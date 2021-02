Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Zürich am Samstag muss sich der FC St.Gallen am Mittwoch schon um die nächste Aufgabe kümmern. In Sitten, in der Trutzburg Tourbillon, will die Mannschaft ab 20.30 Uhr wieder zurück in die Erfolgsspur finden nach zuletzt zwei Niederlagen. Zeidler sagt: «Es ist schon ein wegweisendes Spiel, wird ein harter Kampf. Wir müssen etwas zeigen, aber Sion liegt uns.» Gegen die Walliser fehlt der gelbgesperrte Jordi Quintillà. Das letzte Pflichtspiel, das der nicht mehr immer überzeugende Spanier verpasste, war ebenfalls gegen den FC Sion. Damals, am 5. Juli 2020, vertrat Betim Fazliji den Captain im defensiven Mittelfeld. Und heute? Das ist die grosse Frage – und ein Schlüssel, um zu punkten. (cbr)



Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Cabral; Görtler, Stillhart, Traorè; Guillemenot; Duah, Youan.