FCSG-Präsident Hüppi schreitet gegen gewaltbereite Fans ein

Gewaltbereite Fans FCSG-Präsident Matthias Hüppi verhindert Schlimmeres und stellt sich gegen einen Mob mit Espen-Fans Mutig schreitet der Präsident auf einen Mob St.Galler Fans zu, die nach der Niederlage maskiert und mit Pyros auf den Rasen stürmen. Einmal mehr bringt Hüppi in einer schweren Stunde mehr als Normalleistung. 15.05.2022, 19.38 Uhr

Einmal mehr trat Matthias Hüppi besonnen gewaltbereiten Fans entgegen. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein Nebenschauplatz, der plötzlich und für kurze Zeit viel Raum bekommt. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff stürmen etwa 1000 Fans der Tessiner den Rasen, feiern ausgelassen ihre siegreiche Mannschaft. Das sollten sie nicht tun, aber irgendwie kann man ihre Freude verstehen. Auch läuft alles friedlich ab. Die Polizei ist ein Schritt zu spät, bildet jedoch so schnell wie möglich eine Linie, die aufgestellten Absperrgitter nehmen den Szenen eine gewisse Schärfe, falls es diese überhaupt gegeben hat.

Video: FM1Today

Auf der anderen Seite steht vor der Bank der St. Galler den Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Captain Lukas Görtler, und nicht nur er, hat Tränen in den Augen. Präsident Matthias Hüppi umarmt Sportchef Alain Sutter, dann Trainer Peter Zeidler, versucht Trost zu spenden. Gleichzeitig fühlen sich etwa 20 maskierte Fans der Ostschweizer vom Tessiner Anhang vielleicht provoziert. Sie klettern über das Gitter aus ihrem Sektor und formieren sich auf dem Kunstrasen in ihrer Ecke, halten auch Pyros in den Händen. Das sollten sie natürlich nicht tun, weil sie da nicht hingehören. Die Polizisten in ihrer schweren Uniform reagieren wieder spät und Hüppi, gedanklich und physisch an einem anderen Ort, erkennt die Eskalationsgefahr.

Pfiffe für gewaltbereite Fans

Der Präsident schreitet mutig auf den Mob zu in seinem grünen Cupfinal-Trikot. Es ist nicht überliefert, was Hüppi genau zu diesen Menschen sagt, jedenfalls fuchtelt er heftig mit den Armen, redet fast schon bewundernswert auf sie ein. Er schafft es mit der Mithilfe von wenigen, eigenen Fans, bald der ganzen Szenerie die Dramatik zu nehmen. Zumal sich der Mob langsam beruhigt und wieder über das Absperrgitter in seine Zone zurückklettert. Später sagt Hüppi gegenüber SRF:

«Es ist nicht lustig und es ist einem nicht wohl, wenn du diesen Leuten in Gesicht schaust. Aber es gehört zu meinen Aufgaben. Wir wollen das als Klub nicht.»

Ein grosser Teil der St. Galler Zuschauerinnen und Zuschauer quittiert die Vorkommnisse, verursacht durch die eigenen Reihen, mit Pfiffen – und feiert Hüppi. Es ist jedenfalls sehr furchtlos, wie sich der Klubchef dem Ganzen entgegensetzt. Und so könnte man durchaus sagen: Wenn einer an diesem Nachmittag mehr als Normalleistung auf dem Wankdorfer Kunstrasen gebracht hat, dann ist es in dieser schweren Stunde der Niederlage er, Matthias Hüppi. Dabei hätte es ein so schöner Fussballnachmittag werden sollen für den FC St. Gallen.

Rund 20 maskierte St.Galler Fans waren auf dem Rasen Bild: Ralph Ribi

