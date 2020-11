Gegentribüne: Weshalb Silvan Hefti und Betim Fazliji richtig entschieden haben

Der abenteuerlustige FC St.Gallen hat in der Super League bisher kaum Nachfolger gefunden. Doch einen gibt es: Es ist kein Geringerer als Meister Young Boys, der seine Abwehrlinie nun ebenfalls weit vorne installiert und mit Pressing arbeitet. Zwar vorne etwas weniger stark als der FC St.Gallen, wie Silvan Hefti festgestellt hat, aber ebenso konsequent im Mittelfeld. Anscheinend hat Trainer Gerardo Seoane der Hafer gestochen. Offensichtlich wollte er den Vorwurf, seine Mannschaft lege sich einen Gegner erst einmal langsam zurecht, um irgendwann, spätestens in der YB-Viertelstunde zuzuschlagen, nicht länger auf sich sitzen lassen. «Der Meister der Herzen» hingegen, das war der grosse Konkurrent der vergangenen Saison. Ein Begriff, den übrigens auch die NZZ übernommen hatte und somit nicht nur dem grün-weissen Medienlager zuzuordnen war. So trafen am Sonntag zwei Mannschaften mit derselben Spielidee aufeinander, und wenn zwei taktisch dasselbe tun, dann erlangt die individuell bessere Einheit die Oberhand. Jene, die genauer passt und mit den engen Spielräumen besser zurande kommt. Bei einem Chancenverhältnis von 11:6 hätte der Meister gewinnen müssen. Aber Lukas Görtler sagte es richtig: Es war der Teamgeist, der Wille zur Geschlossenheit, der die St.Galler Mannschaft nicht auseinanderfallen liess. Und natürlich war es das Ergebnis, die von Torhüter Lawrence Ati Zigi mehrfach gehaltene Null. Mit etwas Glück holte St.Gallen damit jenen Punkt, der schon in Lugano und daheim gegen Basel möglich und aufgrund des Spielverlaufs auch verdient gewesen wäre.

Seoane dürfte so rasch aber nicht zu den Wurzeln der bisherigen Erfolge zurückkehren. Chancen hat YB zuhauf. Nur Tore bleiben Mangelware, auch weil Sieggarant Jean-Pierre Nsamé mit erst zwei Treffern in sechs Spielen Ladehemmung hat und der Mangel an weiteren sicheren Schützen nun ins Gewicht fällt.

Lugano ist somit erstmals seit Einführung der Super League Tabellenführer. Es erinnert mit seiner Kontertaktik eher an Leicester City, den ebenfalls neuen Leader der Premier League, als an den FC Liverpool. Die Tessiner wandeln aber als Überraschungsmannschaft auf den Spuren des FC St.Gallen der vergangenen Saison und twittern den dazu aktuellen Tweet: «Stop the count!» (th)