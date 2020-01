Was sich am Donnerstag abgezeichnet hatte, wurde kurz vor 22 Uhr offiziell: Dejan Stojanovic verlässt den FC St.Gallen in Richtung England. Ein Ersatz steht offenbar schon bereit. Ebenfalls am Donnerstagabend hatte Peter Zeidlers früherer Club Sochaux den Wechsel seines Torhüters Lawrence Ati Zigi nach St.Gallen vermeldet. Es soll nur noch der medizinische Check ausstehen.

Patricia Loher Aktualisiert 16.01.2020, 20.24 Uhr