Heimsieg Der FCSG nach dem Ligaerhalt: Weshalb dem Team endlich wieder eine Machtdemonstration gelang und wie vor dem Stadion gefeiert wurde Der FC St.Gallen bleibt in der Super League – und kann sich nun ungestört auf den Cupfinal vom Pfingstmontag vorbereiten. Mittelfeldspieler Lukas Görtler sagt: «Der Cupfinal war zuletzt bei mir nicht wirklich präsent. Ich habe mich immer sehr dafür verantwortlich gefühlt, dass wir die Liga halten.» Patricia Loher 17.05.2021, 05.00 Uhr

St.Galler Jubel nach dem 4:0 durch Thody Élie Youan.

Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Rund 150 Fans waren gekommen, um die Mannschaft in diesem kapitalen Spiel von ausserhalb des Stadions zu unterstützen.

Und nachdem es geschafft war, sich der FC St.Gallen mit einem beeindruckenden 5:0 gegen Lausanne den Ligaerhalt gesichert hatte, liessen sich die Spieler vor dem Kybunpark im Rahmen des Möglichen feiern.

Die Fans trugen mehrheitlich eine Maske, die Fussballer standen mit einem Sicherheitsabstand oben auf der Treppe, wo auch Lukas Görtler mithalf, Stimmung zu machen. Nach einer halben Stunde war die kleine Feier vorbei.

Junior Adamu (links) gegen Lausannes Marc-Fred Tsoungui. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Adamu und Youan als harmonierendes Duo

Die Erleichterung nach Wochen im Abstiegskampf, ohne viel Erholungszeit für Körper und Geist, war offensichtlich. Der 26-jährige Mittelfeldspieler Görtler sagte:

«Heute war alles da, was uns zuletzt irgendwie gefehlt hat. Auch die Effizienz mit unseren beiden Stürmern.»

Trainer Peter Zeidler hatte im Angriff überraschend auf Junior Adamu und Thody Élie Youan gesetzt. Der 19-jährige Österreicher und der 22-jährige Franzose – beide Leihspieler – ergänzten sich im strömenden Regen ausgezeichnet: Die Stürmer führten ihr Team mit je zwei Toren zum erst zweiten Meisterschaftserfolg in den vergangenen 13 Spielen. Youan war zudem an den ersten beiden Treffern Adamus direkt beteiligt.

Phasenweise gelang dem FC St.Gallen gegen überforderte Lausanner eine Machtdemonstration. Da war nichts zu spüren von Verunsicherung oder Nervosität. Der 19-jährige Innenverteidiger Leonidas Stergiou sagte: «Es war vor allem eine mentale Sache.»

Erleichterung auch beim Präsidenten: Matthias Hüppi (rechts) mit dem verletzten Spieler Miro Muheim. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der höchste Sieg seit dem vergangenen Juli

Bemerkenswert war, wie gefestigt St.Gallen am Samstag trotz der heiklen Ausgangslage wirkte. Wie die Mannschaft selbst im Wissen, dass es zuletzt mit der Chancenauswertung gehapert und sie zu viele Tore kassiert hatte, ihr temporeiches Spiel durchzog, dominierte, defensiv kaum etwas zuliess und sich dafür mit dem höchsten Sieg seit dem 6:0 gegen Xamax im vergangenen Juli belohnte.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Wird nur durch Weitschüsse geprüft, welche er problemlos pariert. Strahlt viel Ruhe aus.

Nicolas Lüchinger: Note 5. Er hat seine Seite im Griff. Kämpferisch. Und mit der einen oder anderen guten Flanke. Leonidas Stergiou: Note 5. Gerät nur einmal kurz in Bedrängnis. Der 19-Jährige wirkt aber abgeklärt und nie nervös.

Betim Fazliji: Note 5,5. Nach der Zwangspause in Zürich gelingt ihm einmal mehr eine starke Leistung. Klasse, wie er die Gegenspieler abläuft.

