FC St.Gallen FCSG-Captain Lukas Görtler nach dem Cupspiel in Carouge: «Wir müssen lernen, dann nicht den Kopf zu verlieren» Nach dem mühevollen 4:2-Erfolg bei Étoile Carouge hat der FC St.Gallen für den Cup-Achtelfinal Losglück. Die Ostschweizer treffen im Tessin auf das letzte im Wettbewerb verbliebene 2.-Liga-Team. Der Unterbruch der Meisterschaft könnte den St.Gallern nun guttun. Ein Rück- und Ausblick vor der Länderspielpause. Patricia Loher Jetzt kommentieren 18.09.2022, 21.40 Uhr

St.Gallens Captain erzielt kurz vor Schluss einen an ihm verschuldeten Foulpenalty zum 4:2. Urs Lindt/Freshfocus

Der FC St.Gallen befindet sich vor der Nationalmannschaftspause nicht in Topform. Nach der 1:2-Niederlage in der Meisterschaft zu Hause gegen Sion mussten die Ostschweizer auch im Cup durch 90 zähe Minuten, ehe sie sich bei Étoile Carouge doch noch mit 4:2 durchsetzten.

Im Achtelfinal trifft der Cupfinalist der vergangenen zwei Saisons im November nun auf das 2.-Liga-Team von Arbedo-Castione. Ein Rück- und Ausblick.

Der Sechzehntelfinal

Zwar gelang es dem FC St.Gallen beim unbesiegten Leader der Promotion League, der zuvor in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert hatte, viermal zu treffen. Doch das Resultat in Carouge spiegelt den Spielverlauf kaum.

Chadrac Akolo (vorne), in Carouge einer der auffälligeren St.Galler, gegen den früheren Ostschweizer Spieler Vincent Rüfli. Martial Trezzini/Keystone

Die Gäste, trotz der Niederlage gegen Sion noch immer das beste Schweizer Team des Kalenderjahres 2022, verloren nach dem 1:0 durch den auffälligen Chadrac Akolo komplett den Faden. Vor allem defensiv passte kaum mehr etwas zusammen, was nicht allein an der Verteidigung lag. Die ganze Mannschaft agierte zu nachlässig.

Kurz vor der Pause präsentierte sich die Lage dann zappenduster, die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler war innert vier Minuten mit 1:2 in Rückstand geraten. Zwar stabilisierte sich das Team in den zweiten 45 Minuten, aber vor allem den starken Usman Simbakoli bekam es nie unter Kontrolle. Die Genfer blieben stets gefährlich.

Matej Maglica und Captain Lukas Görtler leiteten für den Favoriten dann doch noch die Wende ein. Gut, dass nun Pause ist. Allerdings sagt Maglica: «Ich würde lieber weiterspielen.»

Das sagt der Captain

So wie viele andere seiner Teamkollegen auch, zog Görtler im Genfer Vorort nicht seinen besten Nachmittag ein. Trotzdem erzielte der 28-jährige Deutsche zwei Tore. Den Foulpenalty kurz vor dem Schlusspfiff verwertete er souverän. Görtler hat im Dress des FC St.Gallen noch nie einen Elfmeter verschossen. Dies ist umso wichtiger, da mit Victor Ruiz ein sicherer Penaltyschütze den Klub in Richtung Saudi-Arabien verlassen hat.

Nach dem Cupspiel in der Romandie bilanziert St.Gallens Captain:

«Unsere Anfangsphasen kosten immer viel Kraft. Wir probieren stets zu pressen, ein, zwei Tore zu erzielen. Es ist ganz normal, dass man nach 15, 20 Minuten nicht mehr das gleiche Tempo gehen kann. Wir müssen lernen, dann nicht den Kopf zu verlieren.»

Die Mannschaft müsse sich bewusst sein, dass sie trotzdem gut Fussball spielen könne und nichts erzwingen müsse. «Man muss in solchen Phasen einfach spielen um so wieder ins Pressing zu kommen.»

