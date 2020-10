Geisterspiel statt Fussballfest? Vor der Partie St.Gallen – Basel sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet» Aktuell gilt: Wenn der FC Basel am Sonntag im Kybunpark beim FC St.Gallen gastiert, sind 10'000 Zuschauer zugelassen. Gut möglich aber, dass der Bundesrat ob der steigenden Corona-Fallzahlen am Mittwoch wieder das Ruder übernimmt und die Zuschauerbewilligung des Kantons St.Gallen obsolet wird. «Wir müssen leben mit dem, was kommt», sagt Matthias Hüppi. Ralf Streule 27.10.2020, 05.00 Uhr

Präsident Matthias Hüppi im Kybunpark beim Heimspiel gegen Servette. Raphael Rohner

St.Gallen gegen Basel heisst: Fussballfest im Kybunpark! Normalerweise. Am kommenden Sonntag dürfte vieles anders sein. Zwar erlaubt der Kanton St.Gallen, ausgehend vom Schutzkonzept des Vereins, 11'500 Zuschauer fürs Spiel und der Klub möchte zumindest die knapp 10'000 Saisonabonnenten ins Stadion lassen.

Doch viele Personen im Umfeld von Super-League-Klubs gehen davon aus, dass der Bundesrat am Mittwoch in Sachen Grossveranstaltungen wieder das Zepter übernehmen und dem kantonalen Flickenteppich ein Ende setzen wird .

Dies wiederum könnte bedeuten, dass die Kapazitäten wieder auf 1000 Zuschauer begrenzt werden (wie in Westschweizer Kantonen), eher aber, dass vorläufig Geisterspiele, also Spiele gänzlich ohne Zuschauer stattfinden (wie derzeit in den Kantonen Bern und Wallis).

Das Hin und Her belastet den Klub

Die unsichere Situation macht selbstredend auch der Führung des FC St.Gallen zu schaffen. Zwar sagt Präsident Matthias Hüppi: «Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Wir müssen leben mit dem, was kommt.»

Es seien aber schon belastende Zeiten, in denen man förmlich «hin- und hergeschleudert» werde. Vor zwei Wochen war da noch der Besuch im Kybunpark von Bundesrat Alain Berset, der das St.Galler Vorgehen und das Schutzkonzept des Klubs lobte. Erst gerade sagte der St.Galler Regierungsrat Bruno Dammann: «Das Schutzkonzept ist so gut, dass wir bis jetzt keinen Fall kennen, bei dem sich ein Fan an einem Match angesteckt hat. Das zeigen uns die Daten aus dem Contact Tracing.»

Und nun also wiederum die grosse Unsicherheit. Zum wiederholten Mal sagt Hüppi:

«Die Gesundheit steht über allem.»

Und natürlich müsse man reagieren, wenn Spiele mit Zuschauern wirklich eine Gefahr darstellten. Dass diesbezüglich ein Wirrwarr von Meinungen vorherrscht, macht Hüppi aber zu schaffen:

«Es ist zum Teil verwirrend, welche Aussagen einzelne Mitglieder der Task Force auf der medialen Bühne verbreiten.»

Der klare Kompass fehle.

Sicher ist: In Zeiten, in denen die Sicherheitsmassnahmen landauf, landab wieder erhöht werden, ist eine Grossveranstaltung mit 10'000 Zuschauern für viele nicht mehr vorstellbar – Schutzkonzept hin oder her. Immerhin würden Geisterspiele für den FC St.Gallen finanziell vorerst wenig ändern, schliesslich sind die Saisonabonnements bezahlt. «Das steht für uns aber nicht im Vordergrund. Es geht vor allem darum, dass wir den Fans etwas zurückgeben wollen.»

Die Solidarität der Fans wolle man nicht ausnutzen oder überstrapazieren. «Sollte es wieder Geisterspiele geben, werden wir Lösungen finden, wie wir das kompensieren wollen.»

Die Unsicherheiten dürfen sich nicht auf das Team übertragen

Sicher sei, dass man nach wie vor alles unternehmen werde, um die Krise ohne Darlehen zu überstehen. Die Unsicherheiten aber sind gross, auch weil niemand weiss, wie lange die Saison überhaupt weitergezogen wird, sollte es in der Super League weiterhin zahlreiche Coronafälle geben. Eine Herausforderung sei es in diesen Tagen auch, diese Unsicherheiten aus der Coronadebatte vom Team fernzuhalten, sagt Hüppi. Gemäss Trainer Peter Zeidler ist dies bisher gelungen. Er sagt:

«Wenn ein Training oder ein Spiel beginnt, ist die ganze Sache weit weg.»