dem Team in neun Partien nur einmal. Was gut tönt, ist aus anderer Perspektive mager: Es gab in derselben Zeit keinen einzigen Sieg.

Die letzten sieben Resultate lauteten: 0:0, 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0.

Nun sind das für einen Verteidiger keine schlechten Nachrichten, sie tönen nach defensiver Stabilität. Doch Genua befindet sich auf dem zweitletzten Platz, damit in akuter Abstiegsgefahr und in einer Situation, in der Unentschieden nicht wirklich weiterhelfen. Die Frage stellt sich: War Heftis Weg in die Hafenstadt am Ende ein Weg in eine Sackgasse? Der 24-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

«Dieses Abenteuer wollte ich eingehen»

Hefti sitzt im Auto, als er am Telefon diese und andere Fragen beantwortet, gerade ist er auf der Rückfahrt nach einem Ostschweiz-Besuch. Vom Bodensee bis zum Mittelmeer, «gut fünf Stunden Fahrt», sagt der Goldacher. Gut machbar, wenn zwei trainingsfreie Tage anstehen. Von Sackgasse will Hefti nichts wissen. Er sagt:

«Der Wechsel hat mir einen extremen Energieschub verliehen.»

Natürlich war ihm im Winter bewusst gewesen, dass er einen abstiegsgefährdeten Klub ansteuert. «Doch dieses Abenteuer wollte ich eingehen.» Der Reiz, nach sechseinhalb Super-League-Jahren den Schritt in eine Topliga zu machen, war gross. Den Traum hatte er schon 2015 kurz nach seinem ersten Auftritt im Kybunpark formuliert, als 17-Jähriger.

Was Hefti ebenfalls zum Wechsel motivierte: Die Chancen auf einen Stammplatz in Genua schätzte er als gut ein. Und tatsächlich: Neunmal hat Hefti seither gespielt, fast immer über 90 Minuten. Nur am vergangenen Wochenende gegen Atalanta Bergamo fehlte er grippegeschwächt.

Ein Traditionsklub in US-amerikanischer Hand

Die Chance bot sich dem 24-Jährigen ziemlich unverhofft – es ging alles sehr schnell Ende Dezember. Genuas deutscher Sportchef Johannes Spors hatte auf Durchreise in Bern Halt gemacht. «Ich hatte schnell ein gutes Gefühl», sagt Hefti. Dazu kam das Wissen, es mit einem Traditionsverein der Serie A zu tun zu haben, dem ältesten heute noch existierenden italienischen Fussballverein. Auch wenn diese traditionelle Verankerung derzeit etwas leidet: Im September ist der Klub vom US-Fonds «777 Partners» übernommen worden, man spricht von Übernahmekosten von 150 Millionen Euro. Zuvor war der Verein lange im Besitz des italienischen Spielzeug-Unternehmers Enrico Preziosi gewesen. «Eine Entwicklung, die es im Fussball überall gibt», sagt Hefti. Und für ihn kein Grund, das Engagement – und das Abenteuer – nicht einzugehen.

Eine gewisse Unruhe sei aufgrund jenes Umbruchs im Team dennoch zu spüren gewesen, als er ankam, sagt Hefti. Der ukrainische Trainer Andrej Schewtschenko habe gute Arbeit geleistet, die Energie im Team habe aber spürbar gefehlt. Schewtschenko wurde Mitte Januar freigestellt, zudem mussten Spieler wie Valon Behrami den Verein verlassen. Hefti war rechts hinten gesetzt, auch unter dem neuen Trainer Alexander Blessing, dem ehemaligen RB-Leipzig-Jugendtrainer, der die rekordträchtige torlose Unentschieden-Serie aneinanderreihte. Eine Serie, die gemäss Hefti eigentlich untypisch sei für den an sich offensiven Spielstil Blessings. «Wir waren oft nahe am Sieg.» Trotz zweitletztem Platz: Momentan sprechen in Genua viele von einer positiven Entwicklung.

