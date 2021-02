Gekommen, um besser zu werden: Euclides Cabral möchte im FC St. Gallen Fuss fassen Euclides Cabral ist seit vier Spielen Teil der St. Galler Mannschaft. Bei seinen Auftritten wechselten Licht und Schatten, unter anderem verschuldete der 22-Jährige zwei Penaltys, überzeugte aber auch mit einer spektakulären Defensivaktion. Der im Wallis aufgewachsene Portugiese mit kapverdischen Wurzeln will in der Ostschweiz weitere Schritte machen. Zunächst heute im Spiel in Sitten, in seiner Heimat. Ralf Streule 13.02.2021, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute trifft Euclides Cabral, wie schon vor zehn Tagen, auf seinen ehemaligen Club FC Sion. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Lissabon, Saxon, Herisau. Euclides Cabral ist an vielen Orten zuhause. Mit dem Herzen ist er der portugiesischen Hauptstadt und dem Wallis verbunden, sein Beruf hat ihn in die Ostschweiz gebracht. Seit kurzem gehört er zum FC St.Gallen, in Herisau hat er die vorläufige Bleibe gefunden.

Er fühle sich in der neuen Mannschaft richtig wohl, sagt er. Es ist eine Aussage, die fast jeder Spieler macht, wenn er einen Klub wechselt. Doch dem zurückhaltenden 22-Jährigen ist im Videocall anzusehen, dass er vor Zuversicht strotzt. Ein familiäres Team habe er in St. Gallen angetroffen, ein Team, das zusammenhalte und Neue wie ihn gut aufnehme. Bei den Grasshoppers zuletzt nicht mehr erste Wahl, freute er sich auf einen Wechsel zu den St.Gallern.

«Er wollte unbedingt zu uns», sagt Trainer Peter Zeidler. Das habe ihm und Sportchef Alain Sutter gefallen. Doch nicht nur das.

«Wir wollen Spieler, die entwicklungsfähig sind.»

Cabral war zum Zeitpunkt gekommen, als Linksverteidiger Miro Muheim verletzt ausfiel und mit Vincent Rüfli ein anderer Aussenverteidiger den Club verliess. Dennoch will ihn Zeidler nicht nur als Backup für Muheim sehen. Rechtsfuss Cabral ist auch im Mittelfeld oder hinten rechts einsetzbar – könnte also zu einem Konkurrenten für Alessandro Kräuchi werden.

Von spektakulär bis leichtfertig

Nun haben aber seine bisherigen vier Auftritte für die Ostschweizer an den Tag gebracht, dass noch vieles brach liegt beim 22-jährigen Portugiesen. Im Spiel gegen den FC Sion vor eineinhalb Wochen zeigte er, wie sehr in seinem Spiel Licht und Schatten wechseln können. Einen Penalty verschuldete er ziemlich leichtfertig, dafür rettete er einen Ball auf der Linie so spektakulär, wie es in dieser Liga selten zu sehen ist. Und in Genf am Mittwoch zeigte er einige vielversprechende Vorstösse, war aber zweimal defensiv nicht auf der Höhe, was zu einem Gegentor und einem weiteren Penalty gegen St.Gallen führte. In der Pause wurde er von Zeidler ausgewechselt. Der Trainer ist aber weiter zuversichtlich: «Ein bisschen wacklig» sei er gewesen, ja, aber man sehe, was er alles drauf habe, wie dynamisch er sei und so auch das Offensivspiel beleben könne. Dazu gilt zu bedenken, dass Cabral bisher erst sehr wenige Trainings mit den St.Gallern absolviert hat.

«Er kann noch vieles verbessern, ist noch jung – er wird das umsetzen.»

Cabral foult Sions Wesley im Strafraum - die Szene führte zum Penalty. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Umzug als Kind von Lissabon ins Wallis

Aufgewachsen ist Cabral in Lissabon, die kapverdischen Eltern zogen mit ihm und seinen zwei Geschwistern 2006 in die Schweiz, um im Wallis Arbeit anzunehmen, der Vater als Buschauffeur, die Mutter als Haushaltshilfe. Sechsjährig war der Bub damals, und er erinnert sich 15 Jahre später noch gut an die Ankunft in Saxon mit dem Bus. Er sagt:

«Ich sah zum ersten Mal Schnee.»

Richtig anfreunden konnte er sich mit dem Winter nie, das Wallis bezeichnet er aber mittlerweile als zweite Heimat, auch wenn ihm die Besuche in Lissabon immer sehr wichtig geblieben sind, die Verbindung zu Verwandten im Heimatland weiterhin eng ist.

Und logisch zog es den Portugiesen weniger ins nahe gelegene Skigebiet Verbier, sondern auf die Fussballplätze der Region. In Saxon wurde Cabral gross, er besuchte das Fussballtraining beim FC Martigny. Bald wurde der FC Sion auf ihn aufmerksam, wo Cabral daraufhin bis zur U21 spielte. Ein Intermezzo blieb danach das Jahr in der Nachwuchsabteilung von Sporting Lissabon. Er sagt:

«Das war eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich konnte oft mit der ersten Mannschaft trainieren. Das hat mir ermöglicht, mich weiterzuentwickeln.»

Bald zog er weiter zu den Grasshoppers, wo er sich in der Challenge League etablierte, sich im Sommer aber einen Mittelfussbruch zuzog und dann unter der neuen Führung keine Chance mehr erhielt.

Ein Hin und Her hatte es zuletzt vor dem Transfer Cabrals zum FC St. Gallen gegeben. GC hatte den Transfer bekannt gegeben, St.Gallen dementierte ihn. Offenbar waren noch nicht alle Details geklärt. Die Vermutung, dass es mit einem ungenügenden medizinischen Test Cabrals zu tun gehabt hatte, wird vom Klub wie auch von Cabral selbst nicht kommentiert. «Ich fühle mich zu 100 Prozent fit», sagt er. Und bereit, auch beim zweiten Spiel in Sitten innerhalb von zehn Tagen alles zu geben. Und die Defensivfehler zu verringern.