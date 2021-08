FC St.Gallen Gesucht vor dem Spiel gegen Sion: Das Stürmerpaar, das vorne tanzt. Noch sind alle Kombinationen möglich Wer mit wem? St.Gallens Trainer Peter Zeidler hat sein Sturmduo nicht gefunden. Aktuell hat jeder aus dem Quintett Schubert, Duah, Babic, Besio und Guillemenot Chancen. Doch ein Stürmerpaar scheint aktuell im Vorteil. Christian Brägger 21.08.2021, 05.00 Uhr

Noch hat sich im FC St.Gallen kein Sturmduo in den Vordergrund gespielt. Bild: Freshfocus/Imago; Montage: stb

Die Sicht auf die Dinge bestimmt im FC St.Gallen die Ausgangslage. Die Ostschweizer müssen nach dem 1:2 in Lugano vor 13 Tagen zurück in die Spur finden – oder unbedingt auf ihr weiterfahren nach der 5:0-Zwischenstation im Cup vor einer Woche. Im heutigen Heimspiel gegen den FC Sion, ab 20.30 Uhr, sind bis auf den noch einige Monate ausfallenden Alessandro Kräuchi alle Spieler fit, was für Trainer Peter Zeider wieder einmal bedeutet: Er hat die Qual der Wahl, mit welchen Akteuren er in der vierten Runde der Super League zu einem Sieg und somit auf sieben Punkte zu kommen gedenkt. Bevor dann die wirklich schwierigen Liga-Aufgaben mit Zürich, Servette, Basel und YB warten.

Während Zeidler zu einem grossen Teil eine Stammformation gefunden hat, fehlt ihm diese Gewissheit im Zweimannsturm. Dort macht sich eine gewisse Jekami-Mentalität breit, will heissen: Jeder kann irgendwie mit jedem, ein fixes Sturmduo gibt es nicht.

Zeidler sagt, es solle nicht beliebig wirken

Die ersten Partien wirkten wie eine Findungsphase, wobei die Ausgangslage gemäss Zeidler noch dieselbe ist: «Meine fünf Stürmer sind auf einem ähnlichen, guten Niveau der Super League. Das ist schon mal positiv. Jetzt müssen wir sie noch auf ein sehr gutes Niveau bringen.» Thody Élie Youan zählt Zeidler nicht zu diesem Quintett, «er ist meine linke Nummer acht», sagt er. Dafür: Jérémy Guillemenot, Alessio Besio, Boris Babic, Kwadwo Duah, Fabian Schubert. Lauter Rechtsfüsser also.

Beim Saisonauftakt begann Zeidler mit Babic/Besio, für die zweiten 45 Minuten brachte er Duah/Schubert. Das sei das Signal an die Mannschaft gewesen, dass sich die Angreifer auf dem gleichen Level befänden, sagt der Coach. Danach gegen Luzern starteten wieder Babic/Besio, nach der Pause kam Schubert rein. Und in Lugano erhielt Duah mit Besio die Chance, während Schubert, Guillemenot wie Babic für die zweite Halbzeit eingewechselt wurden, was den Konkurrenzkampf untermauerte. Im Cup gegen Münsingen durfte dann Schubert zuerst mit Babic antreten – man spürt: a ist nichts fixiert. Zeidler sagt, es dürfe und solle nicht beliebig wirken. Der Deutsche wünscht selbstredend, dass sich mittelfristig ein Stammduo herauskristallisiert.

Die Typologisierung der fünf Stürmer

Doch wer passt mit wem, was ist die beste, weil komplementärste Lösung? Ergibt es – wie im Fussball Tradition – Sinn, einen Grossgewachsenen zu installieren und daneben einen Kleinen? Es ist allein schon deswegen kompliziert, weil sich bislang keiner als Torjäger in den Vordergrund gespielt hat und die grösste individuelle Ausbeute jeweils ein Treffer (Babic, Schubert, Duah) ist. Der Blick in die Vergangenheit zeigt ebenfalls, dass sich zuerst ein Prozess in Gang setzen muss. Cedric Itten und Ermedin Demirovic beispielsweise waren nicht offensichtliche Sturmpartner, weil sie doch ähnliche Typen waren. Auf dem Platz aber waren sie bald einmal komplementär und ergänzten sich im Zusammenspiel perfekt. Zeidler sagt:

«Im Sturm geht es nicht nur um die Physis, viel hat auch mit Harmonie zu tun, auch neben dem Platz.»