Euclides Cabral: Note 5. Er holt den Penalty heraus, der zum 5:0 führt. Wirft sich in jeden Zweikampf, wirkt aber oft zu ungestüm. Jordi Quintillà: Note 5. Im Anschluss an seinen Corner fällt das 2:0. Defensiv im letzten Heimspiel für St.Gallen tadellos. Erobert gleich zu Beginn einige Bälle zurück.

Lukas Görtler: Note 5,5. Beeindruckend, was er immer wieder aus seinem Körper herausholt. Involviert in die ersten zwei Tore.

Basil Stillhart: Note 5. Sehr präsent und immer anspielbar. Einer der wichtigsten Pfeiler dieser Mannschaft. Victor Ruiz: Note 4,5. Verwertet den Penalty zum 5:0 souverän. Aber im Spielaufbau agiert er manchmal zu hektisch.

Chukwubuike Junior Adamu: Note 6. Erzielt das 1:0 und 2:0. Er könnte den Durchbruch schaffen. Doch die Leihe endet im Sommer. Thody Élie Youan: Note 6. Bereitet die ersten zwei Tore vor, das 3:0 und das 4:0 erzielt er selber. Starke Leistung im zweiten Spiel nach der Corona-Infektion, die ihn stark mitgenommen hat. Boubacar Traorè: Note 4,5. Er fügt sich ordentlich ein nach der Einwechslung. Entscheidendes gelingt ihm aber nicht.

Kwadwo Duah: Note 4,5. Er verteilt nach der Einwechslung einige Bälle gut. Doch sein Einfluss bleibt bescheiden.

Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Lässt sich bei einer Chance einmal mehr zu theatralisch fallen.

Boris Babic: Kommt zu spät für eine Note.

Yannis Letard: Kommt zu spät für eine Note.

Weil zudem sowohl Sion als auch Vaduz verloren, war es der perfekte Abend für die Ostschweizer. Trainer Zeidler sagte:

«Ich habe mir so einen Tag erträumt, aber ihn nicht erwartet. Es war nicht immer einfach in den vergangenen Wochen. Wir haben viel zu viel verloren. Doch heute präsentierte die Mannschaft ein tolles Gesicht.»

Am Tag nach dem Spiel mochte sich der Trainer nicht mehr äussern. Die Leistung der Mannschaft vom Samstag sei selbstredend, richtete er aus. Man setze nun alles daran, sich gut auf die nächste Woche vor dem grossen Endspiel in Bern zu konzentrieren.

St. Gallens Lukas Görtler (links) gegen Lausannes Cameron Puertas. Bild: Christian Merz/Keystone

Am Pfingstmontag bestreitet St.Gallen den ersten Cupfinal seit 23 Jahren. Co-Captain Görtler sagte:

«Der Cupfinal war zuletzt bei mir nicht wirklich präsent. Ich habe mich immer sehr dafür verantwortlich gefühlt, die Liga zu halten, weil ich weiss, dass das für den Verein und die Fans das Wichtigste ist.»

Der Befreiungsschlag kam spät und zum letztmöglichen Zeitpunkt, um den Cupfinal gegen Luzern doch noch unbeschwert vorbereiten zu können. Denn würde am nächsten Freitag in der letzten Partie dieser Meisterschaft bei Servette noch alles auf dem Spiel stehen, hätte Zeidler wohl nochmals seine beste Startformation nominieren müssen.

Captain Jordi Quintillà (links) bestreitet nach drei Jahren das letzte Heimspiel für St.Gallen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Wer weiss, was das für einen Einfluss gehabt hätte auf dieses Endspiel, das nur drei Tage später auf dem Programm steht. Da es am Freitag sowohl bei Genfern als auch St.Gallern um nicht mehr viel geht – schlimmstenfalls rutschen die Ostschweizer noch auf Rang acht ab, Servette hat den Europacup-Platz auf sicher – kann Zeidler nach dem kräfteraubenden Programm einige Stammspieler schonen.