Perisic, Rebic, Belotti: Woche für Woche neue Herausforderungen

Bereut hat Hefti den Wechsel also keine Sekunde. Weil in Genua der Fussball gelebt werde, weil hier in Sachen Fussball «alles grösser ist». Die Rivalität zwischen dem CFC und der Sampdoria treibe die Stadt um, und die Lärmkulisse im Stadion sei überwältigend, trotz noch immer coronabedingter Beschränkungen. Direkte Gegenspieler Heftis heissen hier Ivan Perisic (Inter Mailand) oder Ante Rebic (AC Milan), am kommenden Wochenende gegen Turin Andrea Belotti. Es sind Woche für Woche neue Erfahrungen für Hefti, Erfahrungen, die ihn zu Höhenflügen antreiben. In der «Gazetta dello Sport» erhält er gute Noten, wird für sein körperlich starkes Spiel gelobt – etwas, das ihn besonders freut. «Genau dies nehme ich mir vor jedem Spiel vor: Meine Physis ganz konsequent und bewusst einzusetzen.»

Hefti lebt im Norden der Stadt, nicht im Zentrum, wo ihm von Mitspielern Wohnungen angeboten worden wären, «wo aber viel zu viel los ist», wie Hefti sagt. Er geniesst die Freude am Fussball hier, aber eben auch seine Ruhe.

Die neue sportliche Heimat Silvan Heftis: Das Stadio Luigi Ferraris, das vom CFC wie auch von der Sampdoria Genua genutzt wird. Bild: Caro/Eckelt

Gibt es für Hefti einen Plan B bei einem Abstieg?

Und dennoch bleibt die Frage: Was, wenn Genua absteigen sollte? Gibt es Klauseln für einen Vertragsausstieg? Optionen für einen Wechsel? Kann Genua als Sprungbrett in andere Serie-A-Klubs dienen? Konkret wird Hefti auf diese Frage nicht. Aber natürlich hätten sich er und sein Berater hierzu ihre Gedanken gemacht. «Sicher ist nichts im Fussball», sagt Hefti. Sicher scheint unterdessen: Meister wäre er in Bern in dieser Saison nicht geworden, der Wechsel kam so gesehen zu einem guten Zeitpunkt.

Gut war der Zeitpunkt auch damals, als er im Sommer 2020 innerhalb der Super League von St.Gallen zu YB wechselte. Es war ein pragmatischer Entscheid, da Hefti bei den Ostschweizern nach der Vizemeistersaison kein Steigerungspotenzial mehr ausmachte und bei YB bessere Perspektiven sah. Dies hatte er damals gegenüber dem FC St.Gallen so kommuniziert. Die Klubführung schien damals vom Entscheid Heftis überrumpelt, ja brüskiert.

Hefti verliert zu alldem keine Worte, betont aber seinen «grossen Respekt» vor seinem Jugend- und Ausbildungsklub. Wie auch den guten Kontakt zu Spielern wie Lukas Görtler oder Boris Babic. Und er erwähnt das entschuldigende SMS, das er von Präsident Matthias Hüppi erhielt, nachdem er als YB-Spieler im Kybunpark von Fans gnadenlos ausgepfiffen und beleidigt worden war. Und: Hefti lobt die Teamzusammenstellung der St.Galler, besonders die Transfers in der Winterpause.

Silvan Hefti, 2015 in einem seiner ersten Super-League-Spiele mit dem FC St.Gallen. Bild: G.Ehrenzeller/KEY

Als Heftis Wechsel zu Genua im Januar feststand, sagte er rückblickend:

«Praktisch alles, was ich mir beim Wechsel zu YB erhofft hatte, ist eingetroffen.»

Da war der Meistertitel mit YB, da waren die Champions-League-Einsätze, samt seinem Traumtor gegen Atalanta, das ihm vielleicht die genuesische Offerte einbrachte.

Eintreffen sollte nun auch bald der erste Sieg in Rot-Blau: Heute Abend ist Turin im Stadio Luigi Ferraris zu Gast, unter anderem mit Verteidiger Ricardo Rodriguez, dem Schweizer Nationalspieler. Apropos Nationalspieler: Das möchte auch Hefti irgendwann sein, trotz grosser Konkurrenz auf seiner Position, natürlich. Doch Fussballer nehmen bekanntlich Schritt für Schritt. Und der nächste heisst also Turin. Wer auf ein 0:0 tippt, hat ziemlich gute Chancen.