Boris Babic Bild: Freshfocus

Für eine Auslegeordnung hilft, die Stürmer des FC St. Gallen zu typologisieren. Bei Babic weiss Zeidler genau, was er bekommt. Der Walenstadter attackiert wie ein Verrückter, kein Weg scheint ihm zu weit, selbst wenn er umsonst läuft. Der 23-Jährige kann mit seiner Art, sich durchzuschlängeln, viel Unruhe bringen in die gegnerische Abwehrreihe. Er hat einen guten Abschluss, Spielverständnis, noch sucht er die Form seiner besten Zeit, die er vor dem Kreuzbandriss hatte. Zudem ist er kein Topsprinter, und ausbaufähig sind die Qualitäten als Torschütze.

Jérémy Guillemenot Bild: Freshfocus

Guillemenot scheint etwas zurückgefallen zu sein, auch weil er einen Teil der Vorbereitung angeschlagen verpasste. Er ist einen Tick schneller als Babic, aggressiv in der Balleroberung, es gibt viele Fouls um ihn herum, weil er ständig in Bewegung ist und Unerwartetes macht. Dafür fehlt die Konstanz und Qualität in der Endzone.

Schubert ist der beste St.Galler, wenn er unbedrängt ist

Fabian Schubert Bild: Freshfocus

Schubert, den sie ihn Österreich «Franz» nennen, ist der beste St.Galler, wenn er ungehindert in den Abschluss gehen kann. Bei 100 Flanken käme er wohl auf die höchste Zahl erzielter Tore. Er kann mit links und rechts hart wie platziert schiessen, die erste Ballberührung ist sehr gut und perfekt für die zweite und damit den Abschluss. Im Kopfballspiel müsste er gerade wegen seiner 194 Zentimeter Körpergrösse besser sein, und auch wenn er schneller als Babic ist, kann er überall (Wettkampfhärte, Laufvermögen) zulegen und profitieren von der höheren Intensität der Trainings als früher bei Linz. Besio und Babic beispielsweise können öfters schnell laufen, da braucht Schubert mehr Pausen.

Alessio Besio Bild: Freshfocus

Fussballerisch ist Besio in vielen Dingen sehr talentiert, dazu gehören: Spielverständnis, Torabschluss, Technik, die gesunde Portion Aggressivität. In seiner Art erinnert er irgendwie an Mario Gomez und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Besio in einer Schweizer Nachwuchsauswahl aufläuft. Gegen den Ball arbeiten er und Babic am besten. Das Mentale dürfte beim 17-Jährigen das Schwierige sein, er hat den Fokus auch auf der Schule, wird von dieser oft freigestellt. Noch fehlt der richtige Durchbruch, doch der wird kommen. Verbesserungsfähig ist zudem Besios Kopfballspiel.

Kwadwo Duah Bild: Freshfocus

Duah ist ein Topsprinter, er hat sich viel vorgenommen für diese Saison, nachdem er in der vergangenen etwas in Rückstand geraten ist und ihm die hohe Anzahl Spiele in kurzer Zeit nicht gutbekommen waren. Duah ist stark im Konterspiel, er hat einen guten Schuss und im Kopfballspiel durchaus Qualitäten. Der 24-Jährige müsste aber mehr mithelfen, wenn der Gegner den Ball hat.

Im Pressen müssen alle gut sein

Auch wenn der Beschrieb nicht so wirkt, Zeidler sieht die fünf Offensivkräfte sehr unterschiedlich. Einzig im Pressen, da müssen alle gut sein.

«Aber Guillemenot hat nichts mit Babic zu tun, Babic nichts mit Schubert, Schubert nichts mit Duah, und so weiter.»

Der Trainer sagt, in seinem Team könne jeder Stürmer mit jedem harmonieren, keiner sei inkompatibel mit einem anderen. Für ihn gilt es nun, den idealen Mix der Eigenschaften zu finden, auch hinsichtlich der Laufwege. «Persönliche Beziehungen untereinander spielen eine Rolle, das Gefühl füreinander», sagt er.

Es ist nicht Zeidlers Ziel, die Einsatzzeit schön auf die fünf Stürmer zu verteilen. Weil es mittelfristig nur von Vorteil sein kann, wenn ein Paar eingespielt ist. Wenn es weiss, dass es von Anfang an auf dem Platz steht und der Rest an ihm kitzelt. Den Anspruch hat sowieso jeder, Stammspieler zu sein, aktuell haben Babic und Besio die Nase wohl etwas vorn. Im Idealfall gibt es gegen Sion ein Spiel, das dem Trainer weitere Erkenntnisse liefert, an welchem Duo er sich künftig orientieren mag, sich die Fans festhalten können. Noch hat der Sturm Luft nach oben. Wie oft lässt sich dieser Satz doch im Fussball sagen.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji, Kempter; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz; Babic, Besio.