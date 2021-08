FC St.Gallen Grosse Euphorie, aber nur ein kleiner Lohn für den FCSG: Die Geschichten eines verrückten Abends und eine Ursachenforschung mit Trainer Peter Zeidler Der FC St.Gallen nach dem spektakulären 3:3 gegen den FC Zürich – ein Rück- und Ausblick vor der Länderspielpause. Patricia Loher 29.08.2021, 20.39 Uhr

Trotz zwei verlorener Punkte: Dem St.Galler Publikum hat die spektakuläre Vorstellung gefallen. Claudio Thoma/Freshfocus

Es gab am Samstagabend im Kybunpark Phasen, da hielt es keinen mehr auf seinem Sitz. 15'045 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen von St.Gallern und Zürchern ein spektakuläres Spiel geboten, ein vor allem in der zweiten Halbzeit wildes Hin und Her.

Der neutrale Fan war glücklich, doch für die Ostschweizer hiess es am Ende eben auch: Im dritten Meisterschaftsheimspiel in dieser Saison hatten sie es nicht geschafft, eine Führung über die Zeit zu bringen.

Neun Punkte wären durchaus dringelegen gegen Luzern, Sion und Zürich. Doch nun sind es bloss drei. Immerhin musste der FC Zürich in St.Gallen erstmals in dieser Saison Zähler abgeben.

Die Geschichten eines verrückten Abends, eine Ursachenforschung mit Trainer Peter Zeidler und ein Ausblick.

Peter Zeidler (rechts) und FCZ-Trainer André Breitenreiter. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Gefühlslage von Trainer Peter Zeidler

Kurz nach dem Spiel war der 59-jährige Deutsche mit dem Ergebnis unzufrieden. Zeidler sagte: «Wir haben in den drei vergangenen Heimspielen nur drei Punkte gewonnen, das ist zu wenig und darf trotz dieser guten Partie nicht vergessen werden. Sonst wird es gefährlich.» Am Sonntagmittag tönt der St.Galler Trainer versöhnlicher. Nach dem Spiel habe er mit vielen Leuten geredet:

«Alle waren begeistert, wir haben die Zuschauer mit unserer leidenschaftlichen Art erfreut – eben so, wie es sein soll.»

Diese Rückmeldungen hätten ihn etwas entspannt. «Die Fans denken anders als wir. Und das ist auch wichtig», sagt Zeidler.

Die Ursachenforschung am Tag danach

Dem Leader aus Zürich gelang es im Kybunpark, auf jedes Tor des Gegners zu reagieren. Die zuvor in vier Partien siegreichen Gäste setzten jeweils zu und gewannen nach Rückständen stets die Oberhand. «Da hatten wir sie jeweils gar nicht im Griff», so Zeidler. Sein Team verteidigte nicht konsequent genug, so spricht der Trainer beispielsweise von einem Sicherheitsabstand vor dem 1:1. Der Coach weiter:

«Die Defensivmentalität muss noch besser werden. Vielleicht sind wir nach Führungstoren jeweils etwas zu euphorisiert.»

In den fünf Partien dieser Saison hat der FC St.Gallen schon neun Treffer zugelassen.

Die Tore: Guillemenot, Kempter, Diakité

Dreimal legte der FC St.Gallen gegen den Leader vor. Hinter jedem Tor steht eine spezielle Geschichte: Jérémy Guillemenot spielte erstmals in dieser Saison von Beginn an. Der Genfer schien nach der Vorbereitung, auch verletzungsbedingt, einer der St.Galler Verlierer zu sein, ein Opfer auch des breiteren Angebots im Angriff. Der 23-Jährige kam in vier Spielen nur zu zwei Teileinsätzen. Doch am Samstag war seine Leistung gut und engagiert.

Michael Kempter lässt sich von jungen Fans beglückwünschen. Claudio Thoma/Freshfocus

Ein spezieller Abend war es vor allem für Michael Kempter, den früheren Spieler des FC Zürich. Der Neuzugang wäre vor einem Jahr gerne bei seinem Jugendklub geblieben, erhielt dann aber kein neues Vertragsangebot.

Über Xamax und die Challenge League kam der 26-Jährige nach St.Gallen, wo er die Nachfolge von Miro Muheim antrat. Gegen seine früheren Teamkollegen gelang Kempter ein Traumtor zum 2:1. «Es ist ein wunderschönes Gefühl, ausgerechnet gegen den FC Zürich mein erstes Super-League-Tor zu machen», sagte er.

Aussergewöhnlich war auch der Treffer von Salzburg-Leihgabe Ousmane Diakité per Kopf. Denn das Tor zum 3:2 fiel nach einem Corner, was beim FC St.Gallen zuletzt selten vorgekommen ist. Für den Malier Diakité, der vor seinem Wechsel nach St.Gallen 20 Monate ausgefallen war, war es der erste Saisontreffer.

Die Gegentore: Gogia, Marchesano, Gnonto

Natürlich hatten die Zürcher beim 1:1 auch Glück, dass der Ball von Akaki Gogia durch Nicolas Lüchinger noch abgefälscht wurde und Goalie Lawrence Ati Zigi nicht reagieren konnte. Das Freistosstor von Antonio Marchesano war dann Klasse, vor dem 3:3 kam der bloss 1,70 m grosse Wilfried Gnonto freistehend zum Kopfball.

St.Gallens Fabian Schubert (links) gegen Zürichs Ousmane Doumbia. Christian Merz/Keystone

St.Gallens Angriff

Im Sturm setzte Zeidler im sechsten Pflichtspiel der Saison bereits auf die vierte Startkombination. Während rundherum derzeit alle Positionen bezogen sind, befindet sich St.Gallens Trainer weiter auf der Suche nach einem gut harmonierenden Duo im Angriff. Fabian Schubert dürfte nun die Nase vorn haben, er kam am Samstag einem Tor sehr nahe. Guillemenot hat sich dank seines Treffers wohl ebenfalls in eine gute Position gebracht.

So geht es weiter

Nun ist Länderspielpause. Am Donnerstag trägt St.Gallen ein Testspiel bei Austria Lustenau aus. Die Vorarlberger sind Leader in der zweithöchsten österreichischen Liga. Danach ist das Programm happig: Am 12. September reisen die St.Galler zu Servette, nach dem Cupspiel bei Chênois eine Woche später in der Nähe von Genf treffen sie zu Hause auf Basel, dann auswärts auf die Young Boys.

Die abwesenden Internationalen

Betim Fazliji Claudio Thoma/Freshfocus

Betim Fazliji bestreitet mit dem Kosovo drei Spiele in der WM-Qualifikation, Zigi gehört dem Aufgebot von Ghana für die Partien gegen Äthiopien und Südafrika an. Leonidas Stergiou spielt mit der Schweizer U21 in der EM-Qualifikation, Alessio Besio wurde für die U19 aufgeboten. Besio ist zudem so wie Tim Staubli auf Pikett für die U21.