Gegentribüne: Zeidlers Temperament ist das Temperament der Mannschaft – und Teil des St.Galler Erfolgsgeheimnisses

Wenn es eine Erklärung gibt für zehn Niederlagen in Serie gegen den FC Luzern, dann hat just deren Ende eine solche geliefert. Zumindest in den Spielen gegen St.Gallen versteht es Luzern wie keine andere Mannschaft, das Spiel auf die Ebene Kampf- und in der ersten Halbzeit auch Foulspiel zu heben. Und da war in der Vergangenheit Grün-Weiss nicht in der Lage, Paroli zu bieten. Doch jetzt war der Beweis da: St.Gallen kann auch Kampf. Vier Verwarnungen gegen die Innerschweizer mochten nach der Pause eine Rolle gespielt haben. So mussten sie sich ein wenig zurücknehmen, und nun endlich, viel später als in allen elf Partien seit der Wende gegen Lugano, konnte St.Gallen auch seine spielerischen Qualitäten in die Waagschale werfen. Boris Babic war der Vorkämpfer in der schwierigen Phase und krönte seine Leistung mit technisch perfektem Abschluss. Immer deutlicher wird: Der St.Galler Oberländer umhüllt mit seiner muskulären Kraft auch ungeahntes fussballerisches Vermögen.

So kann man sich irren: Die Super League bestehe aus zwei Spitzenteams und dem ausgeglichenen Rest von acht Teams. Das mochte bis auf das abgeschlagene GC für die vergangene Saison zutreffend gewesen sein. Doch in diesem Herbst zieht sich die Rangliste wie eine Handorgel auseinander. Auch der FC St.Gallen gehört nun der Spitzengruppe an und liegt 23 Punkte vor dem Tabellenletzten Thun. Und der Vierte FC Zürich, das Team der Stunde (St.Gallen ist das Team der Saison), liegt fünf Punkte hinter dem FCSG und vier vor Servette. Ich denke, die meisten Anhänger der Ostschweizer hofften auf eine Niederlage der Young Boys und damit Verringerung des Rückstands um drei Punkte auf Platz eins statt auf eine Niederlage der Basler im Spitzenkampf und damit ein Vorrücken auf Platz zwei. Die Zahlen nehmen denn auch atemberaubendes Ausmass an: In den letzten fünf Partien hat St.Gallen immer mindestens drei Tore erzielt und in den vergangenen elf Super-League-Partie nur noch einmal, beim 0:0 gegen Basel, weniger als zwei Tore geschossen. Schwierig, da nicht der Euphorie zu verfallen. (th)