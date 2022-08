Die FCSG-Analyse zum 3:2 in Lugano und wieso Euphorie da ist

Auswärtserfolg FCSG-Trainer Zeidler nach dem Lugano-Sieg: «Wenn wir die Pace halten in der Saison, spielt nicht mehr Zürich europäisch bei uns im Kybunpark. Sondern wir!» Wie der FC St.Gallen gegen Lugano leidet und dennoch mit etwas Glück beim 3:2 die ersten Auswärtspunkte holt. Basil Stillhart sagt: «Es ist alles möglich in dieser Saison.» Christian Brägger, Lugano Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Die Erlösung nach einer hektischen Schlussphase: Die St.Galler feiern ihren Sieg gegen Lugano. Bild: Freshfocus

29 Grad Celsius stand auf Temperaturanzeige. Richtig heiss war es jetzt in Lugano. Es sollte noch hitziger werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei wies zu dem Zeitpunkt der Totomat auf ein angenehmes, mildes Ende hin für die St.Galler. Weil sie sich nach dem frühen Rückstand konsequent, ruhig, mit Teamgeist und letztlich abgeklärt zurückgekämpft hatten. Und Lukas Görtler in der 60.Minute soeben zum 3:1 für die Ostschweizer per Foulpenalty traf.

Dann kam Boris Babic für den FC Lugano ins Spiel, ein ungewohntes Bild nach all den Jahren beim FC St.Gallen. Der Stürmer brauchte zwei Zeigerumdrehungen, um Luks Watkowiak in der nahen Ecke zu erwischen und eine Schlussphase einzuläuten, die es in sich hatte. Lugano witterte nochmals Morgenluft, warf alles in die Waagschale und nach vorne, was es zur Verfügung hatte, und belagerte den Gast im heimischen Cornaredo vor knapp 3400 Zuschauern. Peter Zeidler mochte ob der Hektik teilweise gar nicht mehr hinsehen, so angespannt war er.

Peter Zeidler : Freudensprünge im Tessin Bild: Freshfocus

Bad in der Menge für den besten St.Galler Watkowiak

Später, als das Thermometer nach dem Schlusspfiff 32 Grad anzeigte, sagte der völlig durchgeschwitzte Trainer St.Gallens: «Lugano ist gekommen wie das Hochwasser.» Maren Haile-Selassie hatte eine hochkarätige Möglichkeit zum Ausgleich, Babic eine gute wie vor dem Schlusspfiff Roman Macek – jedes Mal blieb Watkowiak Sieger und damit auch der FC St.Gallen. «Incredibile», sagte Zeidler. Er meinte damit den Sieg, das Leiden seiner Mannschaft für den am Ende etwas glücklichen Erfolg, und seinen Goalie: «Er war überragend und schon immer ein wichtiger Teil von uns.»

Watkowiak genoss danach das verdiente Bad in der St.Galler Fankurve, in der 540 Menschen standen, während es in jener der Tessiner gerade einmal 202 waren. Auch das sagt viel aus über den aktuell formidablen Zustand des FC St.Gallen, der nun zwölf Zähler auf dem Konto hat. Mit den ersten Auswärtspunkten in dieser Saison etabliert er sich als Zweiter. Nun gibt es am nächsten Sonntag zu Hause das absolute Spitzenspiel gegen den Leader, die Young Boys. Wie mehrmals schon unter Zeidler also erneut der Schlager gegen die Berner. Wetten, der Kybunpark wird ausverkauft sein?

Zeidler ist freudetrunken

Dann dürften Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath wieder von Beginn an einsatzbereit sein, und mit Sicherheit wird Lawrence Ati Zigi im Tor stehen. Zeidler sagte freudetrunken:

«Wir haben jetzt im Schnitt zwei Punkte pro Partie geholt. Wenn wir die Pace halten in der Saison, spielt nicht mehr Zürich europäisch bei uns im Kybunpark. Sondern wir, vielleicht dann einfach nicht gegen Arsenal.»

Ja, Zeidler mit Käppi wie sein Gegenüber Mattia Croci-Torti, durfte ein bisschen euphorisch sein. Und es spielte keine Rolle mehr, dass der Start gegen Lugano missglückte. Nach sechs Minuten lag es nämlich bereits in Führung, weil der Schiedsrichter Stefan Horisberger nach VAR-Konsultation bei Patrick Sutter auf einen Handspenalty entschied und Zan Celar sich keine Blösse gab.

Jérémy Guillemenot überzeugt mit einem Tor und einem Penalty, den er herausholt. Bild: Freshfocus

Croci-Tortis überschwänglicher Jubel

Vielleicht war es auch ein bisschen der gar überschwängliche Jubel Croci-Tortis, der die St.Galler daraufhin weckte. Sie blieben in der Folge gegen das sehr taktisch agierende Lugano bei sich, hatten teilweise bis zu 70 Prozent Ballbesitz, betrieben einen grossen Aufwand und mussten das Spiel machen, was sie nicht unbedingt mögen. Und profitierten vom Geniestreich Jérémy Guillemenots, der in der 29.Minute sehenswert den Ausgleich in die hohe linke Torecke erzielte.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff im psychologisch besten Moment war es dann der mit beiden Füssen starke Christian Witzig, der prächtig sein erstes Meisterschaftstor erzielte und die Ostschweizer den Fehlstart definitiv korrigieren liess. Gerade noch im Mai im verlorenen Cupfinal war ebendies nicht gelungen.

Zehn St.Galler bringen den Sieg am Ende ins Trockene

Nach der Pause war Lugano, das zu Hause noch immer auf die ersten Punkte wartet, besser. Doch entgegen dem Spielverlauf erhöhte Görtler für St.Gallen, weil Guillemenot in seiner typischen Art einen Elfmeter herausgeholt hatte – es war auch einer. Ehe Babic dem Cupsieger nochmals Leben einhauchte und das grosse Zittern begann. Zeidler sagte: «Wir hätten uns wohl nicht beklagen können, wenn es am Schluss 3:3 oder gar 3:4 gestanden hätte.»

Weiss nun sogar mit einem Tor zu überzeugen: Christian Witzig Bild: Freshfocus

Mit Blick auf die letzte halbe Stunde, in der Leonidas Stergiou Minuten vor Schluss zudem mit Krämpfen ausschied und St.Gallen zu zehnt solidarisch kämpfte, war der Trainer nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft; sie zollte auch der Hitze Tribut. Einzig Daouda Guindo hätte in dieser Phase mit einem Schuss aus 60 Metern die Erlösung herbeiführen können. Basil Stillhart sagte:

«Am Schluss war es eine klassische Abwehrschlacht. Wir liessen uns zu weit zurückfallen und kamen nicht mehr ins Pressing. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass der Ausgleich noch fallen könnte.»

Man hatte nach der Zweitoreführung aber auch nicht das Gefühl, dass das Geschehen nochmals so wild und eng würde. Doch wie sagte Stillhart, bevor er in die Kabine zu seinen singenden Mitspielern ging? «Es ist alles möglich in dieser Saison.» Selbstverständlich meinte er das im positiven Sinn. Die (Vor-)Freude auf diese Spielzeit wächst nach diesem Wegweiserspiel, der Teamspirit ebenfalls. St.Gallen wirkt weiter, reifer als ein paar seiner Kontrahenten.