Der nächste Cup-Gegner

Im Achtelfinal wäre ein Gegner aus der Super League möglich gewesen, doch St.Gallen hatte nach dem harten Kampf in Carouge am Sonntagabend Losglück. Die Ostschweizer reisen ins Tessin und treffen in der nächsten Runde auf Arbedo-Castione, den letzten im Wettbewerb verbliebenen 2.-Liga-Klub.

Die Tessiner, die in der ersten Hauptrunde beim 3.-Liga-Team Wittenbach in der Verlängerung mit 2:1 gewannen, haben am Samstag mit Sarmenstorf ein Team mit 6:0 besiegt, das in der selben Liga spielt. Die Cup-Achtelfinals werden zwischen dem 8. und 10. November ausgetragen.

Kwadwo Duah gibt im Eisbad in Romanshorn ein Autogramm. Wenig später wechselt er nach Nürnberg. Marc Schumacher/Freshfocus

So geht es weiter

Der FC St.Gallen absolviert am kommenden Donnerstag um 13 Uhr ein Testspiel beim 2.-Bundesligateam in Nürnberg. Die Ostschweizer nehmen die vierstündige Busreise bereits am Vortag unter die Räder. In Nürnberg kommt es zum Wiedersehen mit Stürmer Kwadwo Duah, der im Sommer nach Deutschland gewechselt hat.

Der Gegner belegt mit zehn Punkten aus neun Spielen Rang 13. Nach dieser Partie dürfte es für die Spieler zwei freie Tage geben. In der Meisterschaft hat St.Gallen nach der Pause dann ein schwieriges Programm vor sich: Am Samstag, 1. Oktober, trifft die Mannschaft auswärts auf den FC Basel, eine Woche später gastiert sie bei den Young Boys.

Leonidas Stergiou (rechts) Urs Lindt/Freshfocus

Die Abwesenden

Leonidas Stergiou und Randy Schneider wurden vom neuen Schweizer U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen für das Trainingscamp in Marbella aufgeboten, wo auch zwei Länderspiele ausgetragen werden.

St.Gallens Trainer Zeidler sagt:

«Marbella wird ihnen hoffentlich guttun.»

Christian Witzig ist auf Abruf. Akolo erhielt ein Aufgebot des Kongos, Daouda Guindo von Mali. Im Aufgebot von Ghana fehlt Torhüter Lawrence Ati Zigi. Die Anzeichen verdichten sich also, dass der 25-Jährige an der WM in Katar nicht dabeisein wird.

Étoile Carouge – St.Gallen 2:4 (2:1)

Tore: 14. Akolo 0:1. 39. Simbakoli 1:1. 43. Correia 2:1. 55. Maglica (Quintillà) 2:2. 71. Görtler 2:3. 91. Görtler (Foulpenalty) 2:4.

Étoile Carouge: Chappot; Gomis (64. Kapo), Correira, Chappuis, Simbakoli, Caslei, Vieira (64. Samba), Kursner, Felder, Henchoz, Rüfli.

St.Gallen: Watkowiak; Sutter, Stergiou (46. Maglica), Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig (72. Schmidt); Schneider (46. Alves); Akolo (77. Karlen), Guillemenot (72. Latte Lath).

Bemerkungen: St.Gallen ohne von Moos, Schubert und Besio (alle verletzt) sowie Kempter, Guidotti, Münst und Jacovic (alle nicht im Aufgebot). – 60. Tor von Akolo wegen Abseits aberkannt. – 78. Pfostenschuss von Sutter. – Verwarnungen: 18. Stergiou (Foul). 37. Chappuis (Foul). 41. Guillemenot (Schwalbe). 41. Görtler (Reklamieren). 55. Rüfli (Reklamieren). 63. Stillhart (Foul). 87. Magnin (Foul). – 92. Gelb-rote Karte für Rüfli (Reklamieren).